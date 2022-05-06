Минобороны России заявило о завершении эвакуации гражданских лиц с "Азовстали"

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 мая.
На 73-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 7 мая (время московское).
++23.25++
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, что власти готовят совместно с международными организациями эвакуацию раненых военных и медиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. "Благодарю команды Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли провести нам первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали". Удалось спасти более 300 человек: женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии: раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", - сказал Зеленский.
++22.30++
Министерство обороны России заявило, что эвакуация гражданских лиц с блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе завершена. "За период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека - 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая - одного человека", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
++21.56++
Международный комитет Красного Креста до сих пор ведет переговоры с российской стороной о доступе к насильственно вывезенным в РФ украинцам и поэтому владеет "недостаточной информацией" об их судьбе. Об этом в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung сообщил директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.
++21.28++
Украина получит 1,5 млрд долларов от Всемирного банка, которые будут направлены на заработные платы работникам бюджетной сферы. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов,
++21.00++
Министерство иностранных дел Хорватии подтвердило, что ему "известно о задержанном гражданине Хорватии" в Мариуполе. Министерство не предоставило деталей из-за "деликатности ситуации", передает агентство AP. Ранее о задержании гражданина Хорватии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщали СМИ. Гостелевидение HRT передавало, что хорват пытался бежать из Мариуполя вместе с украинскими бойцами, но попал в плен.
++20.30++
Российская авиация ракетами уничтожила два склада боеприпасов в районе Северска в Донбассе , сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, "ракетными комплексами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран". Он заявил также об уничтожении авиационной техники на аэродромах Арциза (Одесская область), Одессы, Вознесенска (Николаевская область). Согласно заявлению Конашенкова, в районе острова Змеиный сбиты в воздухе украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27 и три вертолета Ми-8 с десантом.
++20.00++
Супруга президента США Джилл Байден встретилась с украинскими беженцами во время своего визита в Румынию. "Вы невероятно сильны", - сказала первая леди, выслушав истории украинских матерей и детей, спасавшихся от атак российских военных. Во время встречи, транслировавшейся румынским телевидением, Джилл Байден заверила украинцев в американской поддержке.
++19.29++
Все женщины, дети и пожилые люди эвакуированы с "Азовстали", сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
++19.00++
Официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил об уничтожении украинскими военными десантного корабля Черноморского флота России. В подтверждение своих слов он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показан обстрела судна дроном. Независимая проверка подлинности изображения невозможна. Реакции на предполагаемый инцидент с российской стороны пока не последовало.
++18.35++
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем Twitter сообщила о том, что киберпреступники под видом сообщений о возможной химической атаке массово рассылают письма, содержащие вредоносную программу JesterStealer. "Программа JesterStealer обеспечивает похищение аутентификационных и других данных из интернет-браузеров, MAIL/FTP/VPN-клиентов, криптовалютных кошельков, менеджеров паролей, мессенджеров, игровых программ и т. д. Похищенные данные передаются злоумышленнику в Telegram", - отмечается в сообщении.
++18.10++
Российская стратегическая авиация нанесла шесть ракетных ударов по Одессе. "Четыре ракеты попали в частное предприятие по изготовлению мебели. В жилом районе ударной волной и обломками искорежены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении украинского Оперативного командования "Юг". Еще две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу и пункт управления полетами Одесского аэропорта.
++17.40++
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в историческом ревизионизме. "Президент Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства на фоне подготовки России к празднованию Дня Победы в войне против нацизма. По словам главы Госдепартамента, у мира есть "священный долг" перед теми, кто погиб во Второй мировой войне: "говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто в наше время борется за свободу". Поскольку в Европе снова бушует война, необходимо решительно противостоять тем, кто теперь пытается манипулировать исторической памятью, - считает Энтони Блинкен.
++17.05++
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти Берлина отменить ограничения на использования украинской символики во время акций, приуроченных к годовщины победы над нацистским режимом 8 и 9 мая. "Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", - сказал Мельник в интервью изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Берлинская полиция сообщила, что на памятных мероприятиях 8 и 9 мая на территории 15 мемориалов и памятников будет запрещена любая символика как России, так и Украины. Власти немецкой столицы подтвердили это, обосновав свои действия необходимостью избежать конфронтации в эти дни.
++16.35++
Россия, возможно, испытывает дефицит оперативно-тактических ракет "Искандер" и крылатых ракет "Калибр" и перешла к советским запасам, предполагает Telegram-канал "Реальная война/Украина". В этой связи в последнее время территорию Украины обстреливают крылатыми ракетами Х-101 (принята на вооружение в 2013 году), запуская их со стратегических бомбардировщиков, а также ракетами Х-59 (принята на вооружение в 1980 году), Х-555 (принята на вооружение в 1980 году), П-800 (разработка конца 1970-х)
++16.05++
Согласно последним данным, правительства КНР, общий экспорт из Китая в РФ с начала войны России против Украины сократился на 27 процентов. На этом фоне ряд крупных китайских технологических компаний, среди которых, по информации газеты The Wall Street Journal, оказались, в частности, Lenovo и Xiaomi, из-за введенных против РФ санкций негласно сворачивают свой бизнес в России.
++15.35++
Владимир Путин отдал приказ по переброске войск из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса, сообщает источник The Moscow Times. Общая численность российской армии в Сирии составляет 63 тыс. военных, из которых почти половина - офицеры.
++15.05++
Литовская художница и кинорежиссер-экспериментатор Эмилия Шкарнулите отказывается принимать присужденную ей художественную премию Gasag Art Prize, дотируемую 10 000 евро. Об этом сообщила Берлинская галерея, которая отвечает за вручение награды, финансируемой немецкой компанией Gasag, являющейся поставщиком энергии. Своим отказом от премии художница хочет привлечь внимание общественности к тому, насколько Германия зависит от поставок энергоносителей из России, развязавшей агрессивную войну в Украине.
++14.35++
Украинские ученые, правозащитники и бывшие диссиденты обратились к президентам Турции Реджепу Эрдогану и Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и Федеральному cовету Швейцарии, призвав их помочь в освобождении украинцев из Мариуполя и "Азовстали". "Более 70 дней военные, а также гражданские лица, у которых не было шансов выжить в оккупации, остаются в укрытии завода "Азовсталь". Без доступа к воде, еде, лекарствам. Военные не могут восполнить запасы оружия. Их бомбят с воздуха, моря, суши. Бои не прекращаются ни на час", - говорится в обращении инициативной группы "Первого декабря". Активисты указали, что "украинский гарнизон в Мариуполе находится в полном окружении несоизмеримым количеством российских войск" и отметили, что история знает множество примеров проявления воюющими сторонами доброй воли и позволения военным выйти из окружения.
++14.15++
Воздушное командование "ЮГ" ВСУ сообщило об уничтожении российского ударного беспилотника "Форпост". Он был сбит утром 7 мая при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны, указывается в заявлении в Facebook. "Стоит отметить, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - указали украинские военные.
++14.00++
Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) решительно осудил целенаправленные атаки на сельское хозяйство Украины со стороны российских сил. Президент РФ Владимир Путин бесцеремонно использует запасы пшеницы Украины, заявил он в интервью dpa. Украинские фермеры вынуждены продавать запасы по смехотворным ценам или российские военные просто их отнимают, указал Оздемир. "В правовом государстве это, кстати, обозначается тремя словами: вымогательство, воровство и грабеж", - подчеркнул он.
По словам немецкого министра, ему известно о сообщениях из восточных регионов Украины о приведении экономических структур оккупированных районов к российским нормам. В частности, фермерам приходится сдавать заявления о своем имуществе или регистрироваться согласно российскому законодательству, указал Оздемир. Ситуация в Украине будет обсуждаться в рамках председательства Германии в G7 на встрече министров сельского хозяйства в Штутгарте на предстоящей неделе, сообщил он.
Хроника событий 7 мая 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 6 мая 14.00 - 23.59 >>>
Смотрите также: