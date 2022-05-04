 Шольц назвал войну РФ против Украины ″величайшей катастрофой нашего времени″ | Новости из Германии об Украине | DW | 06.05.2022

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Украина

Шольц назвал войну РФ против Украины "величайшей катастрофой нашего времени"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 мая.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц

На 72-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 6 мая (время московское).

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает войну России против Украины беспрецедентным событием. "Агрессия России против Украины - это величайшая катастрофа нашего времени", - заявил он на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге. Агрессивная война России на истребление, по его словам, знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны. Шольц отметил, что президент России Путин "и его режим" пошли на "умышленный выход из мирового сообщества", что казалось практически невозможным в XXI веке.

Хроника событий 6 мая 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

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