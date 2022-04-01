 В 2022 году Украина ожидает из-за войны падения ВВП на 40 процентов | Новости из Германии об Украине | DW | 02.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В 2022 году Украина ожидает из-за войны падения ВВП на 40 процентов

Только за первый квартал текущего года экономика Украины сократилась на 16 процентов, сообщило профильное министерство. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за войны не работает 30-50% экономики страны.

Разруха в Украине

Разруха в Украине

Власти Украины из-за российского вооруженного вторжения ожидают в текущем году сильного обвала экономики. "Наш прогноз сокращения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а годовое падение может достичь 40%", - написал заместитель министра экономики Украины Денис Кудрин на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 1 апреля.

По словам Кудрина, сильнее всего пострадали отрасли, в которых невозможна дистанционная работа - авиационные, морские перевозки и сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. Замминистра добавил, что в процессе восстановления экономики приоритетное значение имеют сельское хозяйство, производство продуктов питания и розничные сети.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что из-за войны не работает от 30 до 50 процентов экономики страны. По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потери его страны в результате российской агрессии уже превышают 1 трлн долларов. Он прогнозирует падение ВВП Украины в 2022 году не менее чем на 35 процентов.

Смотрите также:

  • Шевченково, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.

  • Шевченково, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.

  • Брюссель, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.

  • Баштанка, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.

  • Ирпень, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.

  • Киевская область, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.

  • Стоянка, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.

  • Надаржин, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.

  • Ярослав, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.

  • Берлин, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    "Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.

  • Шотландия. Фотография без даты

    Война в Украине - 01.04.2022

    "Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.

  • Ватикан, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.

  • Кельн, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.

  • Хальберштадт, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.

  • Мюнхен, 31 марта

    Война в Украине - 01.04.2022

    Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:43

Посевная на юге Украине: из-за войны голод может затронуть 100 млн человек в мире (28.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как живут захваченные Россией украинские города и зачем похищают людей (28.03.2022)  

Как немцы помогают украинцам. Европа в Фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Интеграция украинских беженцев в ФРГ: есть ли шанс найти работу и учебу  

Казахстан обещает не стать инструментом для обхода санкций против РФ  

Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета по Украине из-за ЕС  