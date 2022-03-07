"Роскомсвобода": "Блокировку Youtube и Instagram в РФ оставят на сладкое"

Интернет в России трясет от блокировок последних независимых масс-медиа и социальных сетей со стороны российских властей, с одной стороны, и ухода западных IT-компаний, с другой. Такое развитие ситуации только ускоряет изоляцию российского сегмента интернета от глобальной сети, предупредил в интервью DW руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

DW: На фоне продолжающегося вторжения российских войск в Украину Россия блокирует все больше социальных сетей, масс-медиа и прочих страниц в интернете. Вы ожидаете отключения Рунета от глобальной сети и появления полноценного "суверенного интернета" в России?

Артем Козлюк: Суверенный интернет приходит постепенно: этот процесс начался еще до всем известных событий. Он не наступит здесь и сейчас. Условно говоря, у Путина в кабинете нет такой красной кнопки, которую он бы нажал и все резко бы отрубил. Тем не менее уже не первый год российские законодатели готовили почву для того, чтобы технологически Россия смогла отгородиться от внешней сети, от внешнего контента прежде всего.

Российские власти, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы наши граждане потребляли информацию, которую генерируют государственные СМИ, и интернет здесь не исключение, а сейчас, уже в таких боевых условиях, стали тестировать, каким образом можно массово замедлить, ограничить доступ к различным медиа как внутри России, так и к международным компаниям и корпорациям.

Теперь мы видим, что большие трудности с доступом в Twitter и Facebook в России. Где-то работает, но все хуже и хуже, и случайным образом - у кого-то работает, у кого-то не работает, через мобильных операторов может работать, через стационарных - нет, и наоборот.

Для понимания: одномоментно отрубить интернет, может, и нельзя, но тем не менее ни я, ни другие технические специалисты совершенно не исключают, что могут начаться массовые региональные шатдауны, на час, на несколько часов или даже на сутки, если, например, где-то начались протесты, или просто тесты того или иного оборудования. Пользователи могут сталкиваться с тем, что будет полностью недоступен интернет ни через операторов сотовой связи, ни через проводника домашних операторов на какой-то промежуток времени. Это вполне реально.

Руководитель общественной организации "Роскомсвобода" Артем Козлюк

Для массового отключения интернета Россия, в отличие от того же Казахстана, Беларуси, Китая слишком сильно пронизана международными линиями трафика, заблокировать одновременно их все невозможно. Точнее, даже если это будет более менее эффективно, скажем, на 90 процентов, то все равно будет происходить, как, например, в Казахстане, утреннее включение интернета, чтобы хотя бы какой-то поток информации со стороны государственных структур, техническая какая-то информация, которая просто обязательно необходима для поддержки работы облачных сервисов, могла пройти. Ну, и потом, как отключение света по графику, так может выглядеть отключение интернета. Это, мне кажется, самый худший вариант.

- Артем, когда вы ожидаете отключения YouTube? Несколько дней назадваша организация наблюдала то, что назвалатестовыми попытками замедлить работу этого сервиса.

- Я говорил давно, когда еще были первые шаги по построению такого суверенного Рунета, что вряд ли российские власти в первую очередь будут блокировать такие социальные сервисы, как YouTube и Instagram. Они будут оставлены, скажем так, на сладкое, а в первую очередь придут за Twitter и Facebook, ну, а еще раньше была заблокирована крупнейшая социальная сеть деловых контактов LinkedIn, с 2016 года.

Тут несколько факторов. Первый - пользователей у "Фейсбука" и "Твиттера" относительно немного, - это могут быть миллионы пользователей, но все-таки это уступает по цифрам другим социальным сетям и мессенджерам, тому же Telegram, "Вконтакте", "Одноклассникам", и так далее.

Почему еще пока не приходят за YouTube и Instagram, хотя придут, конечно, и это может произойти сразу же после того, как это интервью выйдет в эфир, и в любую минуту, но почему в любом случае решение это будет одним из последних? Контент, который там публикуется, намного больше востребован у российских пользователей, чем контент "Твиттера" и "Фейсбука", там намного больше российских пользователей, там намного больше тематик - образовательная, путешествия, бьюти.

Там различные категории блогеров, которые сами по себе обладают многомиллионной аудиторией. Они зарабатывают на рекламе, на трафике, который приходит к ним через эти социальные сети. То есть, это вопрос еще и зарабатывания денег, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов, и наверное, это тоже учитывают российские власти. Но, повторюсь, этот момент может наступить хоть завтра, если политическая конъюнктура сохранится, и мы будем находиться в той же фазе, если не хуже, чем сейчас. При этом не будет официального решения блокировать по таким-то основаниям, просто пользователи постоянно будут сталкиваться с проблемами с доступом к этим социальным сетям, даже используя инструменты обхода блокировок.

- Закрываются не только крупные сети, блокировки коснулись и достаточно небольших, иногда региональных СМИ ималых проектов. Верно ли, что даже не все блокировки РКН считает нужным делать публичным?

- Да, они стали менее прозрачными. И мы, и другие технические специалисты, которые следят за этим сегментом, уже не раз отмечали, что с введением ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, - такого оборудования, которое разворачивается в системе суверенного Рунета, работа ТСПУ становится непрозрачной для общества. И мы можем только предполагать, на каких основаниях замедлили или заблокировали те или иные сервисы.

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Роскомнадзор ведет свой реестр запрещенных сайтов и принимает обращения со стороны различных государственных ведомств и судов, если такие решения по блокировке сайтов принимаются. Напомню, что в России не только Роскомнадзор принимает решение по блокировке, по всем другим решениям он просто является выполняющим требования других ведомств.

- Вы распространили сегодня заявление (интервью было записано 9 марта - Ред.) , в котором отреагировали на массовый уход зарубежных IT-компаний из России. И в вашем заявлении говорится, я несколько перефразирую, что их уход на самом деле только помогает цензуре в отношении обычных российских пользователей. Объясните, почему вы так считаете.

- Уход или не всегда даже уход, - потому что многие компании здесь физически не присутствовали, но имели инструменты взаимодействия с российскими потребителями разного уровня, - но проблема на самом деле очень важная и очень чувствительная для всего населения России. И мы призываем западные IT- и интернет-компании при принятии таких решений обращать внимание на то, что (обращаясь к ним напрямую. - Ред.) вы вводите такие санкции не выборочно, а просто напалом выжигаете все наше информационное пространство, помогая другим разжигать этот огонь.

Вы помогаете отрубать коммуникации, которые крайне важны российским пользователям, обрубать каналы просвещения, обучения, каналы финансовой защиты - простых людей. Поэтому я не понимаю смысла таких невыборочных, тотальных санкций для всех пользователей интернета. К тому же, это нарушает цифровые права - сами ведущие западные IT-компании заявляли, что во главу угла всегда ставили и будут ставить именно права пользователя. Те самые, что обсуждаются на высоких международных площадках, включая ООН, - право на доступ к информации, право на свободный интернет, право на анонимность. Понятно, что ситуация политически сложная, но это не значит, что российские граждане виноваты в случившемся тотально.

- А как бы вы посоветовали действовать западным компаниям, ведь они делают это или из солидарности с Украиной, или из опасения санкций со стороны собственных правительств, которые ввели санкции против российского руководства?

- Санкции введены не для всех пользователей из России. Понятно, что каждой компании надо действовать в соответствии с их юрисдикцией. Но тут получается, что сами компании берут на себя такую санкционную задачу и несут угрозу для населения, получается, становятся политическими компаниями. Я еще раз подчеркиваю, что мы не просим выбирать чью-то сторону. Мы призываем обратить внимание на то, что пользователи из России погружаются в еще больший мрак, в еще большую растерянность и еще больший информационный вакуум - в том числе с помощью тех действий, которые совершает ряд западных компаний.

Есть примеры тех компаний, которые заявили, что не будут вводить тотальные санкции для россиян, понимая всю важность предоставления своих услуг для всего населения России, например, это заявил буквально на днях крупнейший сервис Cloudflare, который предоставляет и услуги облачного хостинга и услуги защиты от DDoS-атак для многих НКО в России. Понимаете, если такие компании будут уходить, то конечно же нам всем здесь станет еще хуже со всех сторон.

- Что бы вы посоветовали в сегодняшних условиях делать российским пользователям, чтобы по возможности сохранить свободу в интернете?

- В текущий момент надо диверсифицировать свои каналы потребления контента и диверсифицировать инструменты доступа к этим каналам. Если вы раньше читали новости только в "Фейсбуке", то теперь переходите на чтение новостей в Telegram, через мобильные приложения СМИ. Если эти сервисы недоступны через магазины приложений, есть альтернативные площадки, где можно скачивать приложения на свои устройства, но, опять же, тут важно сделать ремарку, что главное - не столкнуться с мошенничеством, потому что в обход Google Play можно установить себе всякую заразу.

Дальше, устанавливайте браузер Tor. Это не панацея от всех бед, но тем не менее это еще один канал диверсифицировать свое потребление информации, если у вас не будут работать мобильные приложения или вдруг с Telegram что то не так. Установите его заранее, чтобы этот инструмент у вас уже был. Tor-браузер это еще не весь Tor: браузер можно использовать как прокси - условно говоря, своего рода VPN (virtual private network. - Ред.) для доступа к обычному web, но также его можно использовать для доступа в зону .onion, анонимной сети, непосредственно в сам Tor.

Для обхода блокировок: скачивайте программный клиент Psiphon

И вот в самом Tor уже открыли и продолжают открывать свои представительства большие соцсети и различные медиа. Например, давно уже в Tor пришел "Фейсбук", и там открыта его официальная площадка в зоне .onion. То же самое сейчас планируют, как я понимаю, сделать "Твиттер", большие американские медиа, например, "Нью-Йорк Таймс". Мы, кстати говоря, призываем и российские медиа, также открывать там свои представительства, и если вам в этом нужна помощь, мы готовы помочь открыть там свой домен и диверсифицировать таким образом пользовательский трафик.

Следующий инструмент - это VPN. Лучше покупать услуги, бесплатные в данной текущей ситуации могут быть опасными. Если вы видете такую аббревиатуру, это не значит, что вы однозначно можете им доверять. Наоборот, надо сначала проверить, не собирает ли сам этот сервис о вас каких-то данные. Среди бесплатных я выделю, наверное, канадский сервис Psiphon, который в том числе эффективно показал свою работу во время белорусских и казахских шатдаунов (масштабных отключений интернета. – Ред.). Он один из немногих, кто продолжал работать. Но инфраструктура у всех ограниченная, Psiphon на всех не хватит, поэтому надо и купить VPN, и бесплатные сервисы использовать - еще рекомендую наш специальный плагин Censor Tracker для браузеров Chrome и Firefox. Он проксирует не весь трафик, а тот трафик, что заблокирован в России и он сигнализирует, когда вы заходите на ресурс, который собирает данные о вас и хранит - сейчас месяц, в дальнейшем - полгода.

- Вернусь к тому, что вы сказали про рубильник, который сразу нельзя отключить. Означает ли, что гражданам России внутри страны и за пределами, пока не стоит опасаться "железного занавеса" в интернете, то есть конкретно ситуации, что они не смогут общаться через интернет со своими родственниками, друзьями и людьми, которые живут по другую сторону границы?

- Опасаться стоит. В текущий момент, повторюсь, многое делают сами интернет и IT-компании, которые прекращает сотрудничество, обрывая транснациональные каналы. Очень правильный вопрос вы подняли - коммуникация с теми, кто находится за рубежом, со своими родственниками, коллегами, кто сейчас уезжает. Как все это будет происходить - большой вопрос. По крайней мере, даже если интернет будет работать, можно не получить оперативную информацию, оперативные просьбы о помощи со стороны своих коллег, друзей. Вот это тоже важно. То есть, можно получить только через сутки, а тут каждый час может быть на счету. Поэтому, конечно, стоит опасаться и стоит рассказывать своим родным, которые остались в России, если вы за рубежом о том, какими средствами и способами навести контакты в случае исчезновения тех или иных сервисов - по их желанию либо по внешнему желанию любого государства, включая Россию.

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