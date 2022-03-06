МИД ФРГ призвал немцев к осторожности в интернете из-за закона о "фейках" в РФ

Министерство иностранных дел ФРГ призвало немцев к сдержанностив интернетев связи с принятием в России закона об уголовной ответственности за "фейки" об использовании вооруженных сил РФ. "В связи с этим новым законом в РФ даже частные высказывания в социальных сетях могут быть сопряжены с непредсказуемыми личными рисками", - говорится в официальным предупреждении, обнародованном на сайте МИД ФРГ в воскресенье, 6 марта.

В документе говорится, что с 5 марта в России действует новый закон, позволяющий произвольно приговаривать к длительным срокам лишения свободы за публичные высказывания. Это еще больше ограничило работу иностранных журналистов и средств массовой информации и в результате авторитетные западные СМИ были вынуждены в срочном порядке приостановить деятельность в России.

Закон о "фейках"

В документе отмечается, что поскольку новый закон распространяется и на высказывания в соцсетях, то немцам в России следует проявлять крайнюю осторожность в интернете или покинуть эту страну.

Согласно принятым 4 марта поправкам в Кодекс об административных нарушениях РФ, распространение сведений о действиях Вооруженных сил РФ, которые власти сочтут фейками, а также за публичные призывы к введению санкций против России карается штрафами или лишением свободы на срок до 15 лет. Эта мера распространяется и на иностранцев.

После принятия в России этих поправок о приостановке работы в РФ сначала объявили британская медиакомпания ВВС, информационное агентство Bloomberg и канадская вещательная корпорация СВС. О прекращении работы в России сообщила также американская телекомпания CNN. 5 марта о приостановке работы в московской студии объявили немецкие медиакомпании ARD и ZDF. Итальянская RAI и целый ряд испанских СМИ также свернули работу в России.

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