 Журналист ″Эха″: ″Мы работали честно, называли войну войной″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Журналист "Эха": "Мы работали честно, называли войну войной"

О реакции на блокировку и ликвидацию "Эха Москвы" и опасности работы СМИ в Москве в интервью DW рассказал журналист радиостанции Александр Плющев.

Микрофоны радиостанции Эхо Москвы

Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт после того, как Роскомнадзор заблокировал интернет-страницу радиостанции. При этом редакция "Эха" объявила о продолжении работы в соцсетях. Журналист радиостанции и многолетний колумнист DW Александр Плющев поделился в интервью DW реакцией на ликвидацию "Эха".

DW: Как вам кажется, почему "Эхо Москвы" решили заглушить именно сейчас?

Александр Плющев: Вообще довольно странно, что это не было сделано чуть раньше. Если бы это произошло, например, в первый день войны, то, может быть, был бы гораздо меньший резонанс. К войне за эту неделю все уже, к большому сожалению, привыкли, она уже считается как бы фоном. И сейчас многие обращают внимание и на те вещи, которые происходят внутри России.

Александр Плющев

Александр Плющев

Почему это произошло несколько позднее? Есть разные версии. Думаю, просто российская госмашина не очень поворотливая. По идее, она должна была бы в первые часы этой, как они называют, "военной операции", в первые часы войны обеспечить пропагандистский фронт, зачистить его.

Конечно же, закрытие "Эха Москвы" - это историческая веха. Как мы помним, ГКЧП это не удалось - они попытались, но в итоге перестал существовать ГКЧП. Хотелось бы повторить тот опыт.

- Какую роль "Эхо" выполняло для общества? Считается, что Кремль позволял критичным медиа работать, чтобы люди могли тем самым выпускать пар недовольства - без активных действий.

- Мне кажется, в последние годы уже особо и пара-то никакого не было, потому что вода практически вся выкипела. У нас кастрюля уже плавиться начала - вот в чем проблема и, так сказать, крышку поднимай, не поднимай…

Может быть, через радиостанцию пытались влиять на либеральные круги, потому что мы знаем, что там выступали самые разные люди - в отличие от пропагандистских каналов, где выступают, в основном, люди одной направленности, либо приглашают кого-то в качестве мальчиков для битья. На "Эхе Москвы" полно было эфира у совершенно прокремлевских людей, часто вообще омерзительных персон. Вообще я слышал много версий, какую роль выполняет "Эхо Москвы".

Но главное, чем оно было для нас. Мы могли спокойно, без ограничений донести происходящее до российской публики и выразить свою точку зрения. Мы войну называли войной, а никакой не "военной спецоперацией". Может быть, что-то такое было в новостях, но я до последнего в своих эфирах делал именно так. И я знаю, что ребята, которые работают на утренних программах, тоже. Мы абсолютно честно работали и, если те, кто нас закрыл, давали нам такую возможность - ну, спасибо им!

- Вы сейчас находитесь за границей или в России?

- Я не в России.

- Безопасно ли сейчас вообще вещать и работать журналистам из Москвы?

- Я нахожусь в безопасном месте, а коллеги - в очень опасном. У них очень боевое настроение, они молодцы, но вообще в Москве небезопасно, особенно, журналистам, скажем так, не кремлевского плана. Прямо скажем, я как раз из опасений пока не вернулся. Думаю, каждый из моих коллег подвергается сейчас большой опасности. Я абсолютно не исключаю, что в студии в любой момент могут появиться какие-то люди. И хорошо, если они просто оборвут провода. Но коллеги продолжают работать, и большой им респект за это.

Смотрите также:

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    Акции солидарности с Украиной

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    Акции солидарности с Украиной

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Акции солидарности с Украиной

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    Акции солидарности с Украиной

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Акции солидарности с Украиной

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    Акции солидарности с Украиной

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Акции солидарности с Украиной

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:00

Как санкции из-за Украины коснутся обычных россиян (02.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Больше ста тысяч берлинцев поддержали Украину (27.02.2022)  

Штрафные меры против РФ: яхты и виллы российских олигархов будут конфискованы? (02.03.2022)  

Реклама