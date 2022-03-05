 Платежная система PayPal отказалась от работы в России | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2022

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Россия

Платежная система PayPal отказалась от работы в России

В заявлении президента и исполнительного директора PayPal Шульмана указывается, что компания "солидарна с международным сообществом в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине".

Символ PayPal на экране смартфона

Платежная компания PayPal Holdings Inc с субботы, 5 марта, прекратила оказывать услуги российским клиентам, присоединившись ко многим финансовым и технологическим компаниям, приостановившим свою деятельность в России после вторжения в Украину. "В сложившихся обстоятельствах мы приостанавливаем оказание услуг PayPal в России", - указывается в заявлении президента и главного исполнительного директора Дэна Шульмана, на которое ссылается агентство Reuters. 

По его словам, компания "солидарна с международным сообществом в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине". В заявлении указывается, что PayPal будет поддерживать снятие средств со счетов российскими клиентами "в течение определенного периода времени". Ранее, 2 марта, сервис прекратил регистрацию новых пользователей из России.

Приостановка деятельности PayPal в России распространяется и на его инструмент для денежных переводов Xoom. Конкуренты Wise и Remitly ранее также приостановили оказание некоторых услуг в России.

Собрали на помощь Украине 150 млн долларов

В Украине призывали PayPal уйти из России и помочь им в сборе средств. В компании заявили, что "с начала вторжения, PayPal помог собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, поддерживающих усилия по ликвидации последствий войны в Украине.

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