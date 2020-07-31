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PayPal

KLEINMACHNOW - DECEMBER 17: A sign for Internet payment transaction portal PayPal stands outside the eBay Germany headquarters on December 17, 2009 in Kleinmachnow, Germany. The German service industry labour union ver.di has announced that eBay is to fire 400 of the 630 employees at the Kleinmachnow center. PayPal belongs to eBay. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Платежная система PayPal прекратила переводы между пользователями внутри России 31.07.2020

Пользователи PayPal в РФ могут получать средства из-за рубежа или отправлять деньги за границу, но не могут совершать переводы внутри России после поправок в закон "О национальной платежной системе".
ARCHIV - 10.12.2013, Berlin: Der Startbildschirm der PayPal App ist in der Lebensmittelabteilung eines Warenhauses in Berlin auf dem Display eines Smartphones zu sehen. Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse im Vorbeigehen oder mit einer App auf dem Handy - neue Bezahlverfahren sind im Kommen. (zu dpa Mobiles Bezahlen: Werden manche Verbraucher abgehängt? vom 03.04.2018) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Платежная система PayPal ограничивает сервис в России 09.07.2020

Компания с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Изменение правил в PayPal связано с поправками в российский закон "О национальной платежной системе".
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 29 : Russian opposition leader Alexei Navalny attends a rally in support of political prisoners in Prospekt Sakharova Street in Moscow, Russia on September 29, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Американский спонсор" ФБК Навального рассказал о своем пожертвовании 12.10.2019

Владелец компании в США Юрий Маслихов заявил, что перевел ФБК 50 долларов со своего аккаунта в PayPal как частное лицо, а не через бизнес-аккаунт своей американской компании.
ARCHIV - 10.12.2013, Berlin: Der Startbildschirm der PayPal App ist in der Lebensmittelabteilung eines Warenhauses in Berlin auf dem Display eines Smartphones zu sehen. Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse im Vorbeigehen oder mit einer App auf dem Handy - neue Bezahlverfahren sind im Kommen. (zu dpa Mobiles Bezahlen: Werden manche Verbraucher abgehängt? vom 03.04.2018) Foto: Tim Brakemeier/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки 29.07.2019

Запрет коснется десяти миллионов клиентов платежных онлайн-систем. Бизнес опасается негативного влияния запрета на развитие рынка электронных денег.
June 18, 2019 - Asuncion, Paraguay - Logo icon of Facebook is seen on a smartphone screen against Libra Association logo unfocused on background. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire |

Кому угрожает новая криптовалюта от Facebook? 19.07.2019

Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.

Blockchain financial system : International database secure and transparent ; Base de donnees financiere securisee et transparente Reporters / EUREKA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DELEU

Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra 18.06.2019

На разработанной Facebook криптовалюте Libra не будут отражаться колебания курсов, а сама компания не получит доступа к финансовым данным пользователей, утверждают представители концерна.

Отмена наличных денег - плюсы и минусы 09.08.2015

Люди более двух тысячелетий рассчитываются наличными деньгами. Но современные экономисты хотят привычную систему расчетов упразднить. Что на самом деле выгоднее для потребителей?
12.05.2015 *** Opposition activist Ilya Yashin speaks to the media during a presentation of the report about Russian military presence in Ukraine that murdered opposition leader Boris Nemtsov was working on shortly before his death, in Moscow, Russia, May 12, 2015. Moscow spent more than 53 billion roubles ($1.04 billion) supplying a separatist rebellion in east Ukraine and at least 220 Russian soldiers have been killed there, a report by Russian opposition activists said on Tuesday. REUTERS/Maxim Zmeyev

PayPal блокировал сбор денег на печать доклада "Путин. Война" 14.05.2015

В платежной системе объяснили блокирование тем, что не позволяют использовать ее для сбора пожертвований на деятельность политических партий и политические цели в России.
Exhibitors of the Google company work on laptop computers in front of an illuminated sign of the Google logo at the industrial fair Hannover Messe in Hanover, Germany, in this April 17, 2007 file photo. Google Inc.'s stock reached a new high Friday, Sept. 21, 2007, reflecting Wall Street's renewed faith in the Internet search leader as it introduces new ways for advertisers to reach its steadily expanding online audience. (ddp images/AP Photo/Jens Meyer, file) eingestellt von Quast

СМИ: Google переносит данные россиян на серверы в России 10.04.2015

К переносу данных российских пользователей на серверы в РФ приступил Google, сообщает РБК. Тем самым интернет-концерн принял требования нового закона о хранении данных в России.
ARCHIV - Das Logo des Internet-Auktionshauses ebay ist am 24.05.2011 in Berlin zu sehen. Foto: Maurizio Gambarini/dpa (zu dpa: Umkämpfter Bezahldienst PayPal bleibt Zugpferd für Ebay vom 30.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: eBay готов хранить данные российских пользователей на серверах в РФ 07.04.2015

О согласии хранить персональные данные российских пользователей на серверах в РФ объявил eBay. Это первая интернет-компания США, принявшая требования нового российского закона.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 17, 2013. People using their smartphones at a Moscow metro station. (Photo ITAR-TASS/ Mikhail Pochuyev)

Комментарий: Грозят ли санкции пользователям Рунета? 04.02.2015

Что угрожает российским интернет-пользователям в случае усиления противостояния между Западом и Россией? Журналист Александр Плющев - специально для DW.
epa04209351 (FILE) A file picture dated 21 October 2004 shows a man passing by a Google logo in Frankfurt, Germany. Germany is mulling stricter regulation of Google and other search providers, and might seek a break-up of US-based Google if it did not get its way, a spokesman in Berlin said 16 May 2014. US-based Google has been heavily criticized by major German media groups which have requested a share of revenues from news searches. It has also faced a European Union inquiry since 2010 into whether it discriminates against competitors. 'The Economics Ministry is studying whether, over and above existing competition laws, consideration should be given to integrating regulation of search-engine access into the general regime of network neutrality at the European level,' said Stefan Rouenhoff. He spoke hours after his minister, Sigmar Gabriel, published an article in a national newspaper calling for 'unrestricted data capitalism to be restrained and tamed.' He suggested in the Frankfurter Allgemeine Zeitung that Google could be 'unbundled' as a last resort if nothing else stopped it. EPA/BORIS ROESSLER *** Local Caption *** 50863882

Google блокировал доступ крымчан к сервису Ad Sense 23.01.2015

Компания Google заблокировала жителям Крыма доступ к сервису контекстной рекламы Ad Sense. Суммы меньше 10 долларов, оставшиеся на счетах пользователей, возвращены не будут.
Visitors walk past an Ebay and PayPal banner at the Mobile World Congress in Barcelona in this file photo taken February 28, 2012. EBay Inc said it would spin off PayPal, its fast-growing payments business, into a publicly traded company in the second half of 2015, marking an about-face for the company. REUTERS/Albert Gea/Files (SPAIN - Tags: BUSINESS TELECOMS SCIENCE TECHNOLOGY)

PayPal прекратил обслуживание в Крыму 23.01.2015

Оператор электронных платежей PayPal объявил о прекращении работы в Крыму. Клиенты международного сервиса на полуострове получили письма о деактивации их счетов.
E-commerce concept © Helder Almeida - Fotolia.com 22047979

Госдума займется вопросом ограничения работы платежных систем в интернете 26.06.2014

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении работы иностранных платежных систем в интернете. Депутаты намерены добиться открытости операторов электронных денег перед российским законом.
Anonymous ist ein weltweit operierendes Kollektiv. Seine Mitglieder operierten anfangs nur im Internet, später breiteten sich die Aktivitäten auch weiter, außerhalb der virtuellen Kommunikationssphäre des Internet aus.

Группировка хакеров утверждает, что взломала серверы НАТО 22.07.2011

Группировка Anonymous, известная атаками на сайты платежных систем Visa и Mastercard, заявила, что взломала системы безопасности серверов НАТО. Взломщики утверждают, что завладели большим объемом секретной информации.
Wikileaks founder Julian Assange during his press conference in South London, Britain, 23 October 2010. A total of 400 000 new American military documents have been exposed by Wikileaks website. The files include torture details of Iraqis and how the abuse of detainees by Iraqi police was ignored by the US forces. EPA/FELIPE TRUEBA +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сторонники Wikileaks обрушили сайт правительства Швеции 09.12.2010

Сторонники скандального сайта Wikileaks в знак протеста против ареста его основателя Джулиана Ассанжа обрушили сайт правительства Швеции. Ранее они временно заблокировали сайты Visa и Mastercard.
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