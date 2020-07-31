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Пользователи PayPal в РФ могут получать средства из-за рубежа или отправлять деньги за границу, но не могут совершать переводы внутри России после поправок в закон "О национальной платежной системе".
Компания с 31 июля прекращает переводы между пользователями внутри России. Изменение правил в PayPal связано с поправками в российский закон "О национальной платежной системе".
Владелец компании в США Юрий Маслихов заявил, что перевел ФБК 50 долларов со своего аккаунта в PayPal как частное лицо, а не через бизнес-аккаунт своей американской компании.
Запрет коснется десяти миллионов клиентов платежных онлайн-систем. Бизнес опасается негативного влияния запрета на развитие рынка электронных денег.
Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.
На разработанной Facebook криптовалюте Libra не будут отражаться колебания курсов, а сама компания не получит доступа к финансовым данным пользователей, утверждают представители концерна.
Люди более двух тысячелетий рассчитываются наличными деньгами. Но современные экономисты хотят привычную систему расчетов упразднить. Что на самом деле выгоднее для потребителей?
В платежной системе объяснили блокирование тем, что не позволяют использовать ее для сбора пожертвований на деятельность политических партий и политические цели в России.
К переносу данных российских пользователей на серверы в РФ приступил Google, сообщает РБК. Тем самым интернет-концерн принял требования нового закона о хранении данных в России.
О согласии хранить персональные данные российских пользователей на серверах в РФ объявил eBay. Это первая интернет-компания США, принявшая требования нового российского закона.
Что угрожает российским интернет-пользователям в случае усиления противостояния между Западом и Россией? Журналист Александр Плющев - специально для DW.
Компания Google заблокировала жителям Крыма доступ к сервису контекстной рекламы Ad Sense. Суммы меньше 10 долларов, оставшиеся на счетах пользователей, возвращены не будут.
Оператор электронных платежей PayPal объявил о прекращении работы в Крыму. Клиенты международного сервиса на полуострове получили письма о деактивации их счетов.
Госдума рассмотрит законопроект об ограничении работы иностранных платежных систем в интернете. Депутаты намерены добиться открытости операторов электронных денег перед российским законом.
Группировка Anonymous, известная атаками на сайты платежных систем Visa и Mastercard, заявила, что взломала системы безопасности серверов НАТО. Взломщики утверждают, что завладели большим объемом секретной информации.
Сторонники скандального сайта Wikileaks в знак протеста против ареста его основателя Джулиана Ассанжа обрушили сайт правительства Швеции. Ранее они временно заблокировали сайты Visa и Mastercard.
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