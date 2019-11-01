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Фото: picture-alliance/dpa/N. Armer
Фото: picture-alliance/dpa/N. Armer
Закон об изоляции Рунета
Закон об автономной работе российского сегмента интернета вступит в силу в ноябре 2019 года.
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Новости
15.11.2024
15 ноября 2024 г.
СМИ: В РФ пройдут учения по отключению Рунета
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Контекст
Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь
Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь
Владимир Путин в очередной раз демонстрирует реакционный взгляд на интернет-пространство.
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Общество
05.03.2021
5 марта 2021 г.
Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу
Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу
"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год.
Права человека
04.02.2020
4 февраля 2020 г.
Зачем в РФ провели учения по "суверенному Рунету"
Зачем в РФ провели учения по "суверенному Рунету"
Опрошенные DW эксперты сочли угрозы вымышленными, а результаты киберучений - сомнительными.
Политика
23.12.2019
23 декабря 2019 г.
Чего боятся СМИ в РФ: изоляции Рунета или статуса иноагента?
Чего боятся СМИ в РФ: изоляции Рунета или статуса иноагента?
Насколько стремление властей в РФ регулировать интернет усложняет работу СМИ, обсуждали участники встречи в Берлине.
Свобода слова
29.11.2019
29 ноября 2019 г.
Берлин призвал Москву соблюдать свободу слова
Берлин призвал Москву соблюдать свободу слова
Свобода слова является фундаментальной составляющей демократии, напомнила представитель правительства ФРГ.
Политика
01.11.2019
1 ноября 2019 г.
День автономного интернета в России
День автономного интернета в России
В России 1 ноября вступил в силу закон об автономном интернете. Сергей Елкин о том, как все может работать.
Политика
01.11.2019
1 ноября 2019 г.
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Всего публикаций: 26
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