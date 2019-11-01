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Фото: picture-alliance/dpa/N. ArmerФото: picture-alliance/dpa/N. Armer

Закон об изоляции Рунета

Закон об автономной работе российского сегмента интернета вступит в силу в ноябре 2019 года.

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Новости

15 ноября 2024 г.

СМИ: В РФ пройдут учения по отключению Рунета

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Контекст

Президент России Владимир Путин перед ноутбуком

Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь

Бесплодные усилия Путина: прошлое не привлекает молодежь

Владимир Путин в очередной раз демонстрирует реакционный взгляд на интернет-пространство.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Общество5 марта 2021 г.
Девушка со смартфоном в руках

Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу

Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу

"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год.
Права человека4 февраля 2020 г.
Карикатура Сергея Елкина на тему суверенного интернета

Зачем в РФ провели учения по "суверенному Рунету"

Зачем в РФ провели учения по "суверенному Рунету"

Опрошенные DW эксперты сочли угрозы вымышленными, а результаты киберучений - сомнительными.
Политика23 декабря 2019 г.
Брошюра "Репортеров без границ" о цензуре в Рунете

Чего боятся СМИ в РФ: изоляции Рунета или статуса иноагента?

Чего боятся СМИ в РФ: изоляции Рунета или статуса иноагента?

Насколько стремление властей в РФ регулировать интернет усложняет работу СМИ, обсуждали участники встречи в Берлине.
Свобода слова29 ноября 2019 г.
Акция в защиту свободного интернета в Москве (фото из архива)

Берлин призвал Москву соблюдать свободу слова

Берлин призвал Москву соблюдать свободу слова

Свобода слова является фундаментальной составляющей демократии, напомнила представитель правительства ФРГ.
Политика1 ноября 2019 г.
Карикатура Сергея Елкина: злой медведь сидит напротив ноутбука без экрана

День автономного интернета в России

День автономного интернета в России

В России 1 ноября вступил в силу закон об автономном интернете. Сергей Елкин о том, как все может работать.
Политика1 ноября 2019 г.
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