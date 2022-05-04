Из зоны боев на запад Украины эвакуированы 500 предприятий

На 71-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12,5 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 5 мая (время московское).

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Для восстановления Украине нужен современный аналог плана Маршалла, считает глава государства Владимир Зеленский. Чтобы вернуться к безопасной жизни, стране нужны деньги, технологии, специалисты и перспективы роста, заявил он, выступая по видеосвязи на международной донорской конференции в Варшаве. "Это будет инвестицией в стабильность всей Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул Заленский.

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Евросоюз предоставляет в качестве помощи для внутренне перемещенных лиц в Украине дополнительно 200 млн евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на международной донорской конференции по Украине в Варшаве.

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В рамках программы эвакуации из зоны боевых действий в западные области Украины из различных регионов страны перемещены уже 500 предприятий, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, 300 из этих предприятий уже продолжили свою работу.

Хроника событий 5 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

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