СБУ сообщила о задержании блогера Шария в Испании

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Шария, известного резкой критикой властей в Киеве, в Украине подозревают в преступлениях сразу по нескольким статьям. Украинские СМИ, со ссылкой на источники в СБУ, сообщают, что блогера ожидает экстрадиция.
Популярный украинский блогер Анатолий Шарий, которого на родине подозревают в преступлениях сразу по нескольким статьям, был задержан правоохранительными органами Испании. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). Задержание "стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", - отмечается в сообщении.
Украинские компетентные органы подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков"). По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны и, возможно, "действовал по заказу иностранных структур". "Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - подчеркивается в заявлении.
Испанская полиция подтвердила факт задержания Анатолия Шария. Согласно информации Национальной полиции, которую приводят испанские СМИ, блогера задержали в городе Таррагона, где он проживал с 2019 года. Сейчас его передали в руки сотрудников правоохранительных служб. Отмечается, что Шария задержали по "международному ордеру".Украинское издание "Сегодня", со ссылкой на источники в СБУ, сообщает, что блогера ожидает экстрадиция в Украину.
Анатолий Шарий - популярный видеоблогер, чей Youtube-канал имеет около 3 млн подписчиков. Он известен резкой критикой властей в Киеве и сторонников Майдана. Шарий получил политическое убежище в ЕС ещё в 2012 году, но в январе 2022 года Литва его аннулировала.
Многие в Украине считают Шария пророссийским пропагандистом, совершающим информационные диверсии против собственной страны. Уголовное дело против него было возбуждено в 2021 году. Сам блогер свое сотрудничество с Россией отрицает.
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