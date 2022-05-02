Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной радой Украины во вторник, 3 мая, заявил, что Лондон продолжит поставки оружия Киеву. "В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий", - приводит слова премьер-министра пресс-служба британского правительства.

Джонсон также анонсировал новый пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов. По его словам, в него войдут радары, "чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия, и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы".

Премьер-министр подверг критике позицию Запада после аннексии украинского Крыма и захвата части Донбасса пророссийскими сепаратистами в 2014 году. "Правда в том, что мы были слишком медлительны, чтобы понять, что происходит на самом деле и мы коллективно не смогли ввести тогда санкции, которые должны были наложить на Владимира Путина. Мы не можем повторить эту ошибку", - заявил Джонсон.

"Звездный час Украины"

Премьер-министр Великобритании заявил, что украинцы "разрушили миф о непобедимости Путина и написали одну из самых славных глав в военной истории и в жизни" своей страны. "Так называемая непреодолимая сила путинской военной машины разбилась о непоколебимый украинский патриотизм и любви к стране", - подчеркнул Джонсон.

Цитируя знаменитую речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, Джонсон назвал происходящее, "звездным часом Украины, который будут помнить и пересказывать еще многие поколения. Ваши дети и внуки будут говорить: украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным".

Смотрите также:

Война в Украине - 03.05.2022 Эвакуация из Мариуполя продолжается В фотохронике войны в Украине от 2 мая - мирные жители из Мариуполя и близлежащих городов прибывают в Запорожье, разрушенный войной Мариуполь, акции в поддержку Украины в разных странах мира и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 03.05.2022 Прибытие в Запорожье Более ста мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя, прибыли в Запорожье. Среди них - гражданские лица, эвакуированные с "Азовстали", а также те, кто сумел выбраться из осажденного города на личном транспорте.

Война в Украине - 03.05.2022 Эвакуация на собственном транспорте 1 мая Россия сообщила об эвакуации из Мариуполя 80 человек в Донецкую область. На следующий день в Минобороны РФ указали, что из этой группы остаться в так называемой "ДНР" пожелали 11 человек. Остальные уехали в направлении Запорожья, на подконтрольную Киеву территорию.

Война в Украине - 03.05.2022 Долгожданная встреча Григорий обнимает свою жену Оксану. Они смогли увидеться вновь 2 мая, в пункте для размещения временно перемещенных граждан в Запорожье.

Война в Украине - 03.05.2022 Папа снова вместе с сыном А на этом фото украинец Андрей Федоров прижимает к груди своего сына Макара. Ранее Макар уехал из Мариуполя вместе с мамой Дарьей. В Запорожье семье наконец удалось воссоединиться.

Война в Украине - 03.05.2022 Наконец-то в безопасности Эвакуируясь из районов боевых действий, люди берут с собой лишь самое необходимое. Однако оставить на произвол судьбы домашних питомцев готовы не многие.

Война в Украине - 03.05.2022 Верный спутник Вот и этому четвероногому члену семьи повезло: в пострадавшей от войны легковушке его хозяев место нашлось и для него.

Война в Украине - 03.05.2022 Когда дети снова могут улыбаться Эти подростки, прибывшие в Запорожье из города Токмак, коротают время в ожидании сопровождающих их взрослых. Лучи весеннего солнца на их лицах и мирное небо над головой - достаточный повод, чтобы снова начать улыбаться.

Война в Украине - 03.05.2022 Добрались! А этот малыш с перепачканными дорожной пылью руками играет за рулем пострадавшего от войны автомобиля. По данным генерального прокурора Украины, с начала российского вторжения в стране погибли 220 детей и более 406 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Донецкой и Киевской областях: 139 и 115 соответственно.

Война в Украине - 03.05.2022 Одна из школ Мариуполя Снаряды от ручного противотанкового гранатомета лежат на полу одной из мариупольских школ, разрушенных в ходе войны.

Война в Украине - 03.05.2022 Эвакуация из Харьковской области Эти девочки и пожилая женщина также находятся в опасности. После освобождения от оккупантов их деревни, расположенной в Харьковской области, им предстоит эвакуация.

Война в Украине - 03.05.2022 Буква Z Этот страшный снимок тоже был сделан на окраине Харькова. Трупы четырех солдат - судя по всему, российских военнослужащих, выложены в форме буквы Z, ставшей символом войны России против Украины. По словам репортера агентства AP, предместья города напоминают сегодня "морг на открытом воздухе", где человеческие тела остаются неубранными в течение недель.

Война в Украине - 03.05.2022 Разрушено все Этот житель Мариуполя указывает на многоквартирный дом, разрушенный в ходе боевых действий. Еще в марте заместитель мэра города Сергей Орлов рассказал в одном из интервью, что в Мариуполе не осталось ни одного здания без повреждений. По его оценке, в результате российского вторжения было разрушено 90% города.

Война в Украине - 03.05.2022 Дыхание весны И у этих женщин за спиной разрушенные жилые дома Мариуполя. Однако в их руках весенние цветы - символ новой жизни.

Война в Украине - 03.05.2022 В знак солидарности с Украиной Между тем по всему миру продолжаются акции солидарности с народом Украины. Вечером 2 мая телебашня Мюнхена была подсвечена желто-голубыми цветами.

Война в Украине - 03.05.2022 С Украиной в сердце Некоторые участники благотворительного забега Vitality на 10 км в Лондоне решили выразить свою поддержку Украине, взяв с собой желто-голубые ленточки и украинские флаги и раскрасив свое лицо желто-голубыми цветами.

Война в Украине - 03.05.2022 За Украину и против российского газа А эти участники движения Fridays for Future в Праге решили выразить свою солидарность Украиной, выйдя к зданию правительства Чехии с плакатами, на которых можно прочитать: "Российский газ - дерьмо".

Война в Украине - 03.05.2022 Надежда на мир Итальянский урбанистический художник Сальваторе Бенинтенде, известный также под псевдонимом TVBoy, нанес это граффити на стены одного из зданий Барселоны. Тем самым он хотел выразить надежду на то, что небо над Украиной скоро снова станет мирным. Автор: Александра Иванова

