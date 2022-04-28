Пентагон: РФ отстает от графика наступления на востоке Украины

На 65-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 29 апреля (время московское).

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По данным агентства Bloomberg, крупнейшая мировая биржа криптовалюты Binance заблокировала криптокошельки Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и Кирилла Малофеева, сына владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Глава международного отдела санкций биржи Чагри Пойраз заявил, что Binance продолжит проводить проверки, чтобы выявить все аккаунты родственников россиян, попавших под санкции.

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Норвегия закрывает порты и границы для российского грузового транспорта. Пограничная станция Стурскуг - на норвежской стороне норвежско-российской границы - будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в санкционном списке ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт. С 7 мая, по ее словам, также запрещается вход российских судов в норвежские порты. Исключение будет сделано для рыболовецких судов.

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США уже направили Украине 100 из 700 запланированных для поставки беспилотников Switchblade, сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона. Кроме того, США осуществили доставку в регион более 60% от 90 гаубиц, предназначенных для передачи Украине.

По данным журнала, на территории Европы США обучают 100 украинских военных пользоваться гаубицами, еще 15 украинцев тренируют обращаться с радарами Q64.

Заа последние 24 часа в регион поступили 20 партий вооружения для Украины, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, бронежилеты, шлемы. В следующие 24 часа, как ожидается, США отправят в Европу десяток авиарейсов с грузом беспилотников Phoenix Ghost и 155-миллиметровых снарядов, тоже предназначенных для Украины. Представитель Пентагона подчеркнул, что транспортировка вооружений идет вне территории Украины.

Официальные сообщения сторон о 65-м дне войны

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Российские войска пытаются вести наступление на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook. "Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк", - сказано в нем. На мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия противник сосредотачивал на блокировании подразделений украинских войск в районе металлургического завода "Азовсталь", а также перебрасывал часть подразделений с мариупольского на кураховское направление. На слобожанском направлении вражеская группировка основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова. Для обеспечения дополнительной переброски войск на изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец. На северском направлении противник пытается не допустить перемещения резервов ВСУ с северского направления в Восточную операционную зону.

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Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу. Среди них - 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное поле, радиолокационная станция в районе Печенеги в Харьковской области. Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты "Точка-У". "Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 22 военных объекта Украины, в том числе пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Северодонецк, Червонное и Белогорье", - заявил Конашенков.

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По официальным данным, в районе Киева после вывода российских войск были найдены тела почти 1200 мирных граждан Украины. Об этом в эфире украинского телевидения заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести. Работы по разбору завалов и поиску погибших продолжаются.

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Производитель мармеладных мишек боннская фирма Haribo из-за войны в Украине приняла решение остановить поставки продукции в Россию. Как указывается в сообщении компании, боевые действия в Европе усугубили экономическую ситуацию в России и мире, что повлекло "существенный рост цен на сырье, стоимость производства, серьезные изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов".

ООН: Контакты с РФ и Украиной по вопросу об эвакуации жителей с "Азовстали" продолжаются

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Контакты с РФ и Украиной по вопросу об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются, сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мы продолжаем контакты на высоком уровне с представителями обеих стран", - отметил он. В пресс-службе всемирной организации по итогам встречи генсека Антониу Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили, что Россия "принципиально" согласилась на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не воспринял российские ракетные удары по Киеву во время визита в украинскую столицу как атаку в свой адрес. Об этом заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак. По его словам, нападение было направлено на жителей Киева. Во всемирной организации также выразили соболезнования близким журналистки "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Веры Гирич, погибшей в результате атаки.

Самолет с канцлером ФРГ не стал пролетать над Россией

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Самолет Airbus A350 с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) на борту, посетившим с визитом Токио, на обратном пути в Германию отклонился от привычного маршрута, чтобы не пролетать над территорией РФ. Как сообщает агентство dpa, маршрут пролегал через Аляску, Северный Ледовитый океан, Северный полюс и Финляндию. На выполнение рейса потребовалось на 1 час и 20 минут больше, чем при более коротком маршруте - над КНР и РФ. На фоне войны в Украине западные авиаперевозчики избегают воздушного пространства над Россией по соображениям безопасности.

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Сбербанк России на фоне санкций Запада выплатит купоны по двум выпускам субординированных долларовых евробондов в рублях, сообщила кредитная организация. Речь идет о выпусках в размере 2 млрд долларов (1,9 млрд евро) млрд с погашением в октябре 2022 года и в размере 1 млрд долларов (900 млн евро) с погашением в мае 2023 года. Выплаты по ним осуществляются два раза в год.

Пентагон: РФ отстает от графика наступления

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Россия отстает от графика при осуществлении военного наступления на востоке Украины, считает представитель министерства обороны США в Вашингтоне. "Мы полагаем, что они должны были намного активнее продвинуться в вопросе полного окружения украинских сил на востоке", - заявил он. По версии представителя Пентагона, отставание составляет несколько дней.

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Эльвира Набиуллина

Cпад экономики РФ достигнет нижней точки в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, он составит 12,5-16,5% по сравнению с показателями октября-декабря 2021 года. За 12 месяцев потребительские цены вырастут на 18-23%. В следующем году инфляция снизится до 5-7%, в 2024 году - до 4%, считает Набиуллина.

Лондон отправит в Киев экспертов для расследования военных преступлений

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Британское правительство отправит в Киев экспертов для расследования военных преступлений в ходе войны России против Украины. Как заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Нидерланды, они прибудут в Польшу уже в начале мая. В свою очередь Нидерланды с той же целью откомандируют в Украину 30 сотрудников пограничной полиции, которые будут действовать под эгидой Международного уголовного суда.

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Россия вносит в черный список ряд представителей Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов. Как отмечается в сообщении МИД РФ, это ответная мера, связанная с присоединением означенных стран к "санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц". В санкционные списки внесены 9 представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, 3 представителя Гренландии и 3 представителя Фарерских островов. Речь идет о парламентариях, членах правительств, представителях деловых и академических кругов, СМИ, а также общественных деятелях, которым будет запрещен въезд на территорию России.

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Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000

Правительство ФРГ изучает вопрос о возможных поставках Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000). Эту информацию, распространенную газетой Die Welt, подтверждают источники в силовых структурах Германии. Оснащенная 155-мм пушкой, автоматизированной системой управления огнём, автоматической системой заряжания PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире. Она способна способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Впрочем, сообщает dpa из 119 САУ этого типа, стоящих на вооружении бундесвера, только около 40 находятся в состоянии полной технической готовности.

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Польша и Чехия намерены просить ЕС о новой финансовой помощи для поддержки украинских беженцев. Об этом заявили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Заявка должна быть подана в ближайшее время. По официальным данным, на 29 апреля польско-украинскую границу пересекли 3,033 млн человек. В свою очередь власти Чехии заявили о том, что в стране находится уже более 300 тыс. украинских беженцев.

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Правительство Германии выступило с резкой критикой российской ракетной атаки на Киев в день визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова. "Действия российской стороны бесчеловечны", - заявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). По его словам, это еще раз продемонстрировало, что "Путин и его режим не уважают международное право". В результате ракетной атаки погибла журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич, не менее четырех человек получили ранения.

Посольство Нидерландов возвращается в Киев

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Посольство Королевства Нидерланды возобновляет работу в Киеве. "Посол Йоханнес де Мол и небольшая команда будут тесно работать с украинскими властями и странами-партнерами на месте", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Нидерландов в Twitter. При этом консульская служба посольства пока работать не будет. По информации агентства УНИАН, после успешной обороны Киева и освобождения Киевской области, более чем 20 государств вернули свои диппредставительства в столицу Украины.



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Губернаторы Курской и Брянской областей заявили об обстреле пограничных пунктов со стороны Украины. В обоих случаях, согласно заявлениям губернаторов, пострадавших нет. После начала войны России против Украины власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской территории, проверить эти сообщения не представляется возможным.

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В Одессе вводят длительный комендантский час - он будет длиться с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В это время запрещается находиться на улице без спецпропусков.

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Грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду под брендом "Боржоми", заявила о временном прекращении производство на разливочных заводах в Грузии в связи с финансовыми трудностями, возникшими из-за войны в Украине. В компании указали, что не могут получать валютную выручку из-за санкций, введенных ЕС в отношении российской Альфа-Групп", владеющей 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года.

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Военный парад ко Дню Победы в Москве (Фото из архива)

Кремль не пригласил никого из иностранных лидеров на парад 9 мая в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, это связано с тем, что отмечаемая дата не является юбилейной. Песков также уточнил, что участие Александра Лукашенко в параде в Москве также не планируется. На фоне войны в Украине некоторые государства, например, Казахстан и Израиль, а также непризнанное Приднестровье, отказались в этом году от проведения парадов и массовых шествий 9 мая.

В Киеве погибли журналистка Радио Свобода

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Единственной погибшей в результате российского ракетного удара по Киеву 28 апреля оказалась журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич. Ее тело нашли 29 апреля под завалами жилого дома. Гирич работала на Радио Свобода с 2018 года. Всего же, по последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала прямой военной агрессии России против Украины погибли 20 сотрудников украинских и зарубежных изданий.

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Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщило "Польское радио". Ранее в рамках военной помощи Украине Варшава поставила Киеву самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные установки "Град", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Пиорун" и большое количество боеприпасов. Не считая последней партии танков, помощь украинской стороне "уже превысила 7 млрд злотых (1,5 млрд евро)", - заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

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Индонезия пригласила президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в ноябре на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил этот компромиссный вариант, возникший на фоне требования западных стран и, прежде всего США, исключить Россию из группы 20 ведущих промышленно развитых и развивающихся стран мира. Индонезия, председательствующая в G20 в этом году, отказалась пойти на такой шаг, после чего президент США Джо Байден и ряд других политиков предложили пригласить на саммит Украину, которая в G20 не входит.

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