В ФРГ совершены более 1700 преступлений в связи с войной в Украине

На 64-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 28 апреля (время московское).

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С начала войны России против Украины экспорт ископаемого топлива из РФ оценивается в 63 млрд евро, 71 процент этого объема (44 млрд) приходится на Евросоюз. Как отмечается в анализе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), крупнейшими импортерами российского ископаемого топлива за последние два месяца стали: Германия (9,1 млрд евро), Италия (6,9 млрд евро), Китай (6,7 млрд евро), Нидерланды (5,9 млрд евро), Турция (4,1 млрд евро) и Франция (3,8 млрд евро). На фоне войны в Украину поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа - на 50%.

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По данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лишь три процента украинских беженцев не намерены возвращаться домой после окончания войны. 22 процента хотели бы вернуться в страну в ближайшее время, 31 процент опрошенных намерены сделать это спустя некоторое время, 43 процента хотят вернуться домой только после завершения боевых действий.

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Немецкая полиция зафиксировала более 1700 преступлений, связанных с войной в Украине. По меньшей мере в 162 случаях речь шла о насильственных преступлениях, в то время как подавляющее большинство связаны с повреждением имущества, граффити и другими правонарушениями, не связанными с насилием. По данным полиции, в стране также начаты не менее 162 расследований в связи с использованием символа "Z", которым применяется в маркировке российской военной техники, участвующей в агрессии против Украины. В Германии публичное размещение этого символа может быть расценено как "одобрение уголовного правонарушения", если будет доказана его связь с войной на Украине.

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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