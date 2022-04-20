Как в Германии лечат раненых и пострадавших на войне украинцев

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Мины, снаряды, бомбы - каждый день множит число пострадавших в войне в Украине. ФРГ принимает тяжелораненых. С какими травмами приходится сталкиваться и как удается помочь пациентам, медики рассказали DW.
Специальный самолет бундесвера Airbus A310 MedEvac совершил второй рейс в Польшу, чтобы вывезти раненых и пострадавших в результате военной агрессии России украинцев и доставить их на лечение в Германию. На прошлой неделе летающий госпиталь, оборудованный шестью модулями для интенсивной помощи, а также 38 койками для людей с менее тяжелыми травмами, на борту которого за пациентами ухаживают до 25 специалистов, включая врачей и медсестер, уже забирал раненых из юго-восточного польского города Жешув. Тем рейсом в Бонн вместе с восемью другими ранеными детьми и взрослыми, в частности, были доставлены два брата, 10 и 15 лет, и их мать, которые получили серьезные ранения в результате взрыва мин в охваченной войной Украине.
"Минные травмы - одни из самых тяжелых, известных медицине. Части тела могут быть буквально раздроблены в клочья", - говорит Вольфганг Хольцгреве (Wolfgang Holzgreve), медицинский директор Университетской клиники Бонна, которая приняла на лечение мать и двух ее сыновей со сложными переломами костей и повреждениями брюшной полости.
Дети, больные, старики - спустя семь недель после начала российской агрессивной войны в Украине продолжают гибнуть сотни людей, тысячи получают ранения. Точные цифры пока неизвестны.
Военные травмы, такие как огнестрельные или взрывные ранения, разрывают тело, объясняет Бенедикт Фримерт (Benedikt Friemert), президент Немецкого общества неотложной хирургии (DGU). "50 процентов пациентов умирают через 45 минут, если им не оказать помощь. Они истекают кровью", - рассказал он DW. Фримерт знает, что говорит. Он - полковник медицинской службы из госпиталя бундесвера в Ульме и военный хирург с опытом работы в Афганистане и Боснии и Герцеговине. По его словам, помощь раненым могут оказать только врачи в Украине, быстро остановив кровотечение. Но нападения на медицинские учреждения затрудняют своевременное оказание помощи раненым, что приводит к многочисленным смертям.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 апреля, российскими войсками было совершено 119 нападений на медицинские учреждения, их персонал, специальный транспорт. В результате по меньшей мере 73 медработника погибли. ООН осуждает нарушение международного гуманитарного права - целенаправленные атаки на медицинские учреждения считаются военными преступлениями.
Германия должна играть "центральную роль" в предоставлении медицинской помощи людям в Украине и из Украины, заявил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) вскоре после начала войны. Но комплексное лечение в немецких больницах пострадавших в военных действиях в Украине возможно только после того, как в течение нескольких дней удастся стабилизировать состояние пациентов и они будут пригодны для транспортировки.
Поскольку ни бундесвер, ни другие официальные немецкие ведомства не забирают пострадавших с территории Украины, многое зависит от того, насколько украинские власти или гуманитарные организации, такие как "Врачи без границ", смогут обеспечить перевозку раненых из зоны боевых действий в соседние страны, например в Польшу.
Спустя семь недель после начала войны Федеральное министерство внутренних дел сообщило DW, что Германия по линии государственных органов приняла на лечение 21 украинского пациента из Украины, Молдовы и Польши. Однако ЕС и федеральное правительство ожидают "значительного увеличения числа запросов на лечение в зависимости от того, как будут идти военные действия".
Иногда раненые прибывают в Германию и по частным инициативам. Бенедикт Фримерт узнал через специализированный портал хирургов-травматологов, что на сегодняшний день раненых приняли около 20 больниц в Германии. Как правило, пациентам с военными травмами нужны не койки интенсивной терапии, как в случае коронавирусной инфекции, а прежде всего специалисты-травматологи и хирургические мощности. Опыт показывает, что лечение занимает от нескольких месяцев до года.
Бундесвер имеет большой опыт работы с военными травмами как в полевых условиях, так и в своих госпиталях. Там проходили лечение раненые солдаты из миссий в Сирии или Ираке, а с 2014 года - и военнослужащие Украины.
Будет ли в будущем продолжено лечение украинских военных в немецких клиниках? Отвечая на запрос DW, пресс-секретарь МВД Германии отметил, что при принятии решения о помощи пациентам "не делается различий между гражданскими лицами и военнослужащими".
Многие хотят помочь пострадавшим в Украине. Гуманитарные организации, клиники, а также рядовые врачи организовали доставку медицинских материалов в Украину. Правительству Германии неизвестен объем этой помощи. По данным МВД, через официальные механизмы ЕС по оказанию помощи при стихийных бедствиях было осуществлено 142 поставки гуманитарных грузов: 500 тонн средств медицинской защиты, дезинфицирующих материалов, бинтов, гигиенических наборов, респираторов, медикаментов, кроватей, постельного белья, одеял и генераторов.
В то же время Боннская университетская клиника доставила в Украину медикаменты и медицинские принадлежности на сумму более 300 тысяч евро, включая четыре машины скорой помощи, две из которых уже были уничтожены.
Федеральное министерство здравоохранения попросило врачей зарегистрироваться, если они готовы помочь больным и раненым непосредственно в Украине или в соседних странах. По состоянию на 11 апреля на портале Немецкой медицинской ассоциации о своем желании заявили 1180 врачей.
Люди, получившие ранения на войне, особенно часто страдают от подхваченных инфекций. Это показывает и опыт, полученный в последние годы при лечении украинских военнослужащих, говорит полковник медицинской службы Бенедикт Фримерт. Он отмечает, что среди них чаще, чем в Германии, встречаются случаи поражения мультирезистентными микроорганизмами, которые труднее поддаются медикаментозному лечению и распространение которых в лечебных заведениях представляет особую опасность. Но немецкие врачи знают, как с этим бороться, так что "беспокоиться не стоит".
Насколько успешны методы лечения людей с тяжелыми травмами? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, считает военный хирург-травматолог Фримерт. Например, если инфекция зашла слишком далеко, не всегда удается сохранить пострадавшему ногу. Однако частичная ампутация, протезирование и курс реабилитации в состоянии нивелировать последствия ранения.
"Могу ли я вернуть пациента к жизни?" - это решающий для медиков вопрос, подчеркивает армейский врач из Ульма. "У нас была пациентка из Восточной Украины, мы лечили ее целый год, пока она не смогла выйти отсюда самостоятельно", - вспоминает он один из тяжелых случаев.
Врачи Университетской клиники в Бонне надеются, что смогут поставить на ноги раненую в Украине мать и ее сыновей.
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