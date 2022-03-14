Комментарий: Первый месяц войны открыл миру глаза на путинскую Россию

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Развязанная путинским режимом война с Украиной за один месяц изменила мир и дала ответы на многие вопросы, считает Федор Крашенинников.
Прошедший месяц навсегда изменил миллионы жизней - в Украине, России, в странах Европы и во всем мире. Кто-то погиб под бомбами и обстрелами, а кто-то эти обстрелы и бомбардировки планировал и проводил. Кто-то стал беженцем, потеряв свой дом, а кто-то приютил беженцев у себя дома. Кто-то погиб как оккупант и агрессор на чужой земле за лживые лозунги, а кто-то пал, защищая свою Родину. И за всей этой драмой, конца которой пока не видно, в прямом эфире наблюдает целый мир, не переставая ужасаться и задаваться вопросом, как такое стало возможным в 2022 году.
В первые же дни войны в Украине путинский режим окончательно сбросил маску благопристойности и перестал даже пытаться изображать из себя современное демократическое государство.
Теперь руководство России словом и делом отрицает все то, на чем строилась постсоветская Россия и даже поздний, перестроечный СССР. Демонстративное презрение к демократии, либерализму, западным ценностям, правам и свободам человека, к международному праву и элементарным нормам приличия в межгосударственных отношениях, сложившимся после Второй мировой войны, - все это теперь считается не просто хорошим тоном в публичных выступлениях лидеров путинизма, но и единственно возможной точкой зрения любого представителя российских властей.
Милитаризм, агрессивная ксенофобия, империализм и оправдание террора против любых несогласных с этим не только внутри страны, но и за ее пределами, окончательно стали государственной идеологией России. Более того, на третьем десятилетии путинизма у него, наконец, появился свой графический символ, который навсегда останется знаком беды для жертв этой войны и путинского режима - пресловутая буква Z, за непочтение к которой в России уже начали штрафовать.
Слушая и читая заявления Владимира Путина, высшего руководства России, депутатов всех уровней и пропагандистов, сделанные за последний месяц, трудно отделаться от ощущения, что они упиваются возмущением, которое вызывают их наглые ультиматумы и циничная ложь на Западе, в Украине и среди тех, кого теперь в России называют "национальными предателями". То, что руководство ядерной державы в 21-м веке позволяет себе такие заявления, такие угрозы и такой тон общения с окружающим миром, шокирует не меньше ужасов войны.
Видя, как российская армия стирает с лица земли мирные украинские города, нельзя не задуматься и о том, что столь же безжалостны и жестоки могут быть и путинские силовики в случае, если протесты охватят какой-то город России.
Первый месяц войны показал, что годы нагнетания конспирологии, ксенофобии и милитаризма не прошли даром для значительной части граждан России. Привыкнув видеть мир в кривом зеркале государственной пропаганды, россияне легко согласились считать войну - миром, агрессию против соседней страны - ее освобождением от "нацистов", а душераздирающие кадры с разрушенными войной городами и ее жертвами - фейками, которые создаются для дискредитации российской армии и ее главнокомандующего.
С учетом разгрома независимых СМИ, криминализации любых суждений о войне и ситуации в стране, отличных от официальных, надеяться на массовое прозрение населения из-за противоречия реальных фактов изображению в телевизоре не приходится. Должно случиться что-то, что невозможно ни утаить, ни выдать за фейк, чтобы аудитория путинских пропагандистов усомнилась в адекватности своей картины мира - например, возвращение под украинский контроль Донецка, Луганска или Крыма. Даже возможный в недалеком будущем коллапс экономики может не привести к политическим последствиям, пока у населения России будет сохраняться доверие к Путину и вера в возможность военной победы над Украиной и якобы стоящим за ней Западом.
Но начатая Путиным война принесла и результаты, которые позволяют надеяться на то, что зло все-таки будет наказано.
Основной результат - это единство большей части мира в осуждении российской агрессии против Украины. Противоречия внутри Европейского Союза и западного мира вообще в этот раз были быстро устранены. Масштабные санкции против путинского режима, о которых еще недавно критики Кремля не смели даже и мечтать, были не только оперативно согласованы, но и немедленно введены ведущими странами мира.
По итогам месяца можно сказать, что в этой войне у России нет никаких союзников, в то время как Украине помогают десятки стран мира. История учит, что выиграть противостояние всему миру или даже большей его части не удавалось еще никому. Вопрос только во времени, которое потребуется для неизбежного краха путинского режима, и цене, которую заплатит мир и Россия за избавление от него.
Еще одним результатом стало то, что очевидность и бесспорность творимого зла наконец-то прекратила дискуссию о том, какой режим в России установил Путин и как к нему надо относиться. Путинская Россия - это агрессивное государство, построенное на насилии и управляемое авторитарной военно-полицейской диктатурой. И любой, кто не готов безусловно осудить войну и диктатуру, а, тем более, пытается оправдать их, теперь оказывается пособником и соучастником военных преступлений.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork
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