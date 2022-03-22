 Комментарий: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 23.03.2022

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Мнения

Комментарий: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора

Чем брутальнее становится манера Владимира Путина вести войну, тем более остро встает вопрос о смысле переговоров с ним, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Разрушения в Мариуполе в ходе войны России против Украины, 22 марта 2022 года

Разрушения в Мариуполе

Мариуполь стал символом жестокости российских военных действий в Украине. Путинские войска не случайно стреляют по жилым домам, больницам, рынкам и убежищам. С тех пор как ему (Владимиру Путину. - Ред.) стало ясно, что украинское население поддерживает военное сопротивление, он все чаще наносит удары по гражданским объектам в районах боевых действий.

Он хочет заставить украинцев сдаться с помощью самого настоящего террора. Харьков, Сумы, Чернигов, Киев и многие другие украинские города сталкиваются с этим каждый день. На примере осажденного Мариуполя российский правитель показывает, что их жителей ждут еще более страшные события, если его войска продолжат наступление.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Угрозы Москвы в адрес "националистов" в Мариуполе также говорят о том, что прекращение боевых действий не приведет к прекращению террора. Многие люди, которые активно участвуют в политической жизни и гражданском обществе или иным образом публично проявляют себя сторонниками независимой Украины, должны готовиться к худшему после победы России. И стоит опасаться, что действия оккупантов будут тем более жестокими, чем упорнее было сопротивление, которое им было оказано.

Уже за одни только военные преступления в Мариуполе Владимир Путин и его сообщники должны быть отправлены под суд. К сожалению, надежды на то, что это когда-нибудь произойдет, мало. Ведь на данный момент невозможно обойтись без переговоров с российским правителем, если хочешь положить конец кровопролитию.

Но чем более жестокими становятся военные действия России, тем острее встает вопрос о том, насколько разумно вести переговоры с нынешним руководством в Кремле. И все же, несомненно, Запад и Украина должны пытаться их вести.

Однако язык, который Путин понимает лучше всего, - это язык военного сопротивления. Оно - самый большой шанс противостоять режиму запугивания. Для этого Украине нужно больше поддержки со стороны Запада, чем было оказано до сих пор.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Николай Пермяков


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