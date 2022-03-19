 Россия вновь применила в Украине гиперзвуковое оружие | Новости из Германии об Украине | DW | 20.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Россия вновь применила в Украине гиперзвуковое оружие

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.

Запуск российской ракеты из акватории Черного моря

Запуск российской ракеты из акватории Черного моря

На 25-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 20 марта (время московское).

++11.20++ 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газетеHürriyet сказал, что позиции России и Украины в ходе переговоров сблизились по ряду критических вопросов, но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.

++10.50++

Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия- комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей. Сообщается, что "Кинжалами" была уничтожена "крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области"

++09.20++

Мариупольский городской совет сообщил, что в субботу российские войска нанесли бомбовый удар по школе искусств. Там искади убежище около 400 мирных граждан. Здание школы разрушено, под завалами все еще находятся люди. Информация о числе пострадавших уточняется

++09.50++

Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, для достижения долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны.

Лондон использует рекламу в российских соцсетях

++09.20++

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "давным-давно" предлагал  Владимиру Зеленскому убежище. По его словам, украинский лидер не соглашался на это. Джонсон не исключил своего визита в Киев. Он отметил, что хочет поддержать Зеленского "любым способом". 

++08.50++ 

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс создала специальную структуру (GIC), которая блокирует информацию, распространяемую Россией о ситуации в Украине и использует платную рекламу в российских соцсетях для продвижения в России информации Запада, сообщила The Sunday Telegraph. В нее вошли 35 штатных сотрудников различных министерств: иностранных дел, обороны, внутренних дел, Кабмина и Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Они отвечают за просмотр онлайн- и вещательных материалов для выявления того, что они считают "дезинформацией" России и борьбы с ней.
В связи с тем, что в России ограничен доступ к западным соцсетям, GIC поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужные западным политикам сообщения на таких сайтах, как "ВКонтакте".

++08.20++

 Загрузка украинского газотранспортного коридора в воскресенье держится на максимальном уровне долгосрочного контракта(40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

США обсуждали с Турцией возможность передачи Украине комплексов С-400

++07.50++

Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских войск, сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, знакомых с ситуацией. По их сведениям, тема поставки российских ЗРК в Украину, в частности, могла затрагиваться во время визита в Турцию заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, состоявшегося ранее в этом месяце.

++07.15++

"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на воскресенье. По его словам, то, что сделали оккупанты с мирным городом – это террор, который будут вспоминать и через века. "Чем больше Россия применяет террор против Украины, тем худшие последствия наступят для нее", - сказал президент.

Страниц(ы) 1 | 2 | Статья полностью

Аудио- и видеофайлы по теме

"Ад на земле" - шокирующие кадры из разрушенного в результате агрессии Путина украинского Мариуполя (18.03.2022)  

На войну в Украину из США: почему в Интернациональный легион готовы записываться даже американцы (18.03.2022)  

Также по теме

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sitzen in der Welcome Hall Land Berlin“, der ersten Anlaufstelle nach der Ankunft der Flüchtlinge auf dem Hauptbahnhof. In Berlin werden weiter steigende Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine erwartet. +++ dpa-Bildfunk +++

В ООН оценили число беженцев из Украины в 3,32 млн человек 19.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 19 марта.

2022-03-03 12:06:13 DEN HAAG  Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag untersucht auf Antrag von Präsident Wolodimir Selenski den Krieg in der Ukraine. REMKO DE WAAL

"Репортеры без границ" подали иск против РФ в Международный уголовный суд 18.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 18 марта.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MARIUPOL, UKRAINE - MARCH 17, 2022: Civilians set off from the outskirts of the embattled city toward a humanitarian corridor. Tensions started heating up in Donbass on February 17, with the Donetsk and Lugansk People's Republics reporting the most intense shellfire from Ukraine in months. Early on February 24, President Putin announced the start of a special military operation by the Russian Armed Forces in response to appeals for help from the leaders of both republics. Mikhail Tereshchenko/TASS]

Двадцать третий день войны в Украине: главные события 18.03.2022

Шольц призвал Путина немедленно прекратить огонь в Украине. В Мариуполе заканчиваются запасы продуктов и воды. Байден предупредил Си о последствиях возможной материальной поддержки России Пекином.

Реклама

Самые читаемые

Около 100 экспертов по Восточной Европе призвали ужесточить курс против России  

Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие  

"Позорное молчание в ответ на речь Зеленского". В ФРГ критикуют бундестаг  