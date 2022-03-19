Россия вновь применила в Украине гиперзвуковое оружие

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.
На 25-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 20 марта (время московское).
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газетеHürriyet сказал, что позиции России и Украины в ходе переговоров сблизились по ряду критических вопросов, но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.
++10.50++
Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия- комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей. Сообщается, что "Кинжалами" была уничтожена "крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области"
++09.20++
Мариупольский городской совет сообщил, что в субботу российские войска нанесли бомбовый удар по школе искусств. Там искади убежище около 400 мирных граждан. Здание школы разрушено, под завалами все еще находятся люди. Информация о числе пострадавших уточняется
++09.50++
Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, для достижения долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны.
++09.20++
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "давным-давно" предлагал Владимиру Зеленскому убежище. По его словам, украинский лидер не соглашался на это. Джонсон не исключил своего визита в Киев. Он отметил, что хочет поддержать Зеленского "любым способом".
++08.50++
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс создала специальную структуру (GIC), которая блокирует информацию, распространяемую Россией о ситуации в Украине и использует платную рекламу в российских соцсетях для продвижения в России информации Запада, сообщила The Sunday Telegraph. В нее вошли 35 штатных сотрудников различных министерств: иностранных дел, обороны, внутренних дел, Кабмина и Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Они отвечают за просмотр онлайн- и вещательных материалов для выявления того, что они считают "дезинформацией" России и борьбы с ней.
В связи с тем, что в России ограничен доступ к западным соцсетям, GIC поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужные западным политикам сообщения на таких сайтах, как "ВКонтакте".
++08.20++
Загрузка украинского газотранспортного коридора в воскресенье держится на максимальном уровне долгосрочного контракта(40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
++07.50++
Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских войск, сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, знакомых с ситуацией. По их сведениям, тема поставки российских ЗРК в Украину, в частности, могла затрагиваться во время визита в Турцию заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, состоявшегося ранее в этом месяце.
++07.15++
"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на воскресенье. По его словам, то, что сделали оккупанты с мирным городом – это террор, который будут вспоминать и через века. "Чем больше Россия применяет террор против Украины, тем худшие последствия наступят для нее", - сказал президент.
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