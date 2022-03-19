Россия вновь применила в Украине гиперзвуковое оружие

На 25-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 20 марта (время московское).

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газетеHürriyet сказал, что позиции России и Украины в ходе переговоров сблизились по ряду критических вопросов, но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.

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Министерство обороны России сообщило о новом применении гиперзвукового оружия- комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей. Сообщается, что "Кинжалами" была уничтожена "крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области"

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Мариупольский городской совет сообщил, что в субботу российские войска нанесли бомбовый удар по школе искусств. Там искади убежище около 400 мирных граждан. Здание школы разрушено, под завалами все еще находятся люди. Информация о числе пострадавших уточняется

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Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, для достижения долгосрочной стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны.

Лондон использует рекламу в российских соцсетях

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "давным-давно" предлагал Владимиру Зеленскому убежище. По его словам, украинский лидер не соглашался на это. Джонсон не исключил своего визита в Киев. Он отметил, что хочет поддержать Зеленского "любым способом".

++08.50++

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс создала специальную структуру (GIC), которая блокирует информацию, распространяемую Россией о ситуации в Украине и использует платную рекламу в российских соцсетях для продвижения в России информации Запада, сообщила The Sunday Telegraph. В нее вошли 35 штатных сотрудников различных министерств: иностранных дел, обороны, внутренних дел, Кабмина и Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. Они отвечают за просмотр онлайн- и вещательных материалов для выявления того, что они считают "дезинформацией" России и борьбы с ней.

В связи с тем, что в России ограничен доступ к западным соцсетям, GIC поручает рекламным агентствам размещать под видом рекламы нужные западным политикам сообщения на таких сайтах, как "ВКонтакте".

++08.20++

Загрузка украинского газотранспортного коридора в воскресенье держится на максимальном уровне долгосрочного контракта(40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

США обсуждали с Турцией возможность передачи Украине комплексов С-400

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Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских войск, сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, знакомых с ситуацией. По их сведениям, тема поставки российских ЗРК в Украину, в частности, могла затрагиваться во время визита в Турцию заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, состоявшегося ранее в этом месяце.

++07.15++

"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на воскресенье. По его словам, то, что сделали оккупанты с мирным городом – это террор, который будут вспоминать и через века. "Чем больше Россия применяет террор против Украины, тем худшие последствия наступят для нее", - сказал президент.