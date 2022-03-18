 Все больше православных иерархов осуждают войну против Украины | Новости политики из Германии | DW | 19.03.2022

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Политика

Все больше православных иерархов осуждают войну против Украины

Глава Польской православной церкви призвал патриарха Кирилла высказаться против войны, развязанной Россией в Украине. Ранее войну осудили митрополиты православных церквей Эстонии и Литвы.

Патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин

Патриарх Кирилл и Владимир Путин

Все больше служителей православной церкви выступают с критикой патриарха Кирилла за его одобрение войны, развязанной Владимиром Путиным против Украины. В письме патриарху, опубликованном польскими СМИ в субботу вечером, 19 марта, глава Польской православной церкви митрополит Савва призвал Кирилла "возвысить голос, чтобы остановить войну, которую российская армия ведет в Украине".

Невозможно понять, что два славянских православных народа ведут братоубийственную войну, заметил польский митрополит. "Зная силу вашего духовного авторитета, мы верим, что ваш голос будет услышан", - говорится далее в обращении.

Православная церковь Литвы не согласна с позицией патриарха Кирилла

Ранее войну России против Украины резко осудил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. "Огромная беда пришла на землю Украины: там льется кровь и страдают невинные люди. Честный человек и богобоязненный христианин не может бесстрастно смотреть на происходящее", - написал он в обращении к православным Литвы.

Позиция Православной церкви в Литве неизменна, подчеркнул митрополит Иннокентий: "Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении". Он добавил, что не разделяет политических взглядов патриарха Кирилла и его восприятия текущих событий. Высказывания патриарха по поводу войны в Украине - "это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны", отметил глава Литовской православной церкви. Кирилл ранее назвал российскую войну против Украины метафизической борьбой добра со злом, исходящим с Запада. 

Православная церковь Эстонии осуждает бомбардировки в Украине

К осуждению войны России против Украины присоединился и митрополит Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгений. Он поставил свою подпись под антивоенным заявлением руководителей эстонских церковных приходов и Совета церквей Эстонии.

"Генеральная Ассамблея ООН осудила военное нападение России на Украину. Как представители церквей, состоящих в Совете церквей Эстонии, мы присоединяемся к этому осуждению. Верховный комиссар ООН по правам человека предупредила, что ковровые бомбардировки больниц, детских садов, школ, других общественных зданий, а также жилья простых мирных людей нарушают международное право и могут квалифицироваться как военные преступления. Было начато несколько расследований. На правах руководителей крупнейших церквей Эстонии мы осуждаем бомбардировки гуманитарных объектов, в том числе церквей, и создание угрозы для жизни гражданского населения", - говорится в документе.

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    Автор: Николай Пермяков


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