Двадцать четвертый день войны в Украине: главные события

На 24-й день войны против Украины - в субботу, 19 марта, - российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии вторжения. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе растет число беженцев из Украины.

В Минобороны РФ заявили о применении гиперзвукового оружия в Украине

Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий в Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области". Конашенков заявил также, что "береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области".

Позднее Конашенков заявил, что российская армия прорвала в Донецкой области оборону украинского батальона "Айдар" и, продвинувшись на 5 километров, вышла на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. По словам представителя Минобороны, силы самопровозглашенной "ЛНР" вышли с севера к окраине Лисичанска.

В условиях войны слова представителей сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам.

Украина лишилась выхода к Азовскому морю

Генеральный штаб ВСУ признал, что российские войска лишили Украину выхода к Азовскому морю в Донецком операционном районе. Однако, по данным Генштаба, на подступах к Николаеву армия РФ была остановлена.

Вместе с тем, пресс-центр украинского генерального штаба сообщил о гибели очередного высокопоставленного российского военачальника: командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

Вице-премьер Украины: По гуманитарным коридорам эвакуированы 190 тысяч человек

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, 19 марта по гуманитарным коридорам эвакуированы 6623 человека. На этот день была согласована работа 10 коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гумпомощи. Выехала колонна автотранспорта, в частности, для перевозки жителей Мариуполя в Донецкой области, ожидающих эвакуации в Бердянск (Запорожская область Украины). Всего же с начала войны число эвакуированных по гумкоридорам составило около 190 тысяч жителей Украины, сообщила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

С момента российского полномасштабного военного вторжения Украину покинули 3,32 млн человек, в том числе около 58 тысяч - за истекшие 24 часа, сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Власти Германии зарегистрировали 207 742 беженцев из Украины с начала войны, указали в министерстве внутренних дел ФРГ.

УВКПЧ: C 24 февраля в Украине погибли не менее 847 мирных жителей

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения войск РФ в Украину 24 февраля погибли не менее 847 мирных жителей. Кроме того, у управления есть подтвержденная информация о 1399 раненых. Реальные цифры гражданских жертв войны в Украине, по всей вероятности, значительно выше, поскольку в Женеве публикуют только проверенные данные. Большинство украинцев погибли в результате применения дальнобойного взрывного оружия, в том числе тяжелой артиллерии, ракетных и авиационных ударов.

В Украине рассказали о спецлагерях для военнопленных из РФ

В Украине действуют специальные лагеря для российских военнопленных, подтвердила украинский генпрокурор Ирина Венедиктова. "Они есть, потому что этого... требует Женевская конвенция", - указала она. На этот счет подписан общий приказ Минобороны, МВД Украины. По словам Венедиктовой, пленным военнослужащим из РФ медицинскую помощь оказывают "почти на том же уровне", как и украинским военным.

В ФРГ 100 экспертов по Восточной Европе призвали ужесточить курс против России

Около ста экспертов по Восточной Европе раскритиковали политику Германии и ЕС в отношении России и призвали резко ужесточить санкции в адрес Москвы. Попытка сдержать РФ усилиями дипломатии и договорных обязательств провалилась, говорится в открытом письме, опубликованном газетой Tagesspiegel. Подписанты предложили ввести штрафные меры в отношении всех банков РФ, полностью отключить Россию от платежной системы SWIFT, прекратить закупку нефти, газа и другого сырья из РФ, а также ввести в ЕС визовые запреты для членов правительства России, связанной с ним элиты и конфисковать финансовые средства и имущество близких к президенту Владимиру Путину российских олигархов и компаний.

Польша выступила за торговую блокаду России

Польша выступает за торговую блокаду России. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава считает необходимым расширение действующего пакета санкций, наложенных на Москву. Это предложение Польша озвучит 24-25 марта на заседании Совета ЕС в Брюсселе. По мнению главы польского правительства, речь должна идти о введении запрета на хождение российских судов под российским флагом и с российскими товарами в европейских морских портах, а также о запрете на торговлю сухопутным путем с РФ. "Полное отрезание России от международной торговли - еще один шаг, который принудит Россию задуматься, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - заявил Моравецкий.

Германия передала Украине более 3000 тонн продуктов питания

Германия передала Украине более 3000 тонн продуктов питания, сообщило министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ. По его данным, через перевалочные пункты в Польше в направлении Харькова, Киева, Запорожья и Чернигова доставляются прежде всего продукты первой необходимости, вода, соки, детское питание, рыбные и мясные консервы. Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об угрозе "урагана голода и коллапса мировой продовольственной системы" вследствие войны в Украине. Боевые действия уже нарушают цепочки поставок и приводят к всплеску цен на топливо, продовольствие и транспорт, добавил он.

Зеленский призвал власти Швейцарии заблокировать счета российских олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед участниками антивоенной демонстрацией в Берне и призвал власти Швейцарии заблокировать счета российских олигархов в местных банках.

Тем временем Центральный банк (ЦБ) Содружества Багамских Островов (БО) отчитался об объеме активов российских лиц в банках и трастовых компаниях в его юрисдикции. По данным ЦБ БО, на 28 февраля на депозитах находилось около 420 млн долларов (379 млн евро), а также - порядка 2,5 млрд долларов (2,2 млрд евро) - на хранении или в виде трастовых активов с конечными бенефициарными владельцами из России или имеющими отношение к ней.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

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Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

