 Байден предостерег Китай от поддержки России в войне с Украиной | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2022

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Мир

Байден предостерег Китай от поддержки России в войне с Украиной

Президент США в телефонной беседе с председателем КНР подчеркнул, что поддерживает дипломатическое урегулирование военного конфликта РФ с Украиной.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден предостерег председателя КНР Си Цзиньпина от последствий возможной материальной поддержки Пекином России в войне с Украиной. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу, 18 марта, по итогам почти двухчасового телефонного разговора двух лидеров, посвященного ситуации вокруг Украины.

Согласно сообщению, в ходе беседы Байден "описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей". Президент США подчеркнул, что поддерживает "дипломатическое урегулирование кризиса".

Хотя Белый дом не уточнил, какими именно могут быть эти последствия или что США подразумевают под "материальной поддержкой", пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что пострадать могут огромные торговые потоки Китая. "Санкции, безусловно, являются одним из инструментов в арсенале", - сказала Псаки на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о том, допускают ли США введение торговых пошлин или санкций против КНР.

Си Цзиньпин: США и НАТО необходим диалог с РФ

Как в свою очередь сообщил МИД КНР, Си Цзиньпин в разговоре с Байденом указал на необходимость прекращения войны в Украине как можно скорее и призвал страны НАТО вести диалог с Москвой. В то же время, согласно заявлению Пекина, китайский лидер не стал возлагать на Россию вину за вторжение в Украину. "Основные приоритеты сейчас состоят в том, чтобы продолжить диалог и переговоры, избежать жертв среди мирного населения, предотвратить гуманитарный кризис, прекратить боевые действия и закончить войну как можно скорее", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР выразил уверенность в том, что "США и НАТО также должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса". "Что-либо, подобное украинскому кризису, мы не хотим видеть", - цитируют Си Цзиньпина китайские государственные СМИ. По его словам, США и Китай должны признать свою международную ответственность и прилагать усилия для достижения мира на планете.

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    Автор: Николай Пермяков


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