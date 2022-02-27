В США и НАТО осудили угрожающее заявление Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в воскресенье, 27 февраля, что решение президента России Владимира Путина привести в состояние повышенной боеготовности силы ядерного сдерживания своей страны является частью "модели" для "создания несуществующих угроз".
"Мы уже наблюдали такую модель поведения президента Путина в ходе этого конфликта: он создает несуществующие угрозы, с тем чтобы оправдать дальнейшую агрессию", - указала официальный представитель Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала ABC, отвечая на вопрос о том, как она восприняла заявление Москвы о переводе сил сдерживания ВС РФ, которые могут также включать ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. "И мировое сообщество и американский народ должны смотреть на это именно через такую призму", - отметила далее спикер.
"Путин продолжает эскалацию войны"
В свою очередь посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд "решительно осуждает" решение России перевести свои сдерживающие вооружения в особый режим боевого дежурства. Как заявила американский дипломат в интервью телеканалу CBS в воскресенье, "это означает, что Путин продолжает эскалацию этой войны, что совершенно неприемлемо". Путин должен прекратить войну в Украине, потребовала она.
Тревогу в связи с решением президента РФ перевести российские силы сдерживания в режим особой готовности выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью телеканалу CNN он заявил, что "это опасная риторика" и безответственное поведение со стороны российского лидера. По словам главы Североатлантического альянса, новое заявление Путина дополняет его агрессивную риторику последних двух недель и демонстрирует то, насколько "серьезным" является противостояние из-за вторжения России в Украину.
Аргумент Путина – "агрессивные высказывания Запада"
Ранее в тот же день на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы в ответ на "агрессивные высказывания высших должностных лиц стран Запада". Он упомянул "силы сдерживания", но не назвал прямо ядерное оружие, применение которого стратегические силы сдерживания ВС РФ также предполагают.
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Автор: Марина Барановская