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Фото: Al Drago/Getty Images/AFP
Белый дом
Публикации по теме
Белый дом - здание резиденции президента США, расположенное в Вашингтоне.
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Новости
47 мин. назад
47 мин. назад
Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"
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Контекст
В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США
В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправляется с визитом в США. Какие вопросы он обсудит с президентом США Джо Байденом?
Политика
02.03.2023
2 марта 2023 г.
Байден считает, что российские власти знают имена хакеров
Байден считает, что российские власти знают имена хакеров
Президент США ожидает, что власти РФ привлекут к ответственности хакеров, поскольку "знают, где они".
Политика
26.08.2021
26 августа 2021 г.
"Они были внутренне очень старыми"
"Они были внутренне очень старыми"
Женщины-очевидцы рассказывают о путче ГКЧП в августе 1991 года.
Политика
19.08.2021
19 августа 2021 г.
03:56 мин.
"Было круто, местами - страшно": женщины о путче 1991 года
"Было круто, местами - страшно": женщины о путче 1991 года
Прошло 30 лет с августовских событий 1991 года в СССР. DW - о женском взгляде на 3 дня, которые изменили жизнь страны.
Политика
19.08.2021
19 августа 2021 г.
Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси
Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси
Всего в новом санкционном списке Вашингтона по Беларуси - 23 физлица и 21 организация.
Политика
09.08.2021
9 августа 2021 г.
Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?
Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?
Какой практический результат может иметь встреча Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом? Мнения экспертов.
Политика
29.07.2021
29 июля 2021 г.
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Мнения
Трамп хочет удержаться в Белом доме с помощью насилия
Инес Поль
Комментарий
Политика
27.07.2020
27 июля 2020 г.
Гибель аль-Багдади не решит проблем Трампа
Карла Блейкер
Комментарий
Политика
28.10.2019
28 октября 2019 г.
Трамп вступил в борьбу за Белый дом - и может победить
Нэнси Айзенсон
Комментарий
Политика
19.06.2019
19 июня 2019 г.
Сопротивление Трампу в Белом доме - повод для беспокойства
Михаэль Книгге
Комментарий
Политика
13.09.2018
13 сентября 2018 г.
Скарамуччи - симптом, проблема - сам Трамп
Михаэль Книгге
Комментарий
Политика
01.08.2017
1 августа 2017 г.
Болтун Трамп как угроза доверию
Миодраг Шорич
Комментарий
Политика
16.05.2017
16 мая 2017 г.
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