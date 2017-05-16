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Фото: Al Drago/Getty Images/AFP

Белый дом

Публикации по теме

Белый дом - здание резиденции президента США, расположенное в Вашингтоне.

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Новости

47 мин. назад

Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"

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Контекст

Олаф Шольц в Вашингтоне в феврале 2022 года

В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США

В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправляется с визитом в США. Какие вопросы он обсудит с президентом США Джо Байденом?
Политика2 марта 2023 г.
Джо Байден, президент США

Байден считает, что российские власти знают имена хакеров

Байден считает, что российские власти знают имена хакеров

Президент США ожидает, что власти РФ привлекут к ответственности хакеров, поскольку "знают, где они".
Политика26 августа 2021 г.
external

"Они были внутренне очень старыми"

"Они были внутренне очень старыми"

Женщины-очевидцы рассказывают о путче ГКЧП в августе 1991 года.
Политика19 августа 2021 г.03:56 мин.
У дома правительства РФ в Москве, август 1991 года

"Было круто, местами - страшно": женщины о путче 1991 года

"Было круто, местами - страшно": женщины о путче 1991 года

Прошло 30 лет с августовских событий 1991 года в СССР. DW - о женском взгляде на 3 дня, которые изменили жизнь страны.
Политика19 августа 2021 г.
Президент США Джозеф Байден

Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси

Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси

Всего в новом санкционном списке Вашингтона по Беларуси - 23 физлица и 21 организация.
Политика9 августа 2021 г.
Светлана Тихановская и Джо Байден, 28 июля 2021 года

Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?

Встреча Байдена с Тихановской: больше, чем символизм?

Какой практический результат может иметь встреча Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом? Мнения экспертов.
Политика29 июля 2021 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Инес Поль

Трамп хочет удержаться в Белом доме с помощью насилия

Инес Поль
Комментарий
Политика27 июля 2020 г.

Гибель аль-Багдади не решит проблем Трампа

Карла Блейкер
Комментарий
Политика28 октября 2019 г.

Трамп вступил в борьбу за Белый дом - и может победить

Нэнси Айзенсон
Комментарий
Политика19 июня 2019 г.
Михаэль Книгге

Сопротивление Трампу в Белом доме - повод для беспокойства

Михаэль Книгге
Комментарий
Политика13 сентября 2018 г.
Михаэль Книгге

Скарамуччи - симптом, проблема - сам Трамп

Михаэль Книгге
Комментарий
Политика1 августа 2017 г.

Болтун Трамп как угроза доверию

Миодраг Шорич
Комментарий
Политика16 мая 2017 г.