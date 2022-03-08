ФРГ, Франция и Китай призвали к дипломатическому решению в Украине

Во время видеоконференции во вторник, 8 марта, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин договорились "полностью поддерживать все переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта" в Украине. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства. Для координации усилий по прекращению конфликта министр иностранных дел Германии и ее коллеги во Франции и Китае должны тесно сотрудничать, говорится в заявлении.

Политики также высказались за обеспечение доступа в находящиеся в блокаде районы Украины и создание "функционирующих гуманитарных коридоров" для беженцев, ищущих спасения от войны. Все три страны готовы продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине. Как отмечается в сообщении, три лидера обсудили "драматические последствия российского вторжения в Украину, в частности, растущее число жертв среди гражданского населения", а также "роль санкций".

Китай оказался в сложной ситуации

Агентство AFP указывает, что Пекин оказался в очень сложной ситуации в связи с войной на Украине: с одной стороны, Китай поддерживает Россию против США и не осуждает войну. С другой стороны, Пекин также подчеркивает незыблемость государственного суверенитета Украины и не обещает Москве никакой прямой поддержки. Во время беседы трех лидеров Си Цзиньпин, согласно сообщению китайской телекомпании CCTV, назвал ситуацию в Украине "глубоко тревожной". Китай "опечален тем, что на европейском континенте снова идет война", - указал он, добавив, что Пекин привержен принципам территориальной целостности и суверенитета государств и Уставу Организации Объединенных Наций.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай использовать свое влияние на Россию для поиска дипломатического решения.

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