 ФРГ, Франция и Китай призвали к дипломатическому решению в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 08.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

ФРГ, Франция и Китай призвали к дипломатическому решению в Украине

Для координации усилий по прекращению конфликта министр иностранных дел Германии и ее коллеги во Франции и Китае должны тесно сотрудничать, заявили Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин.

Последствия авиаудара по Харькову

Последствия авиаудара по Харькову

Во время видеоконференции во вторник, 8 марта, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин договорились "полностью поддерживать все переговоры, направленные на дипломатическое решение конфликта" в Украине. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства. Для координации усилий по прекращению конфликта министр иностранных дел Германии и ее коллеги во Франции и Китае должны тесно сотрудничать, говорится в заявлении.

Политики также высказались за обеспечение доступа в находящиеся в блокаде районы Украины и создание "функционирующих гуманитарных коридоров" для беженцев, ищущих спасения от войны. Все три страны готовы продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине. Как отмечается в сообщении, три лидера обсудили "драматические последствия российского вторжения в Украину, в частности, растущее число жертв среди гражданского населения", а также "роль санкций".

Китай оказался в сложной ситуации

Агентство AFP указывает, что Пекин оказался в очень сложной ситуации в связи с войной на Украине: с одной стороны, Китай поддерживает Россию против США и не осуждает войну. С другой стороны, Пекин также подчеркивает незыблемость государственного суверенитета Украины и не обещает Москве никакой прямой поддержки. Во время беседы трех лидеров Си Цзиньпин, согласно сообщению китайской телекомпании CCTV, назвал ситуацию в Украине "глубоко тревожной". Китай "опечален тем, что на европейском континенте снова идет война", - указал он, добавив, что Пекин привержен принципам территориальной целостности и суверенитета государств и Уставу Организации Объединенных Наций.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай использовать свое влияние на Россию для поиска дипломатического решения.

Смотрите также:

  • Краматорск, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Обстрелы и бомбежки украинских городов продолжаются. Страшные разрушения, жертвы среди мирного населения… Эта фотография сделана в Краматорске - 160-тысячном городе в Донецкой области.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Кася, врач живущая в Варшаве, организует эвакуацию пожилых людей в районе Тернополя.

  • Тернополь, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Пожилая женщина из-под Тернополя покидает свой дом с помощью участников эвакуационной акции для людей, не способных сделать это самостоятельно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 08.03.2022

    Эвакуация жителей Ирпеня, 7 марта.

  • Львов, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Поезд с беженцами из Львова в сторону Польши.

  • Вашингтон

    Война в Украине - 08.03.2022

    Путь или улица? "President ZELENSKY WAY" - около посольства Росссии в Вашингтоне.

  • Торонто

    Война в Украине - 08.03.2022

    Граффити c президентом РФ Владимиром Путиным в канадском городе Торонто. "Сделаем Россию снова великой!" - переделанный автором этой работы призыв "Make America Great Again" Дональда Трампа.

  • Сумы, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Подбитая российская военная техника около города Сумы на северо-востоке Украины.

  • Львов

    Война в Украине - 08.03.2022

    "Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!" - плакат во Львове.

  • Харьков

    Война в Украине - 08.03.2022

    Колонна разрушенной военной техники вооруженных сил России под Харьковом, 7 марта.

  • Харьков, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинский военный осматривает российскую технику в лесу под Харьковом.

  • Любачув

    Война в Украине - 08.03.2022

    Женщины и дети покидают страну, мужчину остаются дома, чтобы защищать. Эта фотография сделана в польском городе Любачув.

  • Киев

    Война в Украине - 08.03.2022

    Участник сил территориальной обороны в Киеве готовится выйти на патрулирование города.

  • Будомеж

    Война в Украине - 08.03.2022

    Дети-беженцы из Украины в польском Будомеже.

  • Ватра-Дорней, 8 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Семьи украинских беженцев около костра в румынском городе Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Война в Украине - 08.03.2022

    В венгерском городе Захонь помещения местного музея передали под размещение беженцев и вывозят экспонаты.

  • Унтермайтинген

    Война в Украине - 08.03.2022

    В Германии беженцев, прибывающих в Берлин, начинают распределять по другим регионам страны. Здесь на снимке - пункт временного размещения в баварском Унтермайтингене.

  • Касима

    Война в Украине - 08.03.2022

    Акция солидарности в Японии. Украинские флаги на поле около города Касима.

  • Дрезден

    Война в Украине - 08.03.2022

    50-метровый пацифистский символ в цветах национального флага Украины на фасаде одного из отелей в восточногерманском городе Дрезден.

  • Пекин

    Война в Украине - 08.03.2022

    Украинские спортсменки и спортсмены продолжают успешно выступать на Паралимпийских играх в Пекине. На этой фотографии - медалистки Паралимпиады-2022 Ирина Буй (в центре), Александра Кононова (слева) и Людмила Ляшенко (справа).

  • Стамбул, 7 марта

    Война в Украине - 08.03.2022

    Демонстрация в поддержку Украины в турецком городе Стамбул.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:48

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: как остановить Путина?  

В Берлине прошел благотворительный концерт в честь Украины (07.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

В Украине сообщили о начале эвакуации из Ирпеня и Сум  

Как на жизни белорусов отразилась война в Украине  

Экоактивистка Луиза Нойбауэр: "Германия финансирует войну Путина"  