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Олаф Шольц

Федеральный канцлер Германии. Вступил в должность главы правительства ФРГ 8 декабря 2021 года.

Немецкий политик, социал-демократ (СДПГ). В правительстве Ангелы Меркель занимал пост министра финансов и одновременно вице-канцлера ФРГ. Родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке.

German Chancellor Olaf Scholz delivers a speech during a meeting of the German federal parliament, Bundestag, at the Reichstag building in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 15, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

Канцлер ФРГ: РФ заплатит высокую цену за нарушение суверенитета Украины 15.12.2021

Олаф Шольц заявил, что Германия выступает за единый европейский курс в отношении Москвы. Глава Еврокомиссии в свою очередь пригрозила РФ "беспрецедентными мерами" в случае агрессии против Украины.  

К "Северному потоку -2" есть вопросы у нового правительства ФРГ 13.12.2021

По российскому проекту "Северный поток -2" высказались и новый канцлер Олаф Шольц, и новая глава МИД Германии Анналена Бербок. Традиционно у социал-демократов и "зеленых" разный взгляд на этот газопровод. Может ли это задержать запуск проекта?
Olaf Scholz (SPD), designierter Bundeskanzler, bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Bundesregierung. +++ dpa-Bildfunk +++

Олаф Шольц: В борьбе с пандемией не должно быть красных линий 12.12.2021

Канцлер ФРГ призвал к большей гибкости в борьбе с пандемией коронавируса, не исключил рождественского локдауна в стране и отметил, что в немецком обществе нет раскола из-за вакцинации.

dpatopbilder - 09.12.2021, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD), kommt neben Hendrik Wüst (r., CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Michael Müller (l, SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, zu einer Pressekonferenz nach den Beratungen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Канцлер ФРГ заявил о необходимости срочно ускорить вакцинацию 10.12.2021

Новые ограничения пока не предусмотрены, заявил Олаф Шольц после совещания с главами земельных правительств. Он высказался за принятие решения о всеобщей обязательной вакцинации.
TOPSHOT - A Ukrainian serviceman stands guard at a position on the frontline with Russia backed separatists near small city of Marinka, Donetsk region on April 12, 2021. - Ukrainian soldiers have been killed in clashes with pro-Russia separatists in Ukraine's war-torn east, its military said on April 12, 2021, as Kiev again accused Moscow of massing tens of thousands of soldiers on its border. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Поможет ли ФРГ Киеву в конфликте с РФ? Что говорят в бундестаге 09.12.2021

Насколько серьезна военная угроза Украине со стороны России и может ли Берлин предотвратить эскалацию этого конфликта? DW - о результатах противоречивых дебатов в немецком парламенте.

Какими будут отношения Кремля с новым правительством ФРГ - взгляд из Москвы (08.12.2021) 08.12.2021

С Ангелой Меркель Владимир Путин был на "ты". И у них были особые отношения даже в те времена, когда им трудно стало находить общий язык. Чего ждут в Москве от нового канцлера ФРГ Олафа Шольца и его кабинета?

Шольц вместо Меркель: чего ждать от нового кацлера и правительства Германии. DW Новости (08.12.2021) 08.12.2021

Сегодня в Германии сформировано новое правительство. Вместо Ангелы Меркель, 16 лет занимавшей кресло канцлера, этот пост занял Олаф Шольц. Из правительства ушла не только Меркель, но и ее консервативный блок ХДС/ХСС. Социал-демократ Шольц создал коалицию с "зелеными" и либералами. Каким будет ее курс? И чего ждет новое правительство ФРГ от Москвы?
Former German Chancellor Angela Merkel bids farewell to her successor, newly appointed German Chancellor Olaf Scholz, at the Chancellery in Berlin, Germany, December 8, 2021. REUTERS/Fabrizio Bensch

Новый канцлер ФРГ пригрозил Москве последствиями за эскалацию в Украине 08.12.2021

В день вступления в должность канцлера Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость соблюдать принцип нерушимости границ. В свою очередь Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос о возможном вторжении РФ в Украину.

Какими будут германо-российские отношения при новом правительстве ФРГ: мнение немецких экспертов (08.12.2021) 08.12.2021

Ухудшатся ли отношения России и Германии при новом правительстве? Немецкие эксперты призывают не торопиться с выводами.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 21: German Chancellor and Chairwoman of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel waves as she departs after speaking at a CDU election rally the day before federal elections on September 21, 2013 in Berlin, Germany. Germany faces federal elections on September 22 and so far the CDU has a strong lead in polls over the opposition. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Комментарий: Меркель уходит, ее политический стиль остается 08.12.2021

Продолжит ли Германия быть оплотом стабильности и предсказуемости после того, как Ангела Меркель уйдет из политики? Этот вопрос задают многие в мире. Но их опасения беспочвенны, считает Розалия Романец.
08.12.2021 German Chancellor Olaf Scholz takes the oath from President of the Bundestag (lower house of parliament) Baerbel Bas during a session at the Bundestag (lower house of parliament) in Berlin on December 8, 2021 to swear in the country's next Chancellor. - Members of the parliament elected Olaf Scholz, ushering in a new political era with the centre-left in charge. Together with the Greens and the liberal Free Democrats, Scholz's SPD managed in a far shorter time than expected to forge a coalition that aspires to make Germany greener and fairer. - ALTERNATIVE CROP (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / ALTERNATIVE CROP (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: тот, кого недооценили 08.12.2021

Олаф Шольц, новый канцлер Германии - что он за человек? Не яркий, но опытный политик. Его шансы на победу недооценивали, а скандалы, связанные с его именем, похоже, переоценивали.
08.12.2021+++ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M) steht mit Mitglieder der neuen Bundesregierung im Schloss Bellevue für ein Foto. (l-r) Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen, Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung, Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz, Wolfgang Schmidt (SPD), Chef des Bundeskanzleramts und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen.

Кто вошел в новое правительство Германии (фотогалерея) 08.12.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" опубликовали коалиционное соглашение и поделили посты в кабинете министров. О новых и уже знакомых лицах в правительстве Германии - галерея DW.
Designated German Chancellor Olaf Scholz attends a news conference after the signing of the coalition agreement with two other parties for new German government in Berlin, Germany, Tuesday, Dec. 7, 2021. A coalition of the Social Democratic Party, SPD, Green Party and the Free Democratic Party, FDP, will elect Olaf Scholz as new German Chancellor on Wednesday, Dec. 8, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

Будущий канцлер ФРГ призвал Россию соблюдать территориальную целостность Украины 07.12.2021

Германия, Евросоюз и США встревожены высокой концентрацией российских войск близ украинской границы, эту позицию выразит Джо Байден в телефонной беседе с Владимиром Путиным, заявил Олаф Шольц.
07.12.2021+++ (vorne v.l.) Saskia Esken (SPD), Olaf Scholz (SPD), Christian Lindner (FDP), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer Bundesregierung. +++ dpa-Bildfunk +++

Партии нового правительства ФРГ подписали коалиционное соглашение 07.12.2021

Представители социал-демократов, "зеленых" и либералов подписали договор, который станет "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года.

Что думают в Германии об обязательной вакцинации медперсонала (06.12.2021) 06.12.2021

В ФРГ только за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились более 27 тыс. человек. Наиболее вероятный глава будущего правительства ФРГ Олаф Шольц выступает за обязательную вакцинацию. По крайней мере, для тех, кто работает с группами повышенного риска, в частности, - речь идет о медперсонале и сотрудниках домов престарелых.
Какое значение для нового правительства ФРГ будет иметь Беларусь? Будет ли курс Берлина жестче? Ток-шоу В самую точку.

Шольц сменяет Меркель: что это значит для Лукашенко и Путина | Ток-шоу "В самую точку" 06.12.2021

8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером, а МИД ФРГ возглавит Анналена Бербок, известная резкой критикой Лукашенко и Путина. Будет ли курс Берлина жестче? - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
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