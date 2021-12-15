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Федеральный канцлер Германии. Вступил в должность главы правительства ФРГ 8 декабря 2021 года.
Немецкий политик, социал-демократ (СДПГ). В правительстве Ангелы Меркель занимал пост министра финансов и одновременно вице-канцлера ФРГ. Родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке.
По российскому проекту "Северный поток -2" высказались и новый канцлер Олаф Шольц, и новая глава МИД Германии Анналена Бербок. Традиционно у социал-демократов и "зеленых" разный взгляд на этот газопровод. Может ли это задержать запуск проекта?
С Ангелой Меркель Владимир Путин был на "ты". И у них были особые отношения даже в те времена, когда им трудно стало находить общий язык. Чего ждут в Москве от нового канцлера ФРГ Олафа Шольца и его кабинета?
Сегодня в Германии сформировано новое правительство. Вместо Ангелы Меркель, 16 лет занимавшей кресло канцлера, этот пост занял Олаф Шольц. Из правительства ушла не только Меркель, но и ее консервативный блок ХДС/ХСС. Социал-демократ Шольц создал коалицию с "зелеными" и либералами. Каким будет ее курс? И чего ждет новое правительство ФРГ от Москвы?
В ФРГ только за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились более 27 тыс. человек. Наиболее вероятный глава будущего правительства ФРГ Олаф Шольц выступает за обязательную вакцинацию. По крайней мере, для тех, кто работает с группами повышенного риска, в частности, - речь идет о медперсонале и сотрудниках домов престарелых.
8 декабря Олаф Шольц будет избран новым канцлером, а МИД ФРГ возглавит Анналена Бербок, известная резкой критикой Лукашенко и Путина. Будет ли курс Берлина жестче? - в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".