Олаф Шольц

Какими будут отношения Кремля с новым правительством ФРГ - взгляд из Москвы (08.12.2021)

С Ангелой Меркель Владимир Путин был на "ты". И у них были особые отношения даже в те времена, когда им трудно стало находить общий язык. Чего ждут в Москве от нового канцлера ФРГ Олафа Шольца и его кабинета?