  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

В Германии спорят о поставках крылатых ракет TAURUS Украине

Опубликовано 15 августа 2023 г.Обновлено 18 ноября 2024 г.

Политики и военные эксперты в ФРГ спорят о том, стоит ли Берлину предоставить в распоряжение Киева немецкие крылатые ракеты большой дальности TAURUS, и если да - то в какой комплектации. Досье DW.

https://p.dw.com/p/4V8jI
Немецкая крылатая ракета большой дальности Taurus на фоне боевого самолета Tornado (фото из архива)
Немецкая крылатая ракета большой дальности Taurus на фоне боевого самолета Tornado (фото из архива)Фото: Bernhard Huber/MBDA

Украина настаивает на начале поставок властями ФРГ Киеву немецких крылатых ракет большой дальности TAURUS для защиты от России. "Украине нужны ракеты TAURUS, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем в Берлине, похоже, еще не приняли решения на этот счет. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему сдержанно высказывается о возможности передачи ракет TAURUS Вооруженным силам Украины. При этом ряд депутатов бундестага (как от оппозиции, так и от партий правящей коалиции), а также военных экспертов призывают правительство ФРГ как можно скорее разрешить поставки крылатых ракет Украине. Публикации на эту тему - в досье DW.

 

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Роберт Хабек

Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" пообещал Киеву TAURUS

Олаф Шольц мотивирует отказ от поставок Киеву ракет TAURUS опасностью втягивания Германии в войну.
Конфликты18 ноября 2024 г.
Глава фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр (фото из архива)

СвДП хочет вынести на голосование вопрос о ракетах TAURUS

Глава фракции СвДП в бундестаге считает возможным провести голосование по вопросу передачи Киеву ракет TAURUS.
Конфликты16 ноября 2024 г.
ЗРК Patriot в Германии (фото из архива)

"Пора сменить курс". СМИ ФРГ о разрешении Киеву бить по РФ

Комментаторы немецких изданий критикуют сдержанную позицию Берлина о применении западного оружия вне Украины. Обзор DW.
Конфликты27 мая 2024 г.
external

Эксклюзив DW: как бундесвер помогает Украине

Генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал DW, какую помощь бундесвер оказывает Киеву и как готовит украинских солдат.
Политика29 марта 2024 г.22:24 мин.
Крылатая ракета TAURUS

Компания MBDA приостановила производство ракет TAURUS

Приостановку производства ракет в немецком подразделении концерна MBDA объяснили отсутствием заказов на них.
Конфликты31 марта 2024 г.
Истребитель с ракетами TAURUS

Большинство немцев высказались против поставок TAURUS Киеву

Почти 60 процентов немцев поддерживают отказ канцлера поставлять Украине дальнобойные ракеты.
Конфликты6 марта 2024 г.
Крылатая ракета TAURUS

Новые споры о TAURUS, или Канцлер "берет быка за рога"

Канцлер ФРГ Шольц снова убеждал депутатов бундестага в правильности своего решения не передавать ракеты TAURUS Украине.
Конфликты13 марта 2024 г.
Наушники на фоне россйиского флага и нашивки бундесвера

Прослушка офицеров бундесвера: суть скандала и последствия

Прослушка офицеров бундесвера привела к серьезному скандалу. Его последствия могут затронуть не только ФРГ. Досье DW.
Конфликты5 марта 2024 г.
Немецко-шведская крылатая ракета TAURUS KEPD 350

TAURUS: в ФРГ нет единства по вопросу о круговом обмене

Замглавы фракции ХДС/ХСС отверг поставку TAURUS Лондону с последующей передачей Британией ракет Storm Shadow Киеву.
Конфликты9 марта 2024 г.
Дальнобойная ракета TAURUS

В Германии выросло число противников поставок TAURUS Украине

Доля тех, кто отвергает поставки дальнобойных ракет в Украину, за месяц выросла на 9 процентных пунктов до 61%.
Конфликты7 марта 2024 г.
Истребитель Tornado ВВС Германии (люфтваффе) с ракетами TAURUS, архив

Бомба под TAURUS: Чем опасна прослушка офицеров бундесвера

Публикация разговора офицеров бундесвера о ракетах TAURUS для Украины вызвала вопросы не только в Германии.
Конфликты4 марта 2024 г.
Крылатая ракета TAURUS

Ни военных НАТО, ни TAURUS для Украины? Что говорит Берлин

Политики в ФРГ бурно обсуждают заявления канцлера о ракетах TAURUS и президента Франции о военных Запада в Украине.
Конфликты27 февраля 2024 г.
Показать еще