Канцлер ФРГ не хочет торопиться с поставкой Taurus Украине

Олаф Шольц в интервью ZDF не исключил передачи Киеву крылатых ракет Taurus, но пообещал, что Берлин, как и раньше, будет тщательно взвешивать каждое решение.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему сдержанно высказывается о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus большой дальности. "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы понять, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - заявил он в летнем интервью, которое немецкий общественно-правовой телеканал ZDF транслировал в воскресенье, 13 августа.

Это относится и к поставке Taurus, отметил Шольц. Глава кабмина ФРГ подтвердил, что рассматривается также вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет, но он не хочет, чтобы его торопили с этим вопросом. При этом канцлер отверг обвинения в нерешительности. По его словам, большинство граждан ФРГ считают правильным, что не на каждое требование о поставках сразу дается ответ "да".

Шольц призывает к дальнейшим мирным переговорам

В то же время глава германского правительства призвал международное сообщество продолжить переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Он охарактеризовал встречу в Саудовской Аравии, состоявшуюся 5-6 августа, как "очень важную".

Хотя это "к сожалению, только начало", переговоры на уровне внешнеполитических советников были "чем-то особенным", сказал Шольц, отметив, что, наряду с африканскими и латиноамериканскими странами, во встрече также принял участие Китай.

"Поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, так как они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска, и тогда мир будет возможным", - заявил канцлер.

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