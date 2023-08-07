СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"

Международные консультации в Саудовской Аравии о том, как остановить войну России против Украины, стали одой из центральных тем комментариев на страницах немецких газет в понедельник, 7 августа. В конференции на уровне правительственных советников, состоявшейся в городе Джидда, приняли участие представители более 40 стран. Уже сам состав участников наблюдатели расценивают как главное достижение конференции, хотя среди приглашенных и не было России.

KStA: Когда стороны не могут договориться, переговоры нужно вести по отдельности

В частности, комментатор Kölner Stadt-Anzeiger (KStA) не разделяет скепсис относительно того, что без Москвы искать решение якобы бесполезно. "Можно ли урегулировать конфликт, если сторона, которая его развязала, оказалась за бортом? Вполне. Конференция в Джидде может быть важным шагом на пути к миру для Украины. Если две стороны не могут пойти на сближение, то просто отворачиваться - не выход. Тогда нужно вести переговоры по отдельности. Это может занять время, особенно если медиаторам сперва нужно договориться об алгоритме действий. На этом фоне от встречи правительственных советников - уже второй после первого раунда в Дании - исходит другой сигнал всему миру. Эта война - не только лишь дело Украины или России, а также не дело лишь Европы или "Запада". Эта война касается всего мира", - пишет издание из Кельна.

Обозреватель газеты обращает внимание на тот факт, что хотя на этот раз за столом переговоров не было России, зато был целый ряд стран, которые до недавнего времени держались в стороне или даже склонялись к позиции Москвы. "Конференция в Джидде повышает давление на Россию, поскольку в процесс вовлечены многие участники. Это - прогресс. Важно не игнорировать центры влияния из разных уголков мира, роль которых растет, а работать с ними. Ведь совместная энергия многополярного мира кроет в себе большие шансы", - читаем на страницах Kölner Stadt-Anzeiger.

TAZ: В Джидде дискутировали не только Украина и ее союзники

Берлинская Tageszeitung (TAZ) также отмечает, что конференция в Джидде была важной не столько с точки зрения результата, сколько состава участников. "Здесь дискутировали не только Украина и ее союзники, такие как Европа, США и Канада. За столом переговоров были и тяжеловесы глобального Юга: Индия, Бразилия и Южная Африка. А в последнюю минуту присоединился и Китай. Возможно, этот факт и был самым большим успехом конференции", - пишет обозреватель издания. Представители глобального Юга, добавляет автор TAZ, в основном не поддерживают западные санкции и часто не входят в число тех, кто в ООН осуждает российскую агрессию. Поэтому ожидать конкретных результатов пока было бы бесполезно. "Факт заключается в том, что поиск решения в войне между Украиной и Россией является задачей, которая уже вошла в поле зрения большей части мирового сообщества", - констатирует обозреватель TAZ.

FR: Переговоры начнутся, когда Путин почувствует давление

Хотя до прекращения огня еще очень далеко, отмечает автор комментария в Frankfurter Rundschau (FR), встреча в Джидде даже в отсутствие российского агрессора все же уже продемонстрировала пути, которые могут вести к миру. "Тем более знаковым было участие Китая. До сих пор Пекин прикрывает Москве тылы и имеет наибольшее влияние, чтобы склонить Владимира Путина к уступкам. Зато для Киева имеет огромное значение, что мировое сообщество признает стремление Украины восстановить территориальную целостность и суверенитет. Таким образом отвергаются амбиции России поглотить захваченные украинские территории. Москве следовало бы учесть эти сигналы. Только когда Путин почувствует существенное давление, могут начаться полноценные мирные переговоры", - констатирует Frankfurter Rundschau.

FAZ: В мире растет интерес к поискам путей прекращения войны

Другое издание из Франкфурта-на-Майне - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) - также говорит о росте международного интереса к поискам путей прекращения российской войны против Украины. "Это, вероятно, самый важный сигнал, который послала конференция в Джидде. Там присутствовали более 40 стран, что значительно больше, чем было на первом раунде в Копенгагене в конце июня. Прежде всего, участие Китая следует оценивать с (осторожной) надеждой. Ведь без поддержки Китая каких-либо серьезных мирных переговоров не будет. Но ведь не будет их и без России. Эта страна даже не была приглашена и уже успела с возмущением отвергнуть те немногочисленные наработки конференции в Джидде, которых удалось достичь. Рано или поздно Россию придется приобщать к этим переговорам. Бразилия уже озвучила такое требование", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Rheinische Post: Украина получила шанс достучаться до глобального Юга

Rheinische Post обращает внимание на роль Саудовской Аравии, которая, как принимающая сторона конференции, взяла на себя инициативу, пользуясь случаем улучшить свой имидж на международной арене. Успешной конференция, констатирует обозреватель издания из Дюссельдорфа, стала и для Киева. "Уже само по себе место проведения конференции является успехом для украинского президента Владимира Зеленского. Для Украины это шанс достучаться до глобального Юга. Кроме того, это развенчивает российскую пропаганду, которая утверждает, что у Украины есть союзники только на Западе. Хотя хозяин Кремляпосле конференции в Джидде пока не вынужден настраиваться на мир, но, по крайней мере, учитывая события этих выходных, должен готовиться к тому, что целый ряд стран предложит ему свои мирные инициативы. Конечно, Путин может проигнорировать такие предложения. Но ценой этого будет его дальнейшая международная изоляция, а его собственную страну ее бомбы в конце концов отбросят еще на три десятилетия назад", - прогнозирует Rheinische Post.

SZ: Саудовская Аравия предстала в роли "нейтрального посредника"

Süddeutsche Zeitung (SZ) из Мюнхена называет конференцию в Джидде успехом не столько для Украины или России, сколько прежде всего для Саудовской Аравии. "Насколько успешными будут нынешние посреднические усилия Саудовской Аравии, пока совершенно непонятно. Тем не менее, для хозяев мероприятия это был большой успех: в саудовском портовом городе Джидда собрались представители 42 государств, чтобы обсудить, как положить конец российской агрессивной войне. (...) Эта саудовская инициатива показывает, что королевство становится не только игроком регионального масштаба, который предлагает Западу свои посреднические услуги в конфликте на Ближнем Востоке или в вооруженных столкновениях, как это недавно было в Судане. Риад как глобальный игрок доказывает свою способность мобилизовать усилия на международной арене. Что еще важнее - он предстает в роли "нейтрального посредника", арбитра, к которому всерьез относятся как в Украине и России, так и в Китае", - констатирует обозреватель Süddeutsche Zeitung.

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