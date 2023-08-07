FT: Конструктивные сигналы КНР воодушевили союзников Украины

Европейские чиновники, с которыми поговорила FT, назвали контруктивным участие Китая во встрече по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии.

Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Собеседники издания приветствовали "конструктивное" участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской "формуле мира". Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что он не Россия". "Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", - подчеркнул он.

Другой европейский чиновник рассказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Пекин пока не комментировал встречу в Джидде

Встреча, которая проходила 5-6 августа в городе Джидда на уровне советников по национальной безопасности, ожидаемо завершилась без конкретных сдвигов, отмечает FT. Но присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и оказалось в центре внимания участников мероприятия.

Официальный Пекин эту встречу пока не прокомментировал.

Саудовская Аравия: Для мира нужна единая позиция

В заявлении, опубликованном 6 августа Саудовской Аравией, говорится, что участники переговоров "согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями с целью выработки общей позиции, которая проложит путь к миру".

При этом, по словам одного из собеседников FT, все делегаты выразили "широкую поддержку" идее о том, что в основе любого мирного соглашения должен лежать принцип уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.

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