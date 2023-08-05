  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСаудовская Аравия

В Джидде стартуют переговоры по урегулированию в Украине

Сергей Ромашенко
55 мин. назад

Представители почти 40 стран попытаются согласовать пути прекращения войны в Украине. Россия на встречу не приглашена.

https://p.dw.com/p/4Uo2f
Джидда, Саудовская Аравия
Джидда, Саудовская АравияФото: Ayman Yaqoob/AA/picture alliance

В Саудовской Аравии в субботу, 5 августа, начинаются двухдневные консультации по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Саудовское королевство пригласило в Джидду Украину, ее западных союзников, а также развивающиеся страны и государства с быстро развивающейся экономикой - в целом, почти 40 стран, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бразилию, ЮАР, Индонезию и другие. Россия в консультациях не участвует.

Встреча проходит на уровне советников по безопасности. Германию представляет советник федерального канцлера по внешней политике Йенс Плётнер (Jens Plötner). Целью консультаций является "консолидация различных мирных планов", в том числе от Китая, Африки и Бразилии с планом из десяти пунктов, представленным Украиной, заявили в Берлине в преддверии встречи.

Украина ожидает трудных, но конструктивных переговоров

Украина ожидает в Джидде трудных, но конструктивных консультаций. Киев надеется, что участникам встречи удастся договориться об основных принципах урегулирования войны, заявил глав офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за переговорами в Джидде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в Москве консультации в Саудовской Аравии рассматривают как попытку создания антироссийской коалиции.

Смотрите также:

Что задумал Си: есть ли у КНР реальный мирный план для Киева

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

США и страны Запада критикуют Китай и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину и поддержать вводимые против России санкции. КНР выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля. О линии официального Пекина в программе Conflict Zone рассказал эксперт Центра Китая и глобализации Энди Мок.
Конфликты9 мая 2022 г.26:01 мин.
external

Украине требуется больше солдат на фронте: данные о потерях Киев не разглашает | Европа в фокусе

Украине требуется больше солдат на фронте: данные о потерях Киев не разглашает | Европа в фокусе

В ходе войны в Украине обе стороны несут, судя по всему, большие потери, хотя и не представляют данных на этот счет. Для продолжения наступления Украине надо направлять на фронт свежие силы. Готовить солдат приходится по ускоренной программе, в том числе и недалеко от линии фронта в Донбассе. Съёмочная группа DW отправилась на полигон и попала под обстрел вместе с новобранцами.
Политика3 августа 2023 г.26:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Джидда, Саудовская Аравия

В Джидде стартуют переговоры по урегулированию в Украине

Политика55 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Разрушительное землетрясение в Турции: полгода спустя

Разрушительное землетрясение в Турции: полгода спустя

Общество16 ч. назад03:49 мин.
Карикатура: карикатурный бывший президент США Дональд Трамп взбирается на дерево, спасаясь от многочисленных судей, грозящих ему кулаками и молотками судьи.

Дональд Трамп и американская юстиция: кто кого?

Дональд Трамп и американская юстиция: кто кого?

Политика22 ч. назад
На конвейере китайского автопроизводителя BYD

Китайский автопром теснит немецких производителей

Китайский автопром теснит немецких производителей

Автомобили и транспорт7 ч. назад
Алексей Навальный во время оглашения приговора

Персональный политзек Путина: Реакции на приговор Навальному

Персональный политзек Путина: Реакции на приговор Навальному

Политика17 ч. назад
Минск

Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Политика17 ч. назад
Солдат нигерийской армии

Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение

Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение

Политика18 ч. назад
На главную страницу