В Джидде стартуют переговоры по урегулированию в Украине

Представители почти 40 стран попытаются согласовать пути прекращения войны в Украине. Россия на встречу не приглашена.

В Саудовской Аравии в субботу, 5 августа, начинаются двухдневные консультации по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Саудовское королевство пригласило в Джидду Украину, ее западных союзников, а также развивающиеся страны и государства с быстро развивающейся экономикой - в целом, почти 40 стран, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Бразилию, ЮАР, Индонезию и другие. Россия в консультациях не участвует.

Встреча проходит на уровне советников по безопасности. Германию представляет советник федерального канцлера по внешней политике Йенс Плётнер (Jens Plötner). Целью консультаций является "консолидация различных мирных планов", в том числе от Китая, Африки и Бразилии с планом из десяти пунктов, представленным Украиной, заявили в Берлине в преддверии встречи.

Украина ожидает трудных, но конструктивных переговоров

Украина ожидает в Джидде трудных, но конструктивных консультаций. Киев надеется, что участникам встречи удастся договориться об основных принципах урегулирования войны, заявил глав офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за переговорами в Джидде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в Москве консультации в Саудовской Аравии рассматривают как попытку создания антироссийской коалиции.

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