Переговоры о мире в Украине. Зачем это Саудовской Аравии

В начале августа в Джидде пройдут мирные переговоры по Украине. Кто примет в них участие, кто играет главную роль и почему их инициатором выступает Саудовская Аравия?

На мирные переговоры в Саудовскую Аравию, в Джидду, которые пройдут 5-6 августа, приглашены представители правительств трех десятков стран. Среди них страны БРИКС - Бразилия, Индия, ЮАР, а также другие государства глобального Юга: Индонезия, Мексика, Замбия, Египет. Согласились принять участие и представители Великобритании, Польши, Европейского Союза. Непонятно, будет ли участвовать Китай. Россию на эту встречу не пригласили.

Почему Саудовская Аравия проводит переговоры по Украине

"Инициатива проведения мирных переговоров возникла в то время, когда Саудовская Аравия стремится взять на себя роль движущей силы в диалоге по урегулированию международных конфликтов", - говорит Симон Энгелькеc (Simon Engelkes), референт по Ближнему Востоку в немецком Фонде имени Конрада Аденауэра. Саудовская Аравия - традиционно союзник Запада, и, прежде всего, США. При этом Эр-Рияд стремится поддерживать хорошие отношения с КНР и РФ, хотя сейчас существует напряжение с Москвой из-за ОПЕК +. Россия не стала выполнять свои обещания по сокращению добычи нефти.

Отношения с Западом с некоторых пор тоже ухудшились. Причиной послужила война в Йемене и нарушения прав человека в консервативной исламской стране с абсолютистской монархией. После жестокого убийства саудовского диссидента Джамалля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции, за которым, по мнению Запада, может стоять наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, имидж монархов Саудовской Аравии сильно пострадал.

Поскольку Саудовская Аравия до сих пор получала прибыль из-за санкций Запада против РФ и растущих в этой связи цен на нефть, мирная конференция по Украине может быть, прежде всего, престижным проектом. "Наследный принц хочет усилить дипломатическую роль Саудовской Аравии как региональной силы. Это видно по множеству тенденций на сближение, с помощью которых он стремится снять напряжение даже в отношениях со своим врагом Ираном, а также в Йемене", - говорит Энгелькес. Тем самым Бен Сальман усилил бы и свою позицию фактического правителя Саудовской Аравии.

Чего ждать от переговоров в Джидде

В то, что эти переговоры станут прорывом, мало кто верит. Хотя бы потому, что России не будет среди участников. К тому же многие из стран-участниц хотя и осуждают нарушение территориальной целостности Украины, но не занимают четкую позицию, в частности, по санкциям против России. Их участие Энгелькес расценивает как знак того, что они выступают за скорейшее завершение конфликта, который, кроме самих его участников, прежде всего вредит странам глобального Юга. "То, что основой для переговоров в Джидде, станет предложенный Зеленским план из 10 пунктов можно расценить как знак поддержки Украины", - говорит эксперт.

В Европе мирные переговоры в Джидде могут показаться дипломатической игрой Эр-Рияда ва-банк, но на самом деле это нечто иное, говорят эксперты. Себастиан Зонс (Sebastian Sons) из Боннского аналитического центра CARPO говорит, что война РФ против Украины воспринимается в Саудовской Аравии как внутриевропейский конфликт. Жесткое отношение к России там не могут понять. К тому же Саудовская Аравия чувствует себя "обманутой" в конфликте с Ираном. "Эту разницу в отношении к конфликтам в Саудовской Аравии расценивают как двойную мораль", - говорит Зонс.

Симон Энгелькес видит в саудовской инициативе прагматичный, лишенный идеологии взгляд на экономическую политику и политику безопасности, а также убежденность в том, что "системная конкуренция", о которой часто говорят на Западе, "не является ответственностью и вызовом других регионов мира". По сути, Эр-Рияд тем самым посылает хороший сигнал, поскольку широкое участие в переговорах глобального Юга разрушает миф о том, что Запад, дескать, ополчился на Россию.

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