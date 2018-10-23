 Во Франции освобожден задержанный по делу об убийстве Хашогги | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2021

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Европа

Во Франции освобожден задержанный по делу об убийстве Хашогги

Саудовец, задержанный в Париже в рамках расследования убийства Джамаля Хашогги, оказался тезкой предполагаемого убийцы.

Протестующий с портретом Джамаля Хашогги перед саудовским консульством в Турции (фото из архива)

Джамаль Хашогги

Французские власти в среду, 8 декабря, освободили мужчину, задержанного накануне в Париже в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Генеральный прокурор Парижа сообщил что задержанный не является подозреваемым, разыскиваемым Турцией по этому делу.

33-летний подданный Саудовской Аравии Халид Аль-Отайби был задержан во время пограничного контроля в аэропорту Шарль-де-Голль на основании международного ордера на арест, выданного турецкими властями в ноябре 2018 года. Вслед за этим посольство Саудовской Аравии в Париже заявило, что мужчина не имеет отношения к убийству Хашогги, и потребовало его немедленного освобождения.

"Тщательная проверка личности этого человека показала, что ордер на арест на него не распространяется, - говорится в заявлении генпрокурора Парижа. - Он был отпущен на свободу". Выяснилось, что Халид Аль-Отайби является тезкой бывшего члена королевской гвардии Саудовской Аравии, который состоял, по версии следствия, в группе из 15 человек, убившей Хашогги.

Убийство саудовского журналиста

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, но отрицал, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.

Французский президент Эмманюэль Макрон на прошлой неделе совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с Мухаммедом бен Сальманом. Макрон стал одним из первых западных лидеров, встретившихся с наследным принцем после убийства Хашогги.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 26:06

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии? (26.02.2020)

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