В Париже задержали подозреваемого по делу об убийстве журналиста Хашогги

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Задержанный зарегистрировался на рейс из Парижа в Эр-Рияд под своим настоящим именем. При этом он находился в розыске по линии Интерпола в связи с убийством Хашогги.
Спустя три года после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги французская полиция задержала подозреваемого по этому делу. 33-летний мужчина был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он собирался вылететь в Эр-Рияд, сообщает во вторник, 7 декабря, радиостанция RTL со ссылкой на источники в полиции.
Бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии пытался зарегистрироваться на рейс, указав свое настоящие имя и паспортные данные. При этом он находился в розыске по линии Интерпола на основании ордера на арест, выданного в Турции. Задержанный в Париже является одним из 20 подозреваемых, объявленных в международный розыск в связи с убийством Джамаля Хашогги.
Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицал, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.
Французский президент Эмманюэль Макрон на прошлой неделе совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с Мохаммедом бен Сальманом. Макрон стал одним из первых западных лидеров, встретившихся с наследным принцем после убийства Хашогги.
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