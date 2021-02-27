 В Париже задержали подозреваемого по делу об убийстве журналиста Хашогги | Новости из Германии о Европе | DW | 07.12.2021

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Европа

В Париже задержали подозреваемого по делу об убийстве журналиста Хашогги

Задержанный зарегистрировался на рейс из Парижа в Эр-Рияд под своим настоящим именем. При этом он находился в розыске по линии Интерпола в связи с убийством Хашогги.

Протестующие с портретами Джамаля Хашогги перед саудовским консульством в Турции (фото из архива)

Протестующие с портретами Джамаля Хашогги перед саудовским консульством в Турции (фото из архива)

Спустя три года после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги французская полиция задержала подозреваемого по этому делу. 33-летний мужчина был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он собирался вылететь в Эр-Рияд, сообщает во вторник, 7 декабря, радиостанция RTL со ссылкой на источники в полиции. 

Бывший член Королевской гвардии Саудовской Аравии пытался зарегистрироваться на рейс, указав свое настоящие имя и паспортные данные. При этом он находился в розыске по линии Интерпола на основании ордера на арест, выданного в Турции. Задержанный в Париже является одним из 20 подозреваемых, объявленных в международный розыск в связи с убийством Джамаля Хашогги.

Убийство саудовского журналиста

Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицал, что он приказал убить журналиста. Тем не менее спецдокладчица ООН Аньес Калламар пришла к выводу, что есть серьезные основания полагать, что бен Сальман несет личную ответственность за произошедшее.

Французский президент Эмманюэль Макрон на прошлой неделе совершил визит в Саудовскую Аравию, где встретился с Мохаммедом бен Сальманом. Макрон стал одним из первых западных лидеров, встретившихся с наследным принцем после убийства Хашогги.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 26:06

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии?

 

Контекст

Комментарий: Надо выяснить роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги

Год назад в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста Джамаля Хашогги. Пора выяснить имя заказчика и роль в этом преступлении саудовского кронпринца, считает Райнер Золлих.  

Комментарий: Операции спецслужб по ликвидации людей - пугающая тенденция

Тайные убийства, осуществляемые спецслужбами, могут стать обычным явлением в Европе. Причина их - разрушение миропорядка. Происходящее таит серьезную опасность, считает историк Кристофер Неринг.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

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16.10.2018, Türkei, Istanbul: Ein Auto verlässt die Residenz des Konsuls von Saudi-Arabien. Türkische und saudische Ermittler haben die Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul abgeschlossen. Ziel des gemeinsamen Einsatzes war es, den Verbleib des seit zwei Wochen verschwundenen Journalisten und Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi aufzuklären. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

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