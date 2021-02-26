 США обвинили саудовского принца в организации убийства Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2021

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Мир

США обвинили саудовского принца в организации убийства Хашогги

Журналиста Джамаля Хашогги не могли убить без одобрения Мухаммеда бен Сальмана, сказано в отчете Нацразведки США. Госдепартамент и Минфин США ввели новые санкции против саудитов.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Похищение и убийство проживавшего в США саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году было одобрено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, говорится в отчете, подготовленном офисом директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс и опубликованном в пятницу, 26 февраля. В связи с публикаций отчета Госдепартамент ввел визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, визовые ограничения коснутся саудовских граждан, подозреваемых в том, что они имели отношение к угрозам в адрес диссидентов, проживавших за пределами королевства, таким, как Хашогги.

Принц контролирует спецслужбы

В отчете Нацразведки США указано, что 35-летний Мухаммед бен Сальман обладает "абсолютным контролем над органами безопасности и разведывательными службами королевства" с 2017 года. Вследствие этого "в высшей степени невероятно", что операция такого уровня могла быть организована без его одобрения.

Выводы американской разведки учитывают тот факт, что в операции по захвату Хашогги принимал непосредственное участие один из ключевых советников принца и служащие подразделения его личной охраны. Кроме того, бен Сальман "поддерживал насильственные меры в отношении диссидентов за рубежом, в том числе Хашогги, чтобы заставить их замолчать".

Санкции министерства финансов США

Ахмед аль-Азири

Ахмед аль-Азири (фото из архива)

В тот же день стало известно, что министерство финансов США включило в санкционный список экс-заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири, а также элитное подразделение быстрого реагирования RIF (известное как "Отряд тигров"). Санкции против них вводятся в связи с убийством Джамаля Хащогги, поскольку аль-Асири руководил этой операцией, а среди исполнителей было несколько служащих RIF. Новые санкции США не затрагивают непосредственно наследного принца.

Эр-Рияд отвергает обвинения

В Саудовской Аравии обвинения в адрес принца назвали "неприемлемыми" и "сфальсифицированными". Отчет Нацразведки США содержит "ошибочные информацию и выводы" в адрес саудовского руководства, "ужасное преступление" (убийство Хашогги. - Ред.) противоречит саудовскому праву, а виновные в нем осуждены, заявили в МИД королевства в Эр-Рияде.

Убийство Хашогги

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, но отрицал, что приказал убить журналиста.

Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления. В 2020 году осужденным за убийство Хашогги отменили смертные приговоры.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 26:06

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии?

Контекст

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