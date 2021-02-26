США обвинили саудовского принца в организации убийства Хашогги

Похищение и убийство проживавшего в США саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году было одобрено наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, говорится в отчете, подготовленном офисом директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс и опубликованном в пятницу, 26 февраля. В связи с публикаций отчета Госдепартамент ввел визовые санкции против 76 подданных Саудовской Аравии.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, визовые ограничения коснутся саудовских граждан, подозреваемых в том, что они имели отношение к угрозам в адрес диссидентов, проживавших за пределами королевства, таким, как Хашогги.

Принц контролирует спецслужбы

В отчете Нацразведки США указано, что 35-летний Мухаммед бен Сальман обладает "абсолютным контролем над органами безопасности и разведывательными службами королевства" с 2017 года. Вследствие этого "в высшей степени невероятно", что операция такого уровня могла быть организована без его одобрения.

Выводы американской разведки учитывают тот факт, что в операции по захвату Хашогги принимал непосредственное участие один из ключевых советников принца и служащие подразделения его личной охраны. Кроме того, бен Сальман "поддерживал насильственные меры в отношении диссидентов за рубежом, в том числе Хашогги, чтобы заставить их замолчать".

Санкции министерства финансов США

Ахмед аль-Азири (фото из архива)

В тот же день стало известно, что министерство финансов США включило в санкционный список экс-заместителя главы саудовской разведки Ахмеда аль-Асири, а также элитное подразделение быстрого реагирования RIF (известное как "Отряд тигров"). Санкции против них вводятся в связи с убийством Джамаля Хащогги, поскольку аль-Асири руководил этой операцией, а среди исполнителей было несколько служащих RIF. Новые санкции США не затрагивают непосредственно наследного принца.

Эр-Рияд отвергает обвинения

В Саудовской Аравии обвинения в адрес принца назвали "неприемлемыми" и "сфальсифицированными". Отчет Нацразведки США содержит "ошибочные информацию и выводы" в адрес саудовского руководства, "ужасное преступление" (убийство Хашогги. - Ред.) противоречит саудовскому праву, а виновные в нем осуждены, заявили в МИД королевства в Эр-Рияде.

Убийство Хашогги

Джамаль Хашогги

Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, был зверски убит бойцами спецподразделения из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. Наследный принц Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, но отрицал, что приказал убить журналиста.

Саудовский суд в декабре 2019 года приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления. В 2020 году осужденным за убийство Хашогги отменили смертные приговоры.

Смотрите также: