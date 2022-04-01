Санкции в отношении Беларуси

Стоит ли опасаться аннексии Беларуси Россией?

На фоне сближения Москвы и Минска все чаще звучат призывы белорусской оппозиции к Западу ослабить санкционное давление на Минск и начать переговоры, чтобы не допустить утраты белорусского суверенитета. Зенон Позняк предложил Брюсселю начать диалог с Минском, поскольку, по его мнению, санкции толкают Лукашенко в объятия Путина. Пойдет ли на это ЕС?