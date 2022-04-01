Санкции в отношении Беларуси

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Штрафные меры против режима Лукашенко введены ЕС и США за нарушения прав человека и поддержку агрессии РФ против Украины.
На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные санкциям в отношении режима правителя Беларуси Александра Лукашенко, введенные в связи с ситуацией с правами человека и агрессии РФ против Украины.
На фоне сближения Москвы и Минска все чаще звучат призывы белорусской оппозиции к Западу ослабить санкционное давление на Минск и начать переговоры, чтобы не допустить утраты белорусского суверенитета. Зенон Позняк предложил Брюсселю начать диалог с Минском, поскольку, по его мнению, санкции толкают Лукашенко в объятия Путина. Пойдет ли на это ЕС?
В США готовятся к введению новых экономических санкций против Беларуси под руководством Лукашенко. Не исключено, что очередной виток санкционных мер будет касаться ключевых отраслей белорусской экономики.
За почти год протестов и репрессий в Беларуси против режима Лукашенко был уже введен ряд санкций, но экстренная посадка самолета RyanAir в белорусской столице, санкционный маховик ЕС заработал с новой силой. А что думают о введении экономических санкций представители немецкого бизнеса?