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Санкции в отношении Беларуси

Штрафные меры против режима Лукашенко введены ЕС и США за нарушения прав человека и поддержку агрессии РФ против Украины.

На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные санкциям в отношении режима правителя Беларуси Александра Лукашенко, введенные в связи с ситуацией с правами человека и агрессии РФ против Украины.

США вводят санкции в отношении еще 120 организаций из России и Беларуси

США вводят санкции в отношении еще 120 организаций из России и Беларуси 01.04.2022

В санкционный список Вашингтона включены организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. В Белом доме утверждают, что они действовали вопреки интересам нацбезопасности США.
Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси

Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси 24.03.2022

В санкционный список Лондона добавлены еще 65 физических и юридических лиц из РФ и Беларуси. В их числе ЧВК Вагнера, падчерица Лаврова и глава Сбербанка.
ЕС опубликовал обновленный санкционный список против России и Беларуси

ЕС опубликовал обновленный санкционный список против России и Беларуси 26.02.2022

Замыкают санкционный список президент Путин и Лавров. Единственные лидеры, которые находятся под санкциями ЕС помимо Путина, - это президент Сирии Асад и правитель Беларуси Лукашенко.
Контрсанкции Минска есть, дефицита импорта в магазинах нет. Парадокс?

Контрсанкции Минска есть, дефицита импорта в магазинах нет. Парадокс? 25.01.2022

DW - о том, что происходит на потребительском рынке Беларуси после решения властей ввести ответные меры в отношении стран Запада и других государств, поддержавших санкции против минского режима.

Беларусь заметно сократит дипломатическое присутствие в ЕС

Беларусь заметно сократит дипломатическое присутствие в ЕС 20.12.2021

Глава МИД Беларуси Владимир Макей объяснил реструктуризацию "санкционным давлением" со стороны Запада. При этом он сообщил о планах наращивания дипприсутствия Беларуси в СНГ, Китае и Индии.
В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям

В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям 14.12.2021

Призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций будут караться лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. В РФ схожий законопроект принят в первом чтении.
Белавиа отключили от международных систем взаиморасчетов для авиаперевозок

"Белавиа" отключили от международных систем взаиморасчетов для авиаперевозок 06.12.2021

По данным IATA, "Белавиа" отстранена от систем взаиморасчетов BSP и CASS. Авиаперевозчик заверил, что пассажиры не заметят изменений. Ранее белорусская компания попала в санкционный перечень ЕС.
Макей под санкциями? Закроет ли ЕС последний канал связи с Минском

Макей под санкциями? Закроет ли ЕС последний канал связи с Минском 21.10.2021

Если ЕС внесет в санкционный список главу МИД Беларуси Макея, это станет новым этапом в конфликте Минска и Брюсселя. О роли министра во внешней политике РБ и его политических перспективах - DW.

Стоит ли опасаться аннексии Беларуси Россией? 09.09.2021

На фоне сближения Москвы и Минска все чаще звучат призывы белорусской оппозиции к Западу ослабить санкционное давление на Минск и начать переговоры, чтобы не допустить утраты белорусского суверенитета. Зенон Позняк предложил Брюсселю начать диалог с Минском, поскольку, по его мнению, санкции толкают Лукашенко в объятия Путина. Пойдет ли на это ЕС?
Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси

Под новые санкции США подпал Олимпийский комитет Беларуси 09.08.2021

Всего в новом санкционном списке Вашингтона - 23 физлица и 21 организация. В Белом доме уверены, что действия режима Лукашенко представляют угрозу нацбезопасности США.

Дальнейшее ужесточение санкций может коснуться калийного и нефтяного секторов экономики 29.07.2021

В США готовятся к введению новых экономических санкций против Беларуси под руководством Лукашенко. Не исключено, что очередной виток санкционных мер будет касаться ключевых отраслей белорусской экономики.
Лукашенко договорился с Путиным о новом кредите и цене на газ

Лукашенко договорился с Путиным о новом кредите и цене на газ 13.07.2021

Для Беларуси цена на российский газ в 2022-м сохранится на уровне текущего года. Россия окажет Минску кредитную поддержку. О размере ссуды не сообщается.
Украина готовит санкции против физлиц Беларуси

Украина готовит санкции против физлиц Беларуси 07.07.2021

Правительство Украины предлагает персональные экономические санкции против отдельных физлиц Беларуси сроком на три года. Кто попадет в санкционный список - пока не ясно.
Попали под санкции против Лукашенко: топ-5 самых обсуждаемых персон

Попали под санкции против Лукашенко: топ-5 самых обсуждаемых персон 24.06.2021

ЕС, США, Великобритания и Канада опубликовали санкционные списки лиц, поддерживающих репрессии против гражданского общества в Беларуси. DW - о самых знаковых фигурах в этих списках.
США, Великобритания и Канада вслед за ЕС расширили санкции против Минска

США, Великобритания и Канада вслед за ЕС расширили санкции против Минска 21.06.2021

В санкционный перечень США попали пресс-секретарь Александра Лукашенко, генеральный прокурор и председатель КГБ. Ограничительные меры расширили также Великобритания и Канада.

Что немецкий бизнес думает о новых санкциях против Минска (18.06.2021) 18.06.2021

За почти год протестов и репрессий в Беларуси против режима Лукашенко был уже введен ряд санкций, но экстренная посадка самолета RyanAir в белорусской столице, санкционный маховик ЕС заработал с новой силой. А что думают о введении экономических санкций представители немецкого бизнеса?
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