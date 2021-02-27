 Саудовцы, убившие Джамаля Хашогги, прошли подготовку в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.06.2021

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Мир

Саудовцы, убившие Джамаля Хашогги, прошли подготовку в США

Оперативников Эр-Рияда готовили по контракту, одобренному Госдепартаментом США. Власти США и инструкторы, вероятно, не знали об их роли в репрессиях, сообщила The New York Times.

Саудовское консульство в Стамбуле, где был убит Джамаль Хашогги

Саудовское консульство в Стамбуле, где был убит Джамаль Хашогги

Четыре гражданина Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году, проходили спецподготовку в США по контракту, утвержденному Госдепартаментом, сообщила вечером во вторник, 22 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, подготовку проводило охранное агентство Tier 1 Group из штата Арканзас, принадлежащее частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. В агентстве сказали, что обучение членов саудовской спецгруппы носило оборонительный характер для "более эффективной защиты саудовских лидеров" и включало огневую подготовку, противодействие нападениям, ближний бой и наружное наблюдение.

Tier 1 Group начало инструктаж саудовцев в 2014 году во время президентства Барака Обамы и продолжало тренировать их как минимум до конца 2017 года. Газета отмечает, что обучение саудовцев проходило во время масштабной кампании властей Саудовской Аравии по "подавлению инакомыслия", включавшей задержания и пытки, санкционированные наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Обучение на фоне волны репрессий

NYT указывает на отсутствие доказательств того, что американские чиновники, одобрившие подготовку саудовских оперативников, а также Tier 1 Group знали о том, что тренируют лиц, причастных к репрессиям в Саудовской Аравии. В то же время газета констатирует, что одобрение Госдепартаментом контракта на обучение доказывает тесную связь Вашингтона с автократией Эр-Рияда и демонстрирует "опасность военного партнерства с репрессивными правительствами", а также низкий уровень контроля за подобным сотрудничеством.

В Cerberus Capital Management подчеркнули, что подготовка саудовцев не связана напрямую с убийством Хашогги. Со своей стороны старший исполнительный директор материнской компании Луис Бремер указал, что за проверку всех иностранцев, проходящих военную подготовку в США, отвечает Госдепартамент.

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Журналиста убили в октябре 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти заявили, что это произошло в ходе конфликта в дипмиссии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда говорил, что убить журналиста приказал Эр-Рияд.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за убийство Хашогги, однако подчеркнул, что чиновники, отдавшие приказ убить журналиста, действовали без его ведома. В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашогги пять человек были приговорены к смертной казни, еще 11 получили тюремные сроки.

Вашингтон ввел санкции против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, причастны к убийству журналиста. В феврале американская разведка представила доклад, в котором говорится, что операцию по похищению и убийству Хашогги одобрил непосредственно наследный принц. В Эр-Рияде эту информацию опровергли.

Смотрите также:

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    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 26:06

Зверское убийство журналиста Джамаля Хашогги: что скрывают в Саудовской Аравии? (26.02.2020)

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Что связывает отравление Скрипаля с убийством саудовского журналиста - DW Новости (19.10.2018)  

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