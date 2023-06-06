Нефти слишком много. Сокращение добычи уже не помогает ОПЕК+

Brent дешевеет, попытка Саудовской Аравии помочь себе и России, невзирая на конфликт из-за рынка Индии, пока не удалась. Эмбарго и потолок цен на российскую нефть достигают цели.

Рост цен на нефть после неожиданно объявленного на воскресном заседании ОПЕК+ решения Саудовской Аравии сократить добычу оказался незначительным и длился только сутки. Уже во вторник, 6 июня, котировки эталонного европейского сорта Brent ушли в минус. В ходе торгов падение достигало примерно 2,5%, а во второй половине дня составило свыше 1,5%, то есть за баррель давали менее 76 долларов. Такое снижение обнулило наблюдавшийся в понедельник рост и вернуло рынок на уровень до заседания ОПЕК+. Эр-Рияду пока даже близко не удалось повторить эффект двухмесячной давности.

Сокращение добычи с мая ничего не дало

Тогда, в начале апреля, цены после объявления о сокращении добычи все же более недели росли и поднялись на 9% до 87 долларов, пока вновь не пошли вниз. Правда, тогда об ограничении экспорта с мая до конца 2023 года вместе с Саудовской Аравией объявили еще семь других членов ОПЕК+, включая Казахстан. К тому же Россия продолжала заявлять о своем твердом намерении сократить добычу.

Но все это не помогло. Как раз к началу мая, когда новый картельный сговор вступил в силу, котировки после трехнедельного падения достигли самого низкого уровня с декабря 2021 года - примерно 72 доллара. DW подробно писала об этом в статье "Обвал цен на нефть и мазут: Россия и ОПЕК+ явно просчитались".

Вена, 4 июня 2023. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман прибыл на заседание OPEC+ Фото: JOE KLAMAR/AFP

И вот теперь в воскресенье, 4 июня, Саудовская Аравия после непривычно долгого заседания руководителей ОПЕК+ в штаб-квартире картеля в Вене, так и не сумев привлечь их на свою сторону, решила в одностороннем порядке в течение июля сократить добычу еще на 1 млн баррелей в день. Это примерно 10% суточного производства нефти в королевстве и около 1% мирового объема, подчеркивают СМИ. Одновременно картель ОПЕК+ объявил, что все 23 его члена договорились о сокращении добычи до конца 2024 года.

Однако данное решение, свидетельствующее, по сути дела, о том, что члены картеля не ждут значительного роста спроса на нефть даже через год, вызвало куда меньше интереса СМИ. Ведь фактически оно означает лишь продление уже действующих с мая суммарных ограничений (при некотором перераспределении квот между отдельными странами).

Саудовская Аравия решила действовать в одиночку

Основное внимание привлекла неожиданная готовность Саудовской Аравии и дальше в одиночку снижать добычу, пусть пока только в течение июля. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley тут же обратил внимание на то, что для саудовцев это уже третье сокращение производства в течение девяти месяцев. Напомним: в начале октября 2022 все члены ОПЕК+ объявили о самом крупном за долгое время ограничении экспорта нефти с целью поднять или по меньшей мере стабилизировать цены на нефть.

Достичь цели не удалось. Если в ноябре 2022 котировки Brent еще поднимались почти до 100 долларов, а в январе почти до 90 долларов, то с мая, когда, как уже отмечалось, вступили в силу дополнительные сокращения Саудовской Аравии и еще семи стран, цены фактически все время держались в коридоре от 72,5 до 77,5 доллара. А саудовцам, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), требуется примерно 81 доллар за баррель Brent, чтобы иметь сбалансированный бюджет.

Фото: DW

Поэтому Эр-Рияд решил теперь действовать в одиночку, не дожидаясь поддержки со стороны других членов картеля и явно не рассчитывая на помощь Москвы. Комментатор немецкой экономической газеты Handelsblatt видит в этом недвусмысленный сигнал: "Ради стабильных цен на нефть королевство готово терпеть ненадежность России - даже ценой собственных долей рынка. В конечном счете это щедрая уступка России".

Россия теснит саудовцев на рынке Индии

Уступка за время полномасштабной войны в Украине не первая, но в данный момент весьма удивительная, ведь "ненадежность России" становится все более очевидной и вызывающей: самые разные СМИ указывают на то, что Москва не выполняет своих обещаний сократить добычу нефти. Это вполне объяснимо: Кремлю срочно нужны деньги на продолжение войны в Украине, а главный их источник - продажа нефти за рубеж. К тому же компенсировать потери от вступившего в силу 5 февраля 2023 эмбарго ЕС на российские нефтепродукты можно только путем увеличения экспорта сырой нефти, тем более что объемы этого экспорта при соблюдении ценового потолка в 60 долларов санкциями не ограничиваются.

Вот и получается, что в азиатский регион идет поток продаваемой с большой скидкой российской нефти, причем особенно крупным покупателем выступает Индия, традиционный клиент Саудовской Аравии. Это не только сокращает долю саудовцев на этом привлекательном рынке, но и сбивает общий уровень мировых цен. И тем не менее Эр-Рияд готов это терпеть.

По мнению известного эксперта по сырью швейцарского банка UBS Джованни Стауново, решение в одиночку дополнительно сократить добычу показывает, что "Саудовская Аравия видит себя в роли своего рода центрального банка нефтяного рынка и берет на себя его функции". Иными словами: пытается играть роль регулятора рынка.

"Похоже, Саудовская Аравия намерена примерно так же, как в 80-е годы, в одиночку обеспечивать управление нефтяным рынком", - предполагает и обозреватель портала esyoil, специализирующегося на сравнении розничных цен на нефтепродукты в Германии. Однако автор комментария напоминает: "Чтобы стабилизировать мировые цены, Эр-Рияду приходилось тогда все больше сокращать производство. Страна это недолго выдержала. Саудиты радикально сменили курс, залили мировой рынок нефтью и обвалили цены". Тем самым, напомним, они больно ударили по свои конкурентам, особенно по Советскому Союзу, который вскоре распался.

"Если неожиданный шаг саудитов окончится, как и в апреле, ничем, быстрому снижению цен на сырую нефть в направлении 70 долларов за баррель уже вряд ли что помешает", - предполагает портал esyoil.

Экономическое развитие в Китае давит на цены

Разгрузка нефтяного танкера в китайском порту Яньтай на побережье Желтого моря Фото: CFOTO/picture alliance

"Китай как локомотив мирового экономического роста пробуксовывает, и на фоне слабых прогнозов развития китайской конъюнктуры инициатива Саудовской Аравии по сокращению производства нефти немного напоминает жест отчаяния", - считает немецкий экономический еженедельник Wirtschaftswoche и поясняет, что смена нынешнего тренда к снижению нефтяных котировок произойдет только тогда, когда перспективы развития мировой экономики, и прежде всего китайской, окажутся лучше ожидаемых.

В то же время пока, констатирует издание на своем сайте, макроэкономические данные из Китая разочаровывают, а ведь это крупнейший импортер нефти. Wirtschaftswoche ссылается на агентство Bloomberg, согласно которому КНР импортировала на данный момент примерно на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если этот тренд в ближайшее время кардинально не изменится, Саудовская Аравия окажется самое позднее к концу июля перед очень непростым выбором. Эр-Рияду придется решать: продлевать объявленное на один месяц дополнительное сокращение добычи и мириться с дальнейшей потерей долей рынка в Индии и в других азиатских странах в пользу России - или вновь увеличивать на 10% свое суточное производство. Ведь это с большой долей вероятности повлечет за собой новый виток снижения мировых цен на нефть.

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