ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

Раскол в ОПЕК+? Решение снизить производство нефти поддержали меньше половины членов картеля, но почему это сделал Казахстан? И как на этот удар по странам Запада ответят США?
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Апрель начался для мировой экономики с резкого скачка цен на сырую нефть, вызванного неожиданным решением рядя участников картельного сговора ОПЕК+ с мая еще больше снизить ее добычу. О предстоящем сокращении до конца 2023 года было объявлено вечером в воскресенье, и в понедельник, 3 апреля, котировки европейского эталонного сорта Brent в ходе биржевых торгов взлетали примерно на 7% до более чем 85 долларов за баррель.
В сокращении добычи участвуют 9 из 23 членов ОПЕК+
На первый взгляд это - очень сильное удорожание нефти. Однако по сути дела цены "всего лишь" вернулись в тот коридор между 80 и 89 долларами, в котором колебались с середины декабря до середины марта, пока не рухнули примерно до 73 долларов под впечатлением банковского кризиса, начавшегося в США и перекинувшегося затем в Европу. Так что инициаторы сокращения добычи своим решением (пока) только восстановили тот уровень, с которым мировая экономика относительно комфортно жила в 1-м квартале 2023 года. Впрочем, уже зазвучали прогнозы цен в 100 долларов.
Вторая бросающаяся в глаза особенность случившегося: о снижении добычи объявили только восемь стран - а не весь нефтяной картель (13 членов) и уж тем более не его расширенный вариант ОПЕК+ (23 участника). К инициатору сокращения Саудовской Аравии присоединились Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Алжир и Габон, а также не входящие в ОПЕК Казахстан и Оман. К этой группе следует прибавить Россию, которая еще в феврале объявила, что с марта снизит свою добычу. Это стало ответом Москвы на введение Западом потолка цен на российскую нефть.
Таким образом, в новом витке искусственного снижения глобального производства участвуют оба лидера ОПЕК+ - Саудовская Аравия и РФ, однако больше половины стран-членов объединения не присоединились к этому добровольному (не обязательному для остальных) ограничению добычи. Свидетельствует ли это о наметившимся расколе в картеле, пока непонятно, но в любом случае, похоже, это очевидный признак существенных разногласий между различными группами его участников.
Встает также вопрос, насколько добровольным является присоединение к сокращению Казахстана, которой вообще-то собирался в 2023 году существенно увеличить нефтяной экспорт в Европу, прежде всего - в Германию, но в транспортном отношении полностью зависит при этом от проходящих по российской территории нефтепроводов "Дружба" (заканчивается в ФРГ) и КТК (идет до порта Новороссийска). Обращает на себя внимание то, что третий постсоветский участник ОПЕК+ - Азербайджан, экспортирующий нефть в обход РФ - в нынешнем сокращении не участвует.
Реакция на банковский кризис или геополитика?
Но главный вопрос, конечно же, в том, почему группа членов картеля во главе с его лидером Саудовской Аравией решила именно сейчас пойти на столь неожиданный шаг, на который еще в конце марта не было и намека. Наоборот, после существенного сокращения добычи в октябре 2022 года представители ОПЕК+ неоднократно подчеркивали намерение сохранять стабильными согласованные тогда квоты до конца 2023 года.
И вот теперь - внезапная смена курса. "Это не предвещает ничего хорошего. Похоже, маленькая группа без предварительных договоренностей с другими провернула свое дельце", - считает сырьевой аналитик немецкого Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).
Предстоящее добровольное сокращение добычи на 1,66 млн баррелей в сутки является "мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности рынка нефти", указывается в официальном сообщении по итогам состоявшегося 3 апреля виртуального совещания ОПЕК+. Это выглядит как прямая реакция на падение нефтяных котировок под впечатлением банковского кризиса и опасений, что он может повлечь за собой в Америке и Европе серьезные экономические проблемы вплоть до рецессии и, соответственно, падение глобального спроса на нефть.
Но почему тогда необходимость в такой мере предосторожности из 23 членов ОПЕК+ усмотрели лишь 9 стран-экспортеров? Тут напрашивается предположение, что Саудовская Аравия, целый ряд арабских стран и Казахстан могли руководствоваться не только и даже не столько экономическими, сколько геополитическими мотивами. А именно: стремлением поддержать Россию в ее борьбе против введенного Западом нефтяного потолка и одновременно ослабить западные страны, вновь подхлестнув весьма болезненную для них инфляцию в ситуации, когда ее темпы стали снижаться.
Новый демарш Саудовской Аравии против США
Казалось бы, зачем экспортерам нефти рубить сук, на котором они сидят, и экономически вредить своим основным покупателям - американцам и европейцам? Возможный ответ: для того, чтобы продемонстрировать им, что для них приоритетным клиентом теперь становится Китай.
Немецкая экономическая газета Handelsblatt указывает, что решение саудовцев дополнительно снизить добычу многими воспринято как новый демарш против Соединенных Штатов. В прошлом году, напоминает издание, президент США Джо Байден в ответ на российскую агрессию против Украины и вызванный ею взлет цен на нефть распорядился выбросить на рынок беспрецедентное количество баррелей из стратегических резервов страны. А прошлой осенью, за месяц до промежуточных выборов в Америке, на которых инфляция была одной из основных тем, картель ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии объявил о существенном снижении добычи, что повлекло за собой волны роста нефтяных котировок.
"И вот теперь новое сокращение добычи опять происходит в щекотливой ситуации. Ведь стратегический нефтяной резерв США (SPR) в результате прошлогоднего вмешательства в рыночные процессы существенно сократился: по данным министерства энергетики, запасы составляют примерно 371 млн баррелей и тем самым примерно половину имеющихся мощностей", - отмечает Handelsblatt.
Издание напоминает, что администрация США планировала начать пополнять резервы при ценах в 60-70 долларов за баррель (в середине марта котировки американского эталонного сорта WTI падали ниже 67 долларов). "Но теперь ОПЕК гонит цены вверх, - указывает газета, - а США уже не имеют возможности проводить интервенции на рынке".
Ответом Америки может стать увеличение экспорта в Европу
Впрочем, США имеют другую возможность способствовать удешевлению энергии и тем самым замедлению инфляции: увеличивать собственную добычу нефти и ее экспорт. Об этом писала недавно немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Новая сила, формирующая цены на нефть".
Основной тезис публикации: американская нефтяная промышленность, долгое время сосредоточенная главным образом на обслуживании внутреннего рынка, в последние годы на фоне бума сланцеквой нефти стремительно увеличивает экспорт и в результате становится все более важным игроком на мировом рынке, где теперь чаще стали ориентироваться на котировки сорта WTI.
Таким образом, нынешнее новое сокращение добычи нефти Россией и ее партнерами по картельному сговору ОПЕК+ может обернуться тем же эффектом, что и прошлогодний отказ РФ от снабжения трубопроводным газом Германии и многих других стран ЕС: ростом доли американских поставок на европейском рынке. И, соответственно, ростом зависимости участников нефтяного картеля от Китая, а также обострением конкуренции между ними в борьбе за китайский рынок.
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