ОПЕК+ сокращает добычу. Это поддержка России и вызов США

Раскол в ОПЕК+? Решение снизить производство нефти поддержали меньше половины членов картеля, но почему это сделал Казахстан? И как на этот удар по странам Запада ответят США?

Апрель начался для мировой экономики с резкого скачка цен на сырую нефть, вызванного неожиданным решением рядя участников картельного сговора ОПЕК+ с мая еще больше снизить ее добычу. О предстоящем сокращении до конца 2023 года было объявлено вечером в воскресенье, и в понедельник, 3 апреля, котировки европейского эталонного сорта Brent в ходе биржевых торгов взлетали примерно на 7% до более чем 85 долларов за баррель.

В сокращении добычи участвуют 9 из 23 членов ОПЕК+

На первый взгляд это - очень сильное удорожание нефти. Однако по сути дела цены "всего лишь" вернулись в тот коридор между 80 и 89 долларами, в котором колебались с середины декабря до середины марта, пока не рухнули примерно до 73 долларов под впечатлением банковского кризиса, начавшегося в США и перекинувшегося затем в Европу. Так что инициаторы сокращения добычи своим решением (пока) только восстановили тот уровень, с которым мировая экономика относительно комфортно жила в 1-м квартале 2023 года. Впрочем, уже зазвучали прогнозы цен в 100 долларов.

Штаб-квартира ОПЕК и ОПЕК+ находится в австрийской столице Вене Фото: Alexey Vitvitsky/SNA/IMAGO

Вторая бросающаяся в глаза особенность случившегося: о снижении добычи объявили только восемь стран - а не весь нефтяной картель (13 членов) и уж тем более не его расширенный вариант ОПЕК+ (23 участника). К инициатору сокращения Саудовской Аравии присоединились Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Алжир и Габон, а также не входящие в ОПЕК Казахстан и Оман. К этой группе следует прибавить Россию, которая еще в феврале объявила, что с марта снизит свою добычу. Это стало ответом Москвы на введение Западом потолка цен на российскую нефть.

Таким образом, в новом витке искусственного снижения глобального производства участвуют оба лидера ОПЕК+ - Саудовская Аравия и РФ, однако больше половины стран-членов объединения не присоединились к этому добровольному (не обязательному для остальных) ограничению добычи. Свидетельствует ли это о наметившимся расколе в картеле, пока непонятно, но в любом случае, похоже, это очевидный признак существенных разногласий между различными группами его участников.

Встает также вопрос, насколько добровольным является присоединение к сокращению Казахстана, которой вообще-то собирался в 2023 году существенно увеличить нефтяной экспорт в Европу, прежде всего - в Германию, но в транспортном отношении полностью зависит при этом от проходящих по российской территории нефтепроводов "Дружба" (заканчивается в ФРГ) и КТК (идет до порта Новороссийска). Обращает на себя внимание то, что третий постсоветский участник ОПЕК+ - Азербайджан, экспортирующий нефть в обход РФ - в нынешнем сокращении не участвует.

Реакция на банковский кризис или геополитика?

Но главный вопрос, конечно же, в том, почему группа членов картеля во главе с его лидером Саудовской Аравией решила именно сейчас пойти на столь неожиданный шаг, на который еще в конце марта не было и намека. Наоборот, после существенного сокращения добычи в октябре 2022 года представители ОПЕК+ неоднократно подчеркивали намерение сохранять стабильными согласованные тогда квоты до конца 2023 года.

И вот теперь - внезапная смена курса. "Это не предвещает ничего хорошего. Похоже, маленькая группа без предварительных договоренностей с другими провернула свое дельце", - считает сырьевой аналитик немецкого Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).

В саудовском порту Рас аль-Хайр идет загрузка нефтяного танкера Фото: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

Предстоящее добровольное сокращение добычи на 1,66 млн баррелей в сутки является "мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности рынка нефти", указывается в официальном сообщении по итогам состоявшегося 3 апреля виртуального совещания ОПЕК+. Это выглядит как прямая реакция на падение нефтяных котировок под впечатлением банковского кризиса и опасений, что он может повлечь за собой в Америке и Европе серьезные экономические проблемы вплоть до рецессии и, соответственно, падение глобального спроса на нефть.

Но почему тогда необходимость в такой мере предосторожности из 23 членов ОПЕК+ усмотрели лишь 9 стран-экспортеров? Тут напрашивается предположение, что Саудовская Аравия, целый ряд арабских стран и Казахстан могли руководствоваться не только и даже не столько экономическими, сколько геополитическими мотивами. А именно: стремлением поддержать Россию в ее борьбе против введенного Западом нефтяного потолка и одновременно ослабить западные страны, вновь подхлестнув весьма болезненную для них инфляцию в ситуации, когда ее темпы стали снижаться.

Новый демарш Саудовской Аравии против США

Казалось бы, зачем экспортерам нефти рубить сук, на котором они сидят, и экономически вредить своим основным покупателям - американцам и европейцам? Возможный ответ: для того, чтобы продемонстрировать им, что для них приоритетным клиентом теперь становится Китай.

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман принимает лидера КНР Си Цзиньпина, декабрь 2022 года Фото: Bandar Al-Jaloud/AFP

Немецкая экономическая газета Handelsblatt указывает, что решение саудовцев дополнительно снизить добычу многими воспринято как новый демарш против Соединенных Штатов. В прошлом году, напоминает издание, президент США Джо Байден в ответ на российскую агрессию против Украины и вызванный ею взлет цен на нефть распорядился выбросить на рынок беспрецедентное количество баррелей из стратегических резервов страны. А прошлой осенью, за месяц до промежуточных выборов в Америке, на которых инфляция была одной из основных тем, картель ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии объявил о существенном снижении добычи, что повлекло за собой волны роста нефтяных котировок.

"И вот теперь новое сокращение добычи опять происходит в щекотливой ситуации. Ведь стратегический нефтяной резерв США (SPR) в результате прошлогоднего вмешательства в рыночные процессы существенно сократился: по данным министерства энергетики, запасы составляют примерно 371 млн баррелей и тем самым примерно половину имеющихся мощностей", - отмечает Handelsblatt.

Издание напоминает, что администрация США планировала начать пополнять резервы при ценах в 60-70 долларов за баррель (в середине марта котировки американского эталонного сорта WTI падали ниже 67 долларов). "Но теперь ОПЕК гонит цены вверх, - указывает газета, - а США уже не имеют возможности проводить интервенции на рынке".

Ответом Америки может стать увеличение экспорта в Европу

Впрочем, США имеют другую возможность способствовать удешевлению энергии и тем самым замедлению инфляции: увеличивать собственную добычу нефти и ее экспорт. Об этом писала недавно немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Новая сила, формирующая цены на нефть".

Добыча сланцевой нефти в американском штате Колорадо Фото: Brennan Linsley/AP Photo/picture alliance

Основной тезис публикации: американская нефтяная промышленность, долгое время сосредоточенная главным образом на обслуживании внутреннего рынка, в последние годы на фоне бума сланцеквой нефти стремительно увеличивает экспорт и в результате становится все более важным игроком на мировом рынке, где теперь чаще стали ориентироваться на котировки сорта WTI.

Таким образом, нынешнее новое сокращение добычи нефти Россией и ее партнерами по картельному сговору ОПЕК+ может обернуться тем же эффектом, что и прошлогодний отказ РФ от снабжения трубопроводным газом Германии и многих других стран ЕС: ростом доли американских поставок на европейском рынке. И, соответственно, ростом зависимости участников нефтяного картеля от Китая, а также обострением конкуренции между ними в борьбе за китайский рынок.

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