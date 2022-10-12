Байден разочарован. Саудовская Аравия играет на руку Кремлю?

После решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти партнерство между США и Саудовской Аравией, похоже, переживает кризис, в то время как РФ может пополнять военный бюджет за счет экспорта энергоносителей.

Реакция президента США Джо Байдена была совершенно однозначной. Принятое 5 октября решение ОПЕК+ о снижении в ноябре добычи нефти на два миллиона баррелей в день, что оценивается примерно в два процента от ежедневного мирового потребления, стало "разочарованием", сказал Байден вскоре после этого решения. И добавил, что оно указывает на существующие "проблемы" - имея в виду Саудовскую Аравию, традиционного союзника США, а также важнейшего члена ОПЕК+.

После этого американский канал CNN процитировал пожелавшего остаться анонимным представителя министерства финансов США, которые счел решение ОПЕК+ "враждебным актом". Отреагировали на это решение и другие представители американских властей: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала ОПЕК+ за "союзничество" с Россией. Чак Шумер, лидер фракции демократов в Сенате США, в своем "Твиттере" назвал решение ОПЕК+ "циничным".

Оскорбление для президента США

11 октября Белый дом объявил, что Байден добивается пересмотра отношений с Саудовской Аравией. А сам президент в эфире CNN заявил, что не будет говорить, какие шаги он намерен предпринять, но пообещал, что "последствия будут".

При этом еще совсем недавно, в июле, Байден посетил Саудовскую Аравию и, несмотря на предыдущие опасения, казалось, что он был в довольно хорошем настроении на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который несколько лет подвергался международному остракизму после убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Президент США Джо Байден во время беседы с Мухаммедом бен Салманом в июле 2022 года в Джидде, Саудовская Аравия. Фото: Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout/AFP

Поездка в страну, которую неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, вызвала значительную критику в США, но для Байдена она была важна: американский президент надеялся на увеличение добычи нефти саудовцами незадолго до промежуточных выборов у себя в стране и в разгар энергетического кризиса и конфронтации с Россией после начала войны в Украине. Однако неожиданное заявление о сокращении добычи стало для него неприятной новостью. Решение Эр-Рияда Байден в сложившейся ситуации может воспринять только как оскорбление. С другой стороны, Владимир Путин, которому экспорт нефти помогает пополнять военный бюджет, скорее всего, расценит это как фактическую поддержку со стороны Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

За четыре недели до промежуточных выборов в Америке снова начали расти цены - ограничение добычи нефти может еще больше усилить их рост. А это, в свою очередь, может значительно снизить шансы на успех демократов Джо Байдена. В Вашингтоне уже подозревают, что Саудовская Аравия, которой предшественник Байдена Дональд Трамп отдавал предпочтение в качестве внешнеполитического партнера, своей политикой в области добычи нефти может даже поспособствовать победе республиканцев на выборах.

Геополитический поворот в сторону РФ?

У Байдена курс ОПЕК вызывает досаду и с точки зрения внешней политики. Планируемое сокращение добычи нефти снижает эффект от западных санкций в отношении РФ, введенных в июне из-за агрессивной войны России против Украины, - речь, в первую очередь, идет об эмбарго на поставки российской нефти. Ожидаемый рост цен на нефть в результате решения ОПЕК может обеспечить России больше денег на мировом рынке, чем она теряет из-за бойкота ЕС.

"Очевидно, что теперь Саудовская Аравия решительно находится по другую сторону того, что Вашингтон считает самой важной разделительной линией в мировой политике", - написал в своем блоге политолог и эксперт по Ближнему Востоку Марк Линч из Университета Джорджа Вашингтона. По одну сторону той линии, о которой пишет Линч, находится Россия, по другую - Украина и ее западные партнеры и сторонники. Саудовская Аравия и страны Персидского залива уже и ранее не поддержали западные государства и не стали присоединяться к санкциям против России. Однако сейчас Саудовская Аравия, возможно, даже совершила "геополитический поворот", пишет в своем "Твиттере" политолог Ульрике Франке из Европейского совета по международным отношениям.

Билял Сааб, директор программы по обороне и безопасности вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI), в интервью DW выразился более осторожно. Теперь Россия, безусловно, будет получать более высокие доходы от продажи нефти, отмечает он, "и это, конечно, не поспособствует тому, чтобы замедлить российские военные действия против Украины".

Саудовская Аравия оправдывается

Саудовская Аравия, в свою очередь, пытается преуменьшить значение решения ОПЕК+ и оправдать его с точки зрения экономической политики. "Нефть не является ни оружием, ни боевым самолетом, ни танком, из которого можно стрелять", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью американской телекомпании Fox News. Близкая к саудовскому правительству газета "Аш-Шарк аль-Аусат" также утверждает, что страны ОПЕК+ в своем решении руководствовались исключительно экономическими мотивами.

Билял Сааб допускает, что Саудовская Аравия хотела послать политический сигнал Вашингтону, но ее решение по добыче нефти отвечало, прежде всего, ее собственным экономическим интересам: для стабильности ситуации в стране и для реализации масштабных экономических и социальных проектов Эр-Рияду необходима гарантированная прибыль от продаж нефти.

Отчуждение между Вашингтоном и Эр-Риядом

Вашингтон и Эр-Рияд уже давно отдалились друг от друга. После иранских атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии страна ощутила себя брошенной на произвол судьбы Соединенными Штатами. А у США вызвало раздражение убийство критика саудовского режима Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году, в котором, по некоторым данным, важную роль сыграл наследный принц Мухаммед бен Салман.

Cтороны также занимают различные позиции по иранской программе вооружений: в то время как США под руководством Байдена вновь делают ставку на переговоры с Тегераном, Саудовская Аравия считает ядерное соглашение, заключенное в 2015 году, недостаточной гарантией против атомного вооружения Ирана. Впрочем, королевство также рассчитывает на дипломатическое решение этого вопроса.

Таким образом, в последние годы два государства все больше отдаляются друг от друга, и их отношения уже не настолько близки, насколько они были на протяжении десятилетий. Билял Сааб из вашингтонского Института Ближнего Востока предполагает, что политическое охлаждение значительно облегчило саудовцам принятие решения о сокращении добычи нефти вопреки американским просьбам и интересам. "Сомневаюсь, что Эр-Рияд принял бы это решение, если бы диалог между американцами и саудовцами в последнее время был более продуктивным", - считает он.

В долгосрочной перспективе решение ОПЕК+ может даже обострить военные отношения между двумя странами, прогнозирует Билял Сааб. В настоящее время вооруженные силы Саудовской Аравии и США тесно сотрудничают. Но без благоприятного политического климата вряд ли возможно их дальнейшее развитие, говорит политолог, ведь "невозможно поддерживать отношения лишь на военном уровне". При этом он считает, что Эр-Рияд будет добиваться улучшения отношений с США - но только после окончания эры Джо Байдена и возможной победы республиканцев на выборах.

Смотрите также: