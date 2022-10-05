  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Эмблема ОПЕК
Фото: RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесГлобальные темы

Страны ОПЕК+ вопреки давлению США снизят добычу нефти

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Путем снижения объемов добычи страны-экспортеры нефти хотят стабилизировать мировые цены на нефть. За три месяц цены на нефть обвалились на 30 процентов.

https://www.dw.com/ru/strany-opek-vopreki-davleniu-ssa-snizat-dobycu-nefti/a-63347320

Страны-экспортеры нефти из организации ОПЕК+, куда входит и Россия, несмотря на обеспокоенность, вызванную высокими ценами на энергоносители, приzяли решение сократить объемы добычи нефти, чтобы как минимум стабилизировать цены. Начиная с ноября, 23 страны-члена ОПЕК+ сократят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщиkа штаб-квартира организации в Вене в среду, 5 сентября.

Это самое крупное сокращение нефтедобычи за долгое время. На фоне угрозы мировой рецессии цены на нефть сократились с июня на 30 процентов - со 120 до 90 долларов за баррель. Администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на ОПЕК+, чтобы заставить ее отказаться от снижения нефтедобычи, но безрезультатно. Байден выразил разочарование решением стран-экспортеров нефти, назвав его "близоруким".

Фактически снижение нефтедобычи будет меньше заявленного, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн баррелей в сутки. В результате квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть она имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. баррелей в сутки, отмечает "Интерфакс".

Смотрите также:

Чем Германия заменит российскую нефть

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Владимир Путин пригрозил ЕС прекратить поставки нефти, газа и мазута. И добавил: "Мерзни, мерзни волчий хвост".
Политика
7 сентября 2022 г.
02:52 мин.
external

Кто взорвал "Северный поток" и выдержат ли Грузия и Казахстан наплыв россиян? DW Новости (27.09.22)

Кто взорвал "Северный поток" и выдержат ли Грузия и Казахстан наплыв россиян? DW Новости (27.09.22)

Три утечки - одна на газопроводе "Северный поток-2" и две - на обеих нитках "Северного потока-1" - были обнаружены в ночь на 26 сентября, северо-восточнее острова Борнхольм. Министерство обороны Дании опубликовало видео бурлящей воды на поверхности. Не исключено, что произошли подводные взрывы.
Политика
27 сентября 2022 г.
29:04 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Россйиский солдат на Запорожской АЭС

Путин подписал указ о захвате Россией Запорожской АЭС

Политика
30 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Экономика и бизнес
50 мин. назад
Окно тюрьмы

Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Заочные суды. Что думают о них белорусы, которым это грозит

Политика
4 октября 2022 г.
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украинский сценарий для Беларуси? Преемники Путина. DW Шоу

Украинский сценарий для Беларуси? Преемники Путина. DW Шоу

Конфликты
4 октября 2022 г.
60:09 мин.
Карикатура: логотип "Твиттера" показывает на Илона Маска и говорит: "Ну вы слышали, что он сморозил?"

Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

Илон Маск высказался о войне в Украине - "Твиттер" в шоке

Политика
4 октября 2022 г.
Мобилизованные в Батайске

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Конфликты
4 октября 2022 г.
Один из пунктов обслуживания газопровода Medgas в Испании

Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

Конфликты
4 октября 2022 г.
На главную страницу