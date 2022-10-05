Страны ОПЕК+ вопреки давлению США снизят добычу нефти

Путем снижения объемов добычи страны-экспортеры нефти хотят стабилизировать мировые цены на нефть. За три месяц цены на нефть обвалились на 30 процентов.

Страны-экспортеры нефти из организации ОПЕК+, куда входит и Россия, несмотря на обеспокоенность, вызванную высокими ценами на энергоносители, приzяли решение сократить объемы добычи нефти, чтобы как минимум стабилизировать цены. Начиная с ноября, 23 страны-члена ОПЕК+ сократят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, сообщиkа штаб-квартира организации в Вене в среду, 5 сентября.

Это самое крупное сокращение нефтедобычи за долгое время. На фоне угрозы мировой рецессии цены на нефть сократились с июня на 30 процентов - со 120 до 90 долларов за баррель. Администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на ОПЕК+, чтобы заставить ее отказаться от снижения нефтедобычи, но безрезультатно. Байден выразил разочарование решением стран-экспортеров нефти, назвав его "близоруким".

Фактически снижение нефтедобычи будет меньше заявленного, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн баррелей в сутки. В результате квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть она имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. баррелей в сутки, отмечает "Интерфакс".

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