ЕЦБ ударил по инфляции. Что будет с нефтью и курсом евро?

Лучше спад экономики, чем рост цен? Резкое повышение базовой ставки в еврозоне увеличивает угрозу рецессии и нового долгового кризиса в ЕС, но может сбить цены на энергию и сырье.

Европейский центральный банк дал рекордный ответ на рекордную инфляцию. 8 сентября руководство ЕЦБ повысило ключевую ставку в еврозоне сразу на 0,75 процентного пункта (или на 75 базисных пунктов). Столь резкого ужесточения своей денежно-кредитной политики европейский регулятор еще ни разу не предпринимал за всю историю единой валюты ЕС.

Базовая ставка в еврозоне все еще ниже, чем в США

Накануне, 7 сентября, на столь же решительный шаг пошел Центральный банк Канады. А до этого, в июне и июле, Федеральная резервная система США (ФРС), американский аналог центробанка, даже два раза подряд повышала базовый процент все на те же 0,75 п.п., хотя обычным считается изменение на 0,25 п.п. Так что ЕЦБ не одинок в своей решимости.

Отличие в том, что в Канаде та ключевая ставка, по которой коммерческие банки одалживают деньги у центробанка, чтобы затем с определенной наценкой выдавать их в виде кредитов предприятиям и населению, достигла уже 3,25%. В США эта ставка, играющая ключевую роль в регулировании находящейся в обращении денежной массы, находится в диапазоне 2,25-2,5%.

А в еврозоне она составила после нынешнего повышения 1,25%. Таким образом, кредитная политика Европейского центрального банка все еще остается сравнительно мягкой, а деньги в Европе, соответственно, дешевыми.

ЕЦБ проспал инфляцию?

Вот почему в СМИ часто можно встретить утверждение, что в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне проспали всплеск инфляции в еврозоне. Речь не о том, что там не заметили, как темпы роста цен достигли рекордных в истории валюты евро 9,1%, хотя оптимальным уровнем для здорового развития экономики считаются 2% годовых. Главу банка Кристин Лагард и ее коллег упрекают в том, что они недооценили инфляционную динамику и слишком долго медлили.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне Фото: Daniel Roland/AFP

Однако их нерешительность имела совершенно определенную причину. ЕЦБ для того целое десятилетие держал свою базовую ставку вблизи нулевой отметки, а с 2016 года и просто на нуле, чтобы дать наиболее закредитованным странам еврозоны время и возможность стабилизировать свои финансы и снизить государственные долги. Эту же цель преследовала и программа широкомасштабной покупки гособлигаций стран еврозоны, официально завершенная в июне 2022 года, хотя руководство банка сохранило возможность возобновить ее в ином виде.

Короче говоря, политика сверхдешевых денег (или "запуск печатного станка") имела целью предотвратить повторение острого долгового кризиса начала 2010-х годов и проводилась в интересах главным образом таких стран, как Греция, Испания, Португалия и особенно Италия.

Опасность рецессии и нового долгового кризиса в ЕС возросла

Поэтому ЕЦБ лишь 21 июля 2022 года рискнул поднять ставку с 0% до 0,5%, тогда как ФРС еще в марте начала быстро ужесточать свою денежно-кредитную политику. Однако дальнейший разгон европейской инфляции в августе уже не оставил Кристин Лагард иного выбора, хотя представители Италии и Греции в руководстве регулятора ратовали, по сообщениям СМИ, за более умеренное повышение (тогда как представители Германии и Нидерландов выступали как раз за большой шаг на 0,75 п.п.).

После 8 сентября рецессия в еврозоне стала более вероятной Фото: Torsten Sukrow/Sulupress/picture alliance

Принятое теперь единогласное, как подчеркивают в ЕЦБ, решение, по сути дела, означает, что европейский регулятор, как и центральные банки других западных стран, решил действовать по принципу "лучше спад экономики, чем рост цен". Ведь повышение ставки - это не что иное, как целенаправленная мера по снижению деловой и потребительской активности путем увеличения стоимости кредитных ресурсов. А резкое повышение ставки, в свою очередь, в СМИ нередко описывают публицистическим выражением "удушение экономической конъюнктуры". Но если замедляется или даже становится отрицательным рост ВВП, то, как правило, замедляется и инфляция.

Таким образом, после 8 сентября стала более вероятной рецессия в еврозоне и во всем Евросоюзе. Опасность такой рецессии нарастала в последние месяцы прежде всего по причине чрезвычайного удорожания энергоносителей, особенно газа, из-за чего выросли издержки промышленности и дополнительные расходы потребителей. Именно дороговизна энергии стала также главной причиной всплеска инфляции, хотя и далеко не единственной.

Цены на нефть уже сильно упали

Поскольку экономические спады обычно ведут к снижению спроса на энергию и в целом на сырье, ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ, по идее, повышает шансы на удешевление энергоносителей. А чем быстрее и сильнее упадут цены на нефть и газ, тем скорее в еврозоне начнет замедляться инфляция. Снижение ее темпов, в свою очередь, может предотвратить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики и тем самым уменьшить опасность рецессии.

Здание штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте на берегу реки Майн Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Бросается в глаза, что в первых числах сентября на фоне усиливающихся опасений рецессии в США и Европе и в преддверии ожидавшегося многими участниками рынка резкого повышения ставки ЕЦБ заметно ускорилось начавшееся еще в июне снижение мировых цен на нефть. В результате баррель европейского сорта Brent, за который в начале лета давали 124 доллара, а в конце августа около 105 долларов, подешевел к 8 сентября примерно до 87,5 долларов.

Тем самым котировки нефти, подчеркнем это, вернулись сейчас на тот уровень, на котором они были в январе 2022 года, до российского вторжения в Украину и до объявления странами Запада нефтяного эмбарго против России. Тем временем мировые цены на алюминий упали на самый низкий уровень с начала 2021 года, а медь стоит сейчас как в конце пандемийного 2020 года.

Почему курс евро в этом году так сильно упал

Правда, непосредственно после решения ЕЦБ котировки нефти несколько выросли, а 9 сентября в ходе торгов дошли до уровня примерно в 91 доллар. Одно из объяснений этой не совсем хрестоматийной реакции: рынок компенсирует тем самым снижение курса доллара, из-за чего нефть стала более дешевой для обладателей других валют, прежде всего - евро.

А европейская денежная единица, действительно, продемонстрировала классическую реакцию на повышение базовой ставки: она укрепилась. И тем самым вновь подтвердила, что для обменного курса двух важнейших в мире резервных валют - доллара и евро, как и для других валютных пар, первостепенное значение имеют именно уровни процентных ставок.

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл Фото: Olivier Douliery/AFP

Иначе никак не объяснить, почему к началу сентября не только курс евро к доллару упал на самый низкий уровень за 20 лет, но и японская иена опустилась до отметок 24-летней давности, а британский фунт стерлингов вообще вернулся к котировкам 1985 года. На всех этих валютах сказался переток денежных средств в долларовое пространство, поскольку сильно выросший уровень ставок в США повысил доходность американских государственных облигаций и других финансовых инструментов.

То, что ФРС намерена решительно повышать ставки для обуздания инфляции, стало ясно еще в феврале. Тогда же и началось последовательное снижение курса евро к доллару, который опустился с уровня примерно в 1,14 в начале года до паритета 1:1 в июле, после чего стал колебаться вокруг этой знаковой отметки.

По времени это совпало с войной в Украине и резким обострением энергетического кризиса в Евросоюзе, а потому в России широко распространено мнение, что главной причиной нынешней девальвации европейской валюты стали санкции ЕС против РФ. Война, санкции и энергетические проблемы, несомненно, сыграли свою роль, и все же основной причиной ослабления евро, иены и фунта стало усиление доллара.

ФРС вскоре продолжит быстрое повышение ставки

Но стоило теперь ЕЦБ сократить разрыв между уровнями ставок в еврозоне и в США, как курс евро, опустившийся в начале недели ниже 0,99, в пятницу, 9 сентября, поднялся до примерно 1,01. Впрочем, укрепление европейской валюты вряд ли окажется сильным и продолжительным, ведь уже 21 сентября руководство ФРС на своем очередном заседании, скорее всего, вновь поднимет ставки, причем не исключено, что опять, в третий раз подряд, на 0,75 п.п.

В таком случае не только в США усилятся опасения, что высокие ставки задушат экономический рост. Перспектива рецессии станет еще более реальной и в Европе. В то же время можно исходить из того, что растущий пессимизм предприятий и потребителей поможет центробанкам по обе стороны Атлантики сбить цены на нефть и другие энергоносители, а тем самым и инфляцию. Другого, менее болезненного способа замедлить ее темпы у регуляторов денежно-кредитной политики в данный момент нет.

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