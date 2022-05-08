Цены на нефть снижаются. На рынке сырья боятся рецессии и обвала спроса

Цена нефти европейского эталонного сорта Brent упала ниже знаковой отметки в 100 долларов. Это произошло 13 июля сразу после того, как из Вашингтона пришло сообщение, что уровень инфляции в Соединенных Штатах достиг 9,1%. Эксперты не ожидали столь высокого показателя.

Если учесть, что еще 30 июня баррель Brent стоил 116 долларов, а в первую неделю марта на фоне начавшейся широкомасштабной войны России против Украины цена взлетала до 130 долларов, то вырисовывается довольно очевидный нисходящий тренд. Иными словами, главный на планете энергоноситель дешевеет. Во всяком случае сейчас.

J.P.Morgan Chase и Citigroup дают противоположные прогнозы по нефти

JP Morgan Chase прогнозирует рост цен на нефть

Котировки Brent вот уже неделю колеблются вокруг стодолларовой отметки, и 13 июля они уже в третий раз пробили ее вниз (до этого 6 и 12 июля), что повышает вероятность дальнейшего снижения. Хотя бы потому, что это может стать сигналом спекулянтам усилить игру на понижение.

Конечно, вовсе не исключено, что нынешнее снижение окажется всего лишь временным явлением и котировки нефти вновь пойдут вверх. Так, в первых числах июля немалый резонанс в СМИ вызвал прогноз американского банка J.P.Morgan Chase. Его эксперты подсчитали, что цена барреля Brent может взлететь до 190 долларов, а в худшем сценарии даже до 380 долларов, если Москва в ответ на попытку Запада ввести предельную цену на российскую нефть резко сократит ее экспорт.

Citigroup считает, что цена нефти может упасть до 65 долларов к концу года

Впрочем, буквально на следующий день другой именитый американский банк, Citigroup, выступил с совершенно иным прогнозом: в случае глобальной рецессии цена нефти может упасть до 65 долларов к концу этого года и до 45 долларов в конце следующего. Причем это произойдет, подчеркивается в исследовании аналитиков банка, даже в условиях европейского эмбарго на российскую нефть, которое скорее будет способствовать росту цен.

На сырьевом рынке боятся рецессии из-за борьбы с инфляцией

Ключевое слово здесь: глобальная рецессия. На сырьевых рынках усиливаются опасения нового всемирного экономического кризиса. Именно эти страхи, по мнению самых разных западных специалистов и СМИ, стали сейчас главной причиной снижения цен - причем не только на нефть, но и, к примеру, на медь. Котировки этого цветного металла, широко используемого в многочисленных производствах, а потому считающегося весьма точным индикатором состояния экономической конъюнктуры, упали 13 июля до самого низкого уровня за полтора года.

На Чикагской товарной бирже торгуют различными видами сырья, в том числе и медью

В статье "Экономика Запада: тревожная ситуация из-за инфляции и борьбы с ней" DW уже подробно описывала парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию, когда на фондовых и сырьевых рынках одновременно опасаются как бурного роста цен, так и предпринимаемых против него решительных мер.

Если коротко: чрезмерная дороговизна энергоносителей, особенно нефти и таких нефтепродуктов, как бензин, дизель, керосин, обычно ведет к всплеску инфляции, для борьбы с ней центральным банкам приходится резко повышать свои базовые ставки, это ведет к удорожанию кредитов в коммерческих банках, в результате бизнес сокращает производство, а население - потребление, и происходит замедление экономического роста, которое может обернуться спадом, рецессией. Если совсем коротко: стремясь задушить инфляцию, центральные банки рискуют задушить и конъюнктуру.

Новое резкое повышение ставки ФРС скажется и на Европе

Именно такое развитие событий и беспокоит сейчас рынки. Инвесторы опасаются, что на самую высокую за последние четыре десятилетия инфляцию Федеральной резервной системе США (ФРС) придется ответить самыми жесткими за последние три десятилетия мерами. Отсюда и столь бурная реакция на публикацию 13 июля данных об американской инфляции.

Глава ФРС США Джером Пауэлл объявляет о самом резком за почти 30 лет повышении ставки

Ведь теперь все более вероятным становится сценарий, при котором руководство ФРС на своем очередном заседании 26 и 27 июля вновь поднимет ставку сразу на 0,75 процентного пункта, как оно уже поступило 15 июня, а до этого не делало с 1994 года. Есть серьезные опасения, что после столь радикальной меры крупнейшая в мире американская экономика скатится в рецессию, поскольку кредитные средства для многих участников хозяйственной деятельности и потребителей окажутся непосильно дорогими.

Если в США разразится кризис, это ускорит торможение в Германии, для которой Соединенные Штаты - главный экспортный рынок (если не считать в целом страны Европейского Союза). А если в рецессию впадет крупнейшая в Европе немецкая экономика, то остальным членам ЕС будет трудно избежать спада. В свою очередь, в условиях спада падает потребление нефти, тем более что девальвация европейской валюты до курса 1:1 к американской (во многом результат политики ФРС) автоматически ведет к удорожанию этого продаваемого за доллары энергоносителя для европейских потребителей. И, соответственно, к снижению спроса на него.

Остановка "Северного потока" усиливает вероятность рецессии в ЕС

В этой связи весьма показательно, что остановка с 11 июля поставок российского газа по "Северному потоку" из-за десятидневных плановых профилактических работ на этом газопроводе привела не к росту, а к снижению нефтяных цен, хотя в условиях усилившейся нехватки газа немало промышленных потребителей стремятся перейти на другие энергоносители, прежде всего на нефть.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему цен на нефть и газ

Однако участники рынка под иным углом зрения посмотрели на временное прекращение российских поставок по трубе на Балтике и на тревожные разговоры о возможности ее полной остановки. Они сочли, что обострение дефицита газа и дальнейший рост цен на него существенно повышают вероятность рецессии в Германии. А раз так, то многие предпочли продавать фьючерсы на нефть, а не покупать.

Так что если в Кремле, из чего исходят многие наблюдатели, устраивают различные манипуляции с поставками газа в ЕС специально для того, чтобы запугать европейцев промышленным кризисом из-за нехватки топлива и тем самым заставить их пересмотреть свой курс на поддержку Украины и снять введенные против РФ санкции, то Москва, возможно, получит неожиданный эффект: пойдут вниз цены на главный экспортный товар России, который ей и так уже приходится продавать Индии и Китаю с большими скидками.

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