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Европейский центральный банк (ЕЦБ)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) эмитирует евро, общую валюту 19 стран ЕС, входящих в зону евро. Главная цель ЕЦБ - поддержание ценовой стабильности в еврозоне. Его штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) является официальным органом Европейского Союза. ЕЦБ эмитирует евро, общую валюту 19 стран ЕС, входящих в зону евро. Главная цель ЕЦБ - поддержание ценовой стабильности в еврозоне. Банк вырабатывает и осуществляет кредитно-денежную политику и является главным надзорным органом за деятельностью банков в еврозоне. ЕЦБ был создан в 1998 году, его штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне.

ЕЦБ: Европейским дочкам Сбербанка грозит банкротство

ЕЦБ: Европейским "дочкам" Сбербанка грозит банкротство 28.02.2022

Cанкции ЕС в адрес России за ее вторжение в Украину вызвали отток депозитов из Sberbank Europe AG в Австрии и его "дочек" в Хорватии и Словении. Австрийский регулятор FMA наложил мораторий на платежи.
ЕЦБ предупредил европейские банки об угрозе кибератак из России

ЕЦБ предупредил европейские банки об угрозе кибератак из России 10.02.2022

К отражению возможных атак хакеров из РФ банковские системы готовят финансовые регуляторы не только в Европе, но и в США.
Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет

Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет 01.10.2021

В сентябре годовая инфляция в зоне евро составила 3,4%, сообщает Eurostat. Энергоносители подорожали на 17,4%, продукты - на 2,1%. ЕЦБ называет рост временным и связывает с пандемией.
Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне

Глава ЕЦБ не видит риска роста инфляции в еврозоне 27.09.2021

Резкий рост цен в еврозоне - временное явление. Нет оснований полагать, что инфляция будет выше, чем ожидалось, полагает глава ЕЦБ Кристин Лагард. Однако банки Германии ожидают роста инфляции.
Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте

Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте 09.04.2020

В январе 2020-го более 440 млн самых крупных евробанкнот находилось в обороте, установил ЕЦБ. В 2019 году центробанк ФРГ получил обратно банкноты в 500 евро на 14 млрд из ожидаемого объема в 160 млрд.
Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка

Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка 18.10.2019

Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
Главой МВФ избрана экономист из Болгарии Кристалина Георгиева

Главой МВФ избрана экономист из Болгарии Кристалина Георгиева 26.09.2019

Экс-еврокомиссар по бюджету Георгиева сменит в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, выдвинутую на пост председателя Европейского Центробанка.
Представитель Всемирного банка Георгиева номинирована на пост главы МВФ

Представитель Всемирного банка Георгиева номинирована на пост главы МВФ 02.08.2019

У Кристалины Георгиевой есть все навыки для успешного руководства Международным валютным фондом, заявил министр финансов Франции. Ранее главу МВФ Кристин Лагард выдвинули на пост председателя ЕЦБ.
Европейский центральный банк представил новые банкноты в 100 и 200 евро

Европейский центральный банк представил новые банкноты в 100 и 200 евро 17.09.2018

Обновленные купюры серии "Европа" номиналом 100 и 200 евро поступят в обращение весной 2019 года. Они оснащены дополнительными степенями защиты.

Как выглядят новые купюры 100 и 200 евро (фото)

Как выглядят новые купюры 100 и 200 евро (фото) 17.09.2018

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил купюры нового образца достоинством в 100 и 200 евро, обладающие лучшей защитой от подделок, чем действующие.

ЕЦБ подключил Европейский суд к делу Римшевича

ЕЦБ подключил Европейский суд к делу Римшевича 06.04.2018

Главу Центрального банка Латвии обвиняют в коррупции и отстранили от должности. Европейский центральный банк пытается разобраться в ситуации с помощью Европейского суда.
ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне

ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 14.12.2017

Политика нулевой ставки рефинансирования в еврозоне продолжается. Инфляция медленно растет, но, по прогнозу ЕЦБ, желанных темпов не достигнет до 2020 года.

Суд в Карлсруэ отверг жалобу на участие бундесбанка в программе ЕЦБ по скупке облигаций

Суд в Карлсруэ отверг жалобу на участие бундесбанка в программе ЕЦБ по скупке облигаций 18.10.2017

Истцы требовали незамедлительно запретить бундесбанку участвовать в программе ЕЦБ по скупке облигаций стран еврозоны. Конституционный суд ФРГ отказался вынести частное определение по данному иску.
Сбербанк уйдет из ряда стран Европы

Сбербанк уйдет из ряда стран Европы 22.09.2017

Причинами решения глава банка Герман Греф называет сложность работы в условиях санкций ЕС и надзора Европейским центральным банком.
Уровень инфляции в еврозоне достиг 1,5%, но все еще ниже цели ЕЦБ

Уровень инфляции в еврозоне достиг 1,5%, но все еще ниже цели ЕЦБ 18.09.2017

Несмотря на все усилия, ЕЦБ пока не удается приблизить инфляцию в еврозоне к среднему показателю 2 процента.
Страны ЕС сэкономили почти триллион евро благодаря политике ЕЦБ

Страны ЕС сэкономили почти триллион евро благодаря политике ЕЦБ 24.07.2017

Выгодная экономическая политика Европейского центрального банка позволила странам-членам ЕС сохранить почти триллион евро за последние 9 лет. Несмотря на это, ЕЦБ призывает европейские государства к осторожности.
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