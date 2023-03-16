Устоит ли Credit Suisse, или Банки опять лихорадит

Могут ли проблемы в Credit Suisse вызвать новый мировой банковский кризис? О трудностях второго крупнейшего финансового института Швейцарии было известно уже несколько лет, но после краха за последние 7 дней американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital этот вопрос стал особенно сильно беспокоить инвесторов по всему миру.

Credit Suisse и "эффект домино"

В принципе, Credit Suisse входит в 30 крупнейших системообразующих банков мира, и его коллапс наверняка вызвал бы "эффект домино" во всей мировой банковской системе. С другой стороны, это прекрасно понимают финансовые регуляторы, которые ни при каких условиях не готовы допустить повторения истории Lehman Brothers - американского банка, обанкротившегося в 2008 году, что спровоцировало мировой банковский кризис 2007-2008 годов.

Историческое здание Credit Suisse в Цюрихе (фото из архива) Фото: picture alliance/KEYSTONE

Поэтому финансовые власти в этот раз действуют оперативно. Уже вечером в среду, 15 марта, Национальный банк Швейцарии объявил, что поддержит Credit Suisse, открыв ему кредитную линию в размере 51 млрд евро. В четверг утром стало известно, что предложение было принято. А к середине дня четверга свою роль в стабилизации рынков сыграл и Европейский центральный банк. В последние дни аналитики опасались, что из-за нынешнего всплеска банковской лихорадки ЕЦБ откажется от своих планов решительно бороться с инфляцией в Европе и ускоренными темпами повышать учетные ставки. Такое решение лишь подтвердило бы опасения мировых рынков, указал Клеменс Фюст (Clemens Fuest), глава расположенного в Мюнхене научно-исследовательского института ifo.

Но нет: Европейский центральный банк продемонстрировал твердость, решительно повысил 16 марта учетную ставку на 50 базисных пунктов и таким образом дал финансовым рынкам сигнал, что ситуация в банковском секторе не является критической.

Акционер Credit Suisse отказался поддержать банк

Проблемы Credit Suisse длятся уже не первый год. Банк сотрясают скандалы из-за сотрудничества с подозрительными бизнес-партнерами, которые обанкротились и привели к возникновению у Credit Suisse огромных убытков. Это, в свою очередь, привело к массовому оттоку средств из финансового института, стабильность которого стала вызывать опасения: только за прошлый год его клиенты вывели со своих счетов около 123 млрд швейцарских франков (около 126 млрд евро). Картину довершали частые смены руководства финансово-кредитного института и неэффективная внутренняя структура. Ну, а когда на фоне краха американских банков крупнейший акционер Credit Suisse - Saudi National Bank - в среду отказался предоставлять банку дополнительные средства, котировки акций Credit Suisse в одночасье рухнули на 30%, обновив исторический минимум.

Нынешний глава Credit Suisse Ульрих Кёрнер (фото из архива) Фото: Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance

Как будут развиваться события дальше? После вмешательства центральных банков Швейцарии и еврозоны мировые биржи несколько успокоились. Системные проблемы у Credit Suisse однако никуда не исчезли. Особенность этого банка в том, что его санация сильно запоздала, отмечает Ханс-Петер Бургхоф (Hans-Peter Burghof), ученый из Университета Хоэнхайма. Другие проблемные банки, говорит он, "например, Deutsche Bank или Commerzbank, уже преодолели этот тяжелый период" и находятся в намного более выгодной ситуации. Серьезных угроз их стабильности нет, подчеркнул, выступая по телевидению Германии, и министр финансов страны Кристиан Линднер (Christian Lindner).

С ним согласен и эксперт Франкфуртской школы финансов и менеджмента Кристоф Шаласт (Christoph Schalast). Более того, крах трех американских банков и проблемы Credit Suisse могут даже повысить привлекательность банковской системы ФРГ у немецких и иностранных инвесторов. Ну, а что касается будущего Credit Suisse, то, по мнению эксперта, все будет зависеть от доверия к банку его клиентов. В четверг котировки его акций, пережившие накануне рекордное падение, несколько выросли.

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