Минфин уверен в стабильности финансовой системы Германии

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) уверен в стабильности финансовой системы Германии, несмотря на обвал акций швейцарского Credit Suisse и нескольких американских банков. "Мы можем со всей ясностью заявить: германская кредитная система - частные банки, сберкассы, кооперативные институты - стабильна", - сказал он в интервью медиакомпании ARD вечером в среду, 15 марта.

По словам Линднера, федеральное правительство находится в постоянном интенсивном контакте со всеми сторонами. Министр также отметил, что в лице Федерального управления финансового надзора (Bafin) Германия располагает эффективным финансовым надзорным органом. "Немецкий федеральный банк (Bundesbank) тоже имеет традиции в сфере обеспечения стабильности", - указал он.

В настоящее время эксперты испытывают серьезные опасения по поводу стабильности международной банковской системы, а целый ряд кредитных учреждения в США и Европе находятся под давлением, отмечает агентство AFP. Это произошло после банкротства в США двух банков, что вызвало страхи по поводу дальнейшей цепной реакции и, как следствие, обвал курсов акций многих европейских банков.

Credit Suisse попросит денег у швейцарского нацбанка

Одним из пострадавших европейских банков стал швейцарский Credit Suisse. 15 марта его акции обвалились в Цюрихе более чем на 30 процентов - до рекордно низкого уровня. В попытке сохранить ликвидность Credit Suisse в рамках "решительных мер по превентивному усилению" одолжит у Швейцарского национального банка (SNB) до 50 млрд швейцарских франков (50,7 млрд евро), сообщила дирекция Credit Suisse утром в четверг, 16 марта.

В сообщении отмечается, что дополнительная ликвидность позволит банку обеспечить базовые операции и оказать поддержку клиентам. В Credit Suisse подчеркнули, что запланированный заем "в полной мере обеспечен первоклассными имущественными ценностями".

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