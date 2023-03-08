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Сергей Ролдугин
Сергей Ролдугин (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаШвейцария

Швейцарским банкирам грозит тюрьма из-за денег друга Путина

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

В Цюрихе открылся процесс по делу о банковских счетах, принадлежавших крестному одной из дочерей Путина Сергею Ролдугину. Сотрудников банка обвиняют в том, что они не проверили, кому на самом деле принадлежат деньги.

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В швейцарском Цюрихе в среду, 8 марта, начался судебный процесс по делу о финансовых средствах из окружения президента России Владимира Путина. Прокуратура обвиняет четырех сотрудников швейцарской дочки "Газпромбанка" в том, что они без должной проверки открыли и управляли счетами российского музыканта Сергея Ролдугина, которого в Москве называют "кошельком Путина".

Согласно материалам дела, у сотрудников банка было достаточно оснований полагать, что Ролдугин - всего лишь подставное лицо, и деньги на самом деле принадлежат не ему. "Все имеющиеся данные говорят о том, что Сергей Ролдугин не являлся подлинным бенефициаром имущества", - заявил представитель прокуратуры, указав, что на счетах находилось около 30 млн швейцарских франков - сумма, которая едва ли может принадлежать музыканту.

Четверо подсудимых отвергают все обвинения и настаивают на оправдательном приговоре. В 2014 году в отделении "Газпромбанка" в Цюрихе были открыты два счета, бенефициаром которых значится виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся по сведениям СМИ, крестным одной из дочерей Путина. Ролдугин был включен в санкционный список вскоре после российского вторжения в Украину в конце февраля прошлого года.

Линия защиты

В Швейцарии банки по закону обязаны отклонять или прекращать деловые контакты в случаях, когда имеются серьезные основания сомневаться в личности делового партнера. По версии прокуратуры, обвиняемые не провели необходимой проверки и оставили счета открытыми до сентября 2016 года.

Между тем представитель защиты заявил в суде, что как раз близость Ролдугина к властным кругам в России делает принадлежность денег на спорных счетах именно ему весьма правдоподобной. У доверенных лиц Кремля гораздо больше доступа к имуществу, чем у обычных граждан, аргументировал он.

Адвокат также указал, что сомнений в личности бенефициара банковского счета недостаточно для вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса. "Доказательств того, что Сергей Ролдугин не был бенефициаром счетов, нет", - подчеркнул он.

Смотрите также:

Путин, Ролдугин и "русская прачечная"

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