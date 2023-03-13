США гарантируют безопасность вкладов в банке-банкроте SVB

Клиенты обанкротившегося банка SVB и банка Signature будут иметь полный доступ к своим вкладам, говорится в заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Фонда страхования вкладов.

Клиенты обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) с 13 марта будут иметь доступ к своим вкладам в полном объеме. Это следует из совместного заявления Федеральной резервной системы, Фонда страхования вкладов (FDIC) и министерства финансов США, обнародованного в ночь на понедельник, 13 марта.

"В связи с решением по банку Silicon Valley Bank налогоплательщики не должны терпеть убытки", - говорится в этом документе. Несколькими часами ранее, 12 марта, министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула в интервью телеканалу CBS , что власти США не намерены спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank по примеру того, как были спасены крупные системообразующие банки во время финансового кризиса 2008 года, однако Минфин США работает над тем, как оказать поддержку вкладчикам и обеспечить их нужды.

Йеллен указала, что все выходные дни работала с банковскими регуляторами США над поиском решения проблем, вызванных банкротством банка SVB, однако отказалась на тот момент сообщать более конкретные детали. При этом она напомнила, что после финансового кризиса 2008 года в стране были введены новые механизмы контроля, улучшающие надзор за капиталом и ликвидностью, и что во время пандемии коронавируса банковская система США доказала свою устойчивость.

Сейчас Минфин США хочет убедиться, что "проблемы, существующие у одного банка, не перекинутся на другие, здоровые банки", добавила Джанет Йеллен.

Гарантии вкладчикам банка Signature Bank

В заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Фонда страхования вкладов по поводу гарантий для вкладчиков SVB указывается, что те же меры распространятся и на банк Signature Bank в Нью-Йорке, который был закрыт лицензирующим органом штата 12 марта. Все вкладчики этого учреждения также получат компенсацию.

Это важные меры по защите экономики США путем укрепления доверия населения к американской банковской системе; банковская система США остается устойчивой, стоящей на прочном фундаменте, подчеркивается в заявлении.

Джо Байден выступит с заявлением о банкротстве банка SVB

Президент США Джо Байден объявил, что утром 13 марта он сделает заявление по поводу ситуации вокруг банкротства банка SVB. "Американский народ и американские предприятия могут быть уверены, что их банковские депозиты будут доступны, когда они им потребуются", - добавил глава Белого дома, указав, что планирует усилить систему надзора за крупными банками в стране.

Также Байден пообещал приложить усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вызвал "этот хаос".

Банкротство банка SVB в США

Банк SVB являлся 16-м по величине в США. 11 марта калифорнийский цифровой регулятор объявил о его банкротстве. В проспекте для инвесторов руководство банка пояснило, что ему необходимо компенсировать убытки в объеме 1,8 млрд долларов, которые банк понес в результате продажи части портфеля своих активов.

Как отмечает агентство Reuters, банкротство банка SVB в США, ставшее одним из крупнейших со времен финансового кризиса 2008 года, "вызвало беспокойство по всему миру". Поскольку этот финансовый институт специализировался на финансировании технологических предприятий, многие стартапы оказались под сильным давлением, пояснило агентство.

Смотрите также: