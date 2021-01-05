 Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег | Новости из Германии о Германии | DW | 05.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег

Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение.

Конверт с банкнотами

Более 30 банков в Германии находятся под интенсивным наблюдением, чтобы не допустить возможности отмывания денег. Речь идет "о пестрой смеси" финансовых институтов из различных областей, заявил представитель Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Торстен Пёцш (Torsten Pötzsch) деловому изданию Börsen-Zeitung во вторник, 5 января.

Об этой процедуре стало известно около года назад. За это время число банков, по отношению к которым ее применяют, незначительно выросло.

"Если считать Германию настоящим раем для отмывания денег, то в раю становится все менее уютно", - отметил Пёцш. В целом финансовый сектор ФРГ хорошо подготовлен к борьбе с такими преступлениями благодаря улучшенному обмену информацией, большей осведомленности о рисках и расширению ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU). Однако уровень угрозы остается высоким, добавил эксперт.

Смотрите также:

  • Снегопад из денег

    Деньги и немцы

    Денежный снегопад

    У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

  • Уголь

    Деньги и немцы

    Деньги - в печку

    Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

  • Гравий

    Деньги и немцы

    Звон монет

    Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

  • Пластелин

    Деньги и немцы

    Слепила из того, что было...

    Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

  • Мох

    Деньги и немцы

    Зеленые, но не баксы

    Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

  • Мыши

    Деньги и немцы

    Еще один оттенок серого

    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

    Такие гроши

    Что общего у лягушек или жаб с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

    Деньги и немцы

    Размер имеет значение

    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

    Деньги и немцы

    Fuffi и Hunni

    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


Смотреть видео 03:12

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank

Контекст

Громкие скандалы с Deutsche Bank: нарушения, штрафы, секретные данные

За 150-летнюю историю крупнейшего коммерческого банка Германии он был вовлечен в разного рода скандалы. Последний разразился после публикации досье FinCEN. DW - о самых резонансных делах.  

Как Испания перестала быть "прачечной для грязных денег" из России

Испания, которая еще недавно считалась идеальным местом для отмывания российских денег, стала жестко преследовать подобные деяния. DW о том, как и почему это произошло.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России?  

О хромой утке Меркель и отмывании денег: интервью с членом Европарламента - Conflict Zone на русском  

Реклама

Самые читаемые

Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства в Германии  

Коронавирус: в Турции изобрели прибор для выявления ковида за десять секунд  

В Чехии запустили продолжение "Северного потока - 2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно