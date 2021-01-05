Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег

Более 30 банков в Германии находятся под интенсивным наблюдением, чтобы не допустить возможности отмывания денег. Речь идет "о пестрой смеси" финансовых институтов из различных областей, заявил представитель Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Торстен Пёцш (Torsten Pötzsch) деловому изданию Börsen-Zeitung во вторник, 5 января.
Об этой процедуре стало известно около года назад. За это время число банков, по отношению к которым ее применяют, незначительно выросло.
"Если считать Германию настоящим раем для отмывания денег, то в раю становится все менее уютно", - отметил Пёцш. В целом финансовый сектор ФРГ хорошо подготовлен к борьбе с такими преступлениями благодаря улучшенному обмену информацией, большей осведомленности о рисках и расширению ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU). Однако уровень угрозы остается высоким, добавил эксперт.
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Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр