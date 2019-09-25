Громкие скандалы с Deutsche Bank: нарушения, штрафы, секретные данные

Последние пару лет были относительно спокойными для крупнейшего коммерческого банка Германии Deutsche Bank. Никаких новых обвинений, никаких штрафов и скандалов. Казалось, что Кристиану Зевингу (Christian Sewing), возглавившему банк в 2018 году (в тот момент он несколько лет подряд терпел убытки), удалось добиться того, о чем давно мечтали в центральном офисе банка во Франкфурте-на-Майне. Впервые с 2014 года Deutshe Bank получил прибыль и мог позволить себе начать реализацию затратной стратегической программы реструктуризации.

Досье FinCEN и новый скандал вокруг Deutsche Bank

Опубликованное 20 сентября 2020 года досье FinCEN, составленное журналистами-расследователями из ICIJ на основе секретных данных американского Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), привело к новому скандалу - в досье фигурировал и Deutsche Bank,

Банки, фигурирующие в досье FinCEN

Согласно данным FinCEN, крупнейший немецкий коммерческий банк может быть замешан в отмывании денег, в том числе, вероятно, из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.

Немецкие СМИ, проанализировав данные из досье FinCEN, пришли к выводу, что глобальная инфраструктура Deutsche Bank использовалась для отмывания денег на протяжении более длительного периода и в более широких масштабах, чем считалось прежде. Кроме того, системы безопасности банка не выполняли свои функции.

Руководство Deutsche Bank уже прокомментировало данные, обнародованные ICIJ. "Расследователи затронули вопросы "исторического" масштаба, которые уже известны наблюдательным органам Deutsche Bank", - указал представитель банка. "Мы сделали выводы там, где это необходимо и целесообразно", - говорится в заявлении Deutsche Bank.

Dеutsche Bank и ипотечный мыльный пузырь

За свою 150-летнюю историю банк уже много раз оказывался втянут в разного рода скандалы. Один из самых громких связан с ипотечным кризисом в США, возникшим в 2008 году из-за ипотечных кредитов, которые в США получали лица с низкими доходами и плохой кредитной историей. Из-за невыплат по таким кредитам с высоким уровнем риска выросло число случаев отчуждения банками заложенного недвижимого имущества, и упала стоимость ценных бумаг, обеспеченных закладными со слабыми гарантиями. Ситуация с ипотекой в США вызвала тогда мировой экономический кризис, отразившийся, в том числе, на положении крупнейшего немецкого коммерческого банка.

Ипотечный кризис в США негативно отразился и на немецком Deutsche Bank

Американское федеральное агентство, занимающееся надзором за операциями на рынке недвижимости, в 2011 году обвинило целый ряд банков в том, что в период ипотечного бума в США они предоставляли ложную информацию о кредитоспособности должников, в результате чего ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac понесли убытки на сумму свыше 30 млрд долларов, которые впоследствии пришлось возмещать американским налогоплательщикам.

По решению суда, вынесенному в 2013 году, Deutsche Bank должен был выплатить первый штраф - 1,9 млрд долларов - компаниям Freddie Mac и Fannie Mae. Американские власти требовали от Deutsche Bank выплаты в размере 14 млрд долларов (12,5 млрд евро) в качестве компенсации за сомнительные операции с ипотечными кредитами, приведшие, по мнению властей США, к коллапсу на рынке недвижимости Соединенных Штатов в 2008 году. В итоге в 2017 году стороны договорились о выплате банком 7,2 млрд долларов.

Отмывание денег в России

В 2015 году, когда банк еще не уладил юридический спор с американцами, разразился новый скандал. Речь шла о предполагаемом соучастии Deutsche Bank в отмывании денег и/или незаконном выводе капитала его российскими клиентами. Имелись подозрения, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, приобретая в московском подразделении банка за рубли ценные бумаги, которые его лондонское подразделение тут же выкупало у них за доллары.

Deutsche Bank с осени 2014 года проводил внутреннее расследование, в ходе которого "небольшое число" сотрудников московского подразделения было отстранено от работы. Первоначально предполагалось, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Однако в начале июня 2015 года стало известно, что речь может идти о 6 млрд долларов и, таким образом, о махинациях в чрезвычайно крупных размерах.

Расследованием этого дела занимались органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. В результате Deutsche Bank осенью 2015 года свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, тот самый инвестиционный отдел, который оказался замешанным в этой истории. Кроме того, Deutsche Bank пришлось выплатить штраф в размере 600 млн долларов.

Манипулирование ставками Libor/Euribor/Tibor

История с манипулированием процентными ставками Libor, Euribor и Tibor также обернулась для Deutsche Bank крупным штрафом и ударом по имиджу. В конце 2013 года Европейский Союз оштрафовал Deutsche Bank на 725 млн евро за то, что его сотрудники с целью извлечения прибыли преднамеренно сообщали в 2005-2009 годах ложную информацию о размере ставок, на основании которых устанавливаются проценты по межбанковским кредитам.

Тем самым они нанесли большой ущерб другим банкам и их клиентам. За такие махинации ЕС наказал шесть ведущих европейских и американских банков, однако самый крупный штраф наложил именно на Deutsche Bank. А власти США и Великобритании в апреле 2015 года взыскали с немецкого банка еще 2,5 млрд долларов.

Нарушение санкций против Ирана

В ноябре 2015 года Deutsche Bank был оштрафован и за нарушение санкций, введенных США против Ирана и Сирии. В период с 1999 по 2006 годы немецкий банк осуществил в интересах клиентов из этих стран транзакции в размере 10,9 млрд долларов.

За это ему пришлось выплатить американским властям штраф на сумму 258 млн долларов. Но в данном случае другие банки были наказаны за нарушения санкционного режима куда более сурово. Так, конкурент Deutsche Bank - немецкий Commerzbank должен был выплатить за такое же нарушение 1,4 млрд долларов.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна

Летом 2020 года Deutsche Bank согласился выплатить властям США штраф в размере 150 млн долларов за нарушение требований по контролю за переводами денежных средств финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и покончившего с собой в американской тюрьме. Deutsche Bank обвинили в том, что он недостаточно бдительно отслеживал банковские переводы человека, сексуальные преступления которого были широко известны. Это привело к тому, что банк не выявил и не предотвратил подозрительные транзакции на миллионы долларов. "Это была серьезная ошибка - сделать Эпштейна клиентом нашего банка", - прокомментировали тогда ситуацию в Deutsche Bank.

Скандал вокруг Danske Bank

Deutsche Bank, а точнее его банк-корреспондент Danske Bank, сыграли заметную роль и в одном из крупнейших скандалов, связанных с отмыванием денег. Через эстонские филиалы Danske Bank в период с 2007 по 2015 года были проведены подозрительные транзакции на общую сумму в 200 млрд евро. Deutsche Bank американские власти обвинили в недостаточном контроле за клиентами. Почти миллиард долларов пришлось вложить банку в улучшение внутренней системы контроля и пополнить соответствующие структуры банка более чем 1500 сотрудниками.

Смотрите также:

Самые богатые люди Германии 1 место: Вольфганг Райман и его семья Парфюмерно-косметический концерн Wella. Холдинг JAB, включающий бренды кофе Jacobs, Senseo, Tassimo. Участие в капитале компании Coty, куда, среди прочего, входят бренды духов Gucci, Hugo Boss, Davidoff. Это лишь часть империи семьи Вольфганга Раймана (Wolfgang Reimann) - по версии Bilanz, самой богатой в ФРГ. Ее состояние - 30 млрд евро.

Самые богатые люди Германии 2 место: Мария-Элизабет и Георг Шеффлер Про Марию-Элизабет Шеффлер (Maria-Elisabeth Schaeffler) не зря говорят, что она горы может свернуть. Принадлежащая ей и ее сыну Георгу компания Schaeffler была когда-то небольшой фирмой. Сегодня это один из крупнейших производителей автокомплектующих в мире. Сейчас бизнес-леди 76 лет, но она полна энергии и на отдых не собирается. Состояние Шеффлеров оценивается в 26 млрд евро.

Самые богатые люди Германии 3 место: Дитер Шварц Дитер Шварц (Dieter Schwarz), бизнесмен с состоянием 25 млрд евро, избегает публичности. Фотографий его очень мало. Свое состояние Шварц сколотил на основанной им сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl и Kaufland. У Lidl сейчас больше 10 тысяч филиалов в 28 странах. Сам Шварц живет скромно и экономит на всем, кроме безопасности. Его дом буквально напичкан видеокамерами и сигнализацией.

Самые богатые люди Германии 4 место: Наследники Карла Альбрехта Низкая цена и высокое качество, - такова политика немецкой торговой сети дискаунтеров Aldi, имеющей филиалы даже в Австралии. Сооснователь этой империи Карл Альбрехт (Karl Albrecht), сколотивший миллиарды благодаря мощному развитию сети Aldi Süd, скончался в 2014 году в возрасте 94 лет. Наследникам после его смерти досталось состояние, оценивающееся в 25 млрд евро.

Самые богатые люди Германии 5 место: Штефан Квандт Инженер по образованию, Штефан Квандт (Stefan Quandt) – представитель одной из известнейших династий предпринимателей. Он держит крупный пакет акций и является вторым человеком в наблюдательном совете автомобилестроительного концерна BMW. Многое досталось ему по наследству. Но Штефан Квандт инвестирует в новые технологии, хорошо зарабатывая на этом. Его состояние оценивается в 18 млрд евро.

Самые богатые люди Германии 6 место: Сузанне Клаттен Сузанне Клаттен (Susanne Klatten) - сестра Штефана Квандта. Она владеет крупным пакетом акций концерна BMW и считается самой богатой женщиной в Германии (17,5 млрд евро). Около 10 лет назад Клаттен стала жертвой афериста, который завел с ней роман, а потом шантажировал, угрожая обнародовать видеозаписи их интимных свиданий. Аферист угодил в тюрьму, но имидж замужней бизнес-леди был подпорчен.

Самые богатые люди Германии 7 место: Семья Тео Альбрехта После Второй мировой войны Тео Альбрехт (Theo Albrecht) вместе с братом Карлом (Karl Albrecht) унаследовал небольшой отцовский продуктовый магазин. На его основе предприимчивые братья постепенно создали мощную сеть дискаунтеров Aldi. В 1961 году они разделили бизнес на Aldi Süd (для Карла) и Aldi Nord (для Тео). Тео умер в 2010 году. Его состояние в размере 17 млрд евро перешло наследникам.

Самые богатые люди Германии 8 место: Райнхольд Вюрт и его семья Райнхольд Вюрт (Reinhold Würth) не любит, когда его называют "гаечным королем". Тем не менее, он разбогател именно благодаря изготовлению крепежных элементов и торговле инструментами. Принадлежащая его семье компания Würth – мировой лидер по поставкам комплектующих, расходных материалов и инструментов для монтажа, техобслуживания и ремонта. Состояние семьи Вюрта оценивается в 12,2 млрд евро.

Самые богатые люди Германии 9 место: Хассо Платтнер Известный предприниматель и меценат Хассо Платтнер (Hasso Plattner) – один из основателей, совладелец и глава наблюдательного совета компании SAP, крупнейшего в Европе и четвертого по величине в мире производителя программного обеспечения для бизнеса. Его состояние оценивается в 9 млрд евро. Платтнер коллекционирует изобразительное искусство. Для своего собрания он построил в Потсдаме музей.

Самые богатые люди Германии 10 место: Семья Хайнца Хермана Тиле Хайнц Херман Тиле (Heinz Hermann Thiele) начинал простым клерком. Сегодня он – главный акционер и председатель наблюдательного совета одной из ведущих компаний на рынке железнодорожной инфраструктуры и технологий Vossloh, а также владелец одного из лидирующих в мире поставщиков тормозных и приводных систем для грузового автотранспорта Knorr-Bremse. Состояние его семьи оценивается в 8,6 млрд евро. Автор: Наталия Королева

