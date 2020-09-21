Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ 20 сентября 2020 года опубликовал досье, собранное на основе секретных данных Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру министерства финансов США. В досье фигурируют названия банков, государственных компаний и частных лиц со всего мира, в том числе из России и Германии. Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем на протяжении 16 месяцев их анализировали порядка 400 журналистов из 88 стран.

Из чего состоит досье FinCEN

Досье состоит из так называемых отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые банки составляют самостоятельно и передают ведомству FinCEN. Журналисты изучили более 2100 таких отчетов. Кроме того, в ходе расследования они получили доступ к еще 17 600 других документов.

FinCEN требует от всех банков, работающих в США, давать информацию о сомнительных трансакциях

Управление FinCEN требует от всех банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять такие сообщения c детальной технической информацией о подозрительной деятельности в тех случаях, когда есть основания полагать, что какая-либо операция может быть противозаконной. По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более двух миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы - более 12 миллионов.

Но отчеты SAR необязательно являются доказательством противозаконных действий. Ведомство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы журналистов по содержанию досье и осудило утечку секретных данных и их использование.

Что показало расследование

Расследование ICIJ на основании полученных файлов FinCEN показало, что крупные банки провели операции на общую сумму более двух триллионов долларов, которые они сами затем признали подозрительными. Тем самым, банки сообщили FinCEN о подозрительной активности после того, как уже получили за них таксу.

Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков - Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73). Эти банки в сумме направили более 85% всех отчетов о подозрительной активности, фигурирующих в собранном журналистами досье.

Ролдугин, Мордашов, Юмашев и Ротенберг в досье FinCEN

В данных из секретного досье FinCEN присутствуют имена россиян и компаний из РФ. В их числе - близкий друг российского президента виолончелист Сергей Ролдугин. В октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила 830 тысяч долларов США от зарегистрированной на Кипре фирмы Dulston Ventures. Кипрская компания присутствует в списке аффилированных лиц ряда российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова.

В расследовании ICIJ упомянут также советник Владимира Путина и экс-глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев. По сведениям журналистов, он с 2006 по 2008 годы получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову и зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Переводы проходили в соответствии с соглашением об оказании неких "услуг", суть которых неизвестна.

Кроме того, исследовав данные секретного досье, медиакомпания BBC пришла к выводу, что российский миллиардер и близкий друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег. С 20 марта 2014 года Ротенберг находится под санкциями США, а с 30 июля того же года - и Евросоюза.

Лондонский банк в 2008 году открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 65,5 млн евро), следует из досье FinCEN. В апреле 2016-го Barclays начал внутреннее расследование по нескольким счетам, допуская, что они связаны с семьей Ротенбергов. В том же году банк закрыл счет Advantage Alliance из-за подозрений в его возможном использовании для сомнительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года, следует из досье FinCEN.

Московские чиновники в досье FinCEN

Расследователи нашли в американском досье и чиновников из московского региона и их родственников. Так, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе летом 2015 года получил 1 млн долларов в рамках "консультационного соглашения" от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса.

Barclays - в числе банков, на которые приходится свыше 85% отчетов о подозрительной активности

Филиал Barclays Bank в Нью-Йорке внес транзакцию в разряд подозрительных, поскольку Орджоникидзе являлся "политически значимым лицом". Фукс вместе с братом занимался жилой, коммерческой и торговой недвижимостью, включая деловой центр "Москва-Сити".

Как сообщают российские СМИ, Фукс получил участки для застройки, хотя не обладал портфелем выполненных проектов. В 2019 году застройщик и его брат были объявлены в розыск по заочному обвинению в крупном мошенничестве.

Российские компании в досье FinCEN

В данных американского ведомства присутствует Татьяна Тейф - супруга экс-заместителя гендиректора российского АО "Военторг" Леонида Тейфа, вместе с ним обвиняемая в США в создании коррупционной схемы. Она в 2012 году получила 392 тысячи долларов от гонконгской компании Ringo Trading Limited, следует из досье.

В том же году на счет фирмы из Гонконга пришло около 5,5 млн долларов от санкт-петербургской "Премьер Групп" по договору о транспортировке. "Премьер Групп" использовалась одной из преступных группировок России, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Основателем группировки, которая вывела из России более 120 млрд рублей, считается Сергей Магин, арестованный в 2013 году и вышедший на свободу в 2019-м.

В данных FinCEN присутствует и ряд крупных российских компаний. Одна из них - "Рособоронэкспорт", занятая в сфере военно-технического сотрудничества и входящая в госкорпорацию "Ростех". С декабря 2011 года по январь 2012-го "Рособоронэкспорт" перевел 271 тысячу долларов в Индонезию.

Деньги перечислялись через банк "Международный финансовый клуб", совладельцем которого является Екатерина Игнатова, супруга гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. При этом банк JP Morgan Chase, через который проходили деньги, отменил один из переводов, однако сумму позднее перенаправили через другой финансовый институт.

Получателем выступил бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, входивший в окружение экс-президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно. Его фирму Trimarga Rekatama российские СМИ называли индонезийским посредником по продаже российских ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

В списке также упомянут российский "Газпромбанк". В конце 2013 года и начале 2014-го фирма GPB Mineral Services - дочерняя компания "Газпромбанка" в Объединенных Арабских Эмиратах - и кипрская Antates Investments перечислили около 6 млн долларов компании TRP Management c Британских Виргинских островов. "Дочка" российского банка в объяснении платежа упомянула "грядущее сотрудничество ... в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке". На тот момент сотрудничество не было оформлено документально, отмечают российские расследователи. Позднее TRP Management перевела 1,48 млн долларов первому вице-президенту "Газпромбанка" Игорю Русанову.

Еще одна российская фирма в досье FinCEN - телеком-компания МТС. По сведениям расследователей, с ноября 2015 года она выплатила 5,3 млн долларов фирме Caspian Telecommunication Ltd на Британских Виргинских островах. Эта офшорная фирма принадлежит предпринимателю Аязу Керимову, другу Анара Махмудова, отцом которого является экс-министр национальной безопасности Азербайджана Эльдар Махмудов. В 2016 году Керимов был объявлен в розыск по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах.

Связь двоюродного брата Путина с немецким Deutsche Bank

Из данных FinCEN следует, что компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank, сообщает общественно-правовая медиакомпания ARD, также участвовавшая в расследовании.

Центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

А немецкое издание Süddeutsche Zeitung и общественно-правовые медиакомпании NDR и WDR сообщают, что глобальная инфраструктура Deutsche Bank использовалась для отмывания денег на протяжении более длительного периода и в более широких масштабах, чем считалось прежде. Кроме того, системы безопасности банка не выполняли свои функции, утверждают расследователи.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии уже прокомментировал данные, обнародованные ICIJ. Расследователи затронули вопросы "исторического" масштаба, которые уже известны наблюдательным органам Deutsche Bank, заявил его представитель агентству AFP. "Мы сделали выводы там, где это необходимо и целесообразно", - подчеркивается в заявлении.

Wirecard в досье FinCEN

В секретном досье FinCEN фигурирует и скандальный немецкий платежный оператор Wirecard AG, которым в конце июня заинтересовались следователи в Германии и других странах. Руководство этой немецкой немецкой компании с 2015 года систематически подделывало данные о ее балансе и раздували продажи, чтобы скрыть, что на самом деле этот бизнес приносит убытки. В итоге Wirecard получила кредиты более чем на 3,2 млрд евро, которые теперь, судя по всему, будут потеряны для банков.

После аудита Wirecard признала, что записала в актив 1,9 млрд евро с несуществующих банковских счетов. Курс ее акций на бирже рухнул, а сама она объявила о банкротстве. Бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека считают ключевой фигурой в скандале вокруг компании. Ему удалось бежать из Германии, в настоящее время он находится в розыске.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, вероятно, Марсалек сейчас находится в Москве. Немецкий еженедельник Der Spiegel писал, что Марсалек мог быть связан с российскими спецслужбами, в первую очередь с Главным разведывательным управлением Генштаба (ГРУ). Данные об этом подкрепляют результаты обширного журналистского расследования, в котором участвовали репортеры нескольких именитых изданий.

Связь Wireсard и банка Aktif

В досье FinCen содержатся данные о том, что Wirecard получал существенную поддержку со стороны крупного турецкого банка Aktif Yatirim Bankasi. Благодаря которому была возможна большая часть сделок Wirecard с клиентами из порнобизнеса и индустрии азартных игр.

Aktif Yatirim Bankasi (Aktif Bank) является частью одной из крупнейших корпораций Турции Calik Holding, в которую входят более 30 компаний и которая тесно связана с турецким правительством. C 2007 по 2013 год гендиректором корпорации был нынешний министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, являющийся зятем президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Wirecard объявила о банкротстве, признав, что записала в актив не существовавшие 1,9 млрд евро

Банковские операции для Wirecard банк Aktif осуществлял, в том числе, через Bank of New York Mellon (BNY Mellon), являющийся его банком-корреспондентом. В свою очередь, американский банк пометил операции Wirecard как "чрезвычайно рискованные" и заморозил их. После этого Aktif, согласно файлам FinCEN, переводил деньги для Wirecard под скрытым названием. По данным BNY Mellon, с мая по июль 2014 года Wirecard через свой счет в Aktif совершила 12 "подозрительных банковских операций" на сумму 110 тысяч долларов.

Еще в декабре 2013 года BNY Mellon сообщил о "подозрительных переводах" через Aktif на сумму почти в 17,5 миллиона долларов США. Большинство из них поступили от известных представителей порнобизнеса, включая компанию MindGeek, владеющую сервисами Pornhub и Youporn. До 2013 года MindGeek называлась Manwin и под этим названием упоминается в документах. За период с 6 июня 2013 года по 1 июля 2014-го Aktif Bank провел через своих американских партнеров - BNY Mellon и Bank of America (BoA) - подозрительные банковские операции на сумму 91,6 миллиона долларов, указывается далее в расследовании.

В ответ на запрос журналистов-расследователей, касающийся данных в досье FinCEN, пресс-служба Aktif Bank указала, что внутренние сообщения банков о подозрительных операциях еще не являются доказательством противозаконных действий. Банк также заявил, что ведет деятельность в соответствии с предписаниями финансовых органов Турции и не осуществляет операций, направленных на отмывание денег. Кроме того, его правила не разрешают ему вести бизнес с компаниями из порноиндустрии, указывается далее в заявлении Aktif Bank.

Кто проводил расследование

В расследовательскую команду, анализирующую файлы FinCEN, входили издания Le Monde (Франция), The Indian Express (Индия), L'Espresso (Италия), Asahi Shimbun (Япония), El Espectador/CONNECTAS (Колумбия), Armando.info (Венесуэла), The News (Пакистан), Premium Times (Нигерия), Inkyfada (Тунис), телеканалы ABC (Австралия), BBC (Великобритания), CBC (Канада), NBC (США), NDR и WDR (Германия), SVT (Швеция) und Yle (Финляндия).

Кроме того, в расследовании участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), The Irish Times (Ирландия), Aftenposten (Норвегия), Gazeta Wyborcza (Польша), Trouw и Financieele Dagblad (обе - Нидерланды), Rise Romania (Румыния), Tamedia Investigation Unit and Data Desk (Швейцария), El Confidencial и La Sexta (обе - Испания), La Nación, Perfil и Infobae (все - Аргентина), Revista Piauí, Época и Poder 360 (все - Бразилия), а также журналистская сеть OCCRP. Журналист DW Пелин Юнкер, являющаяся членом ICIJ, оказывала поддержку в расследовании из Турции.

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